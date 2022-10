Επίσημα καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου αναλαμβάνει στη Mega Brokers ο Τάσος Χατζηθεοδοσίου.

Μετά από μια πετυχημένη επαγγελματική πορεία 10 ετών στην ασφαλιστική αγορά, εκ των οποίων τα 7 χρόνια στη Mega Brokers σε διάφορες διοικητικές θέσεις, ο Τάσος Χατζηθεοδοσίου αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου από σήμερα Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022.

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου είναι κάτοχος πτυχίου Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και Master of Science in Finance, Banking and Insurance από το Westminster Business School του Λονδίνου. Ξεκίνησε την καριέρα του στη Mega Brokers ως Ασφαλιστικός και Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος, συνέχισε στην Willis Towers Watson στο Λονδίνο στο τμήμα Εμπορικών και Βιομηχανικών κινδύνων, εργάστηκε στη Matrix Insurance & Reinsurance Brokers, τοποθετώντας εργασίες marine, property and liability στους Lloyds of London και επέστρεψε από το 2015 στη Mega Brokers έχοντας περάσει από αρκετές διοικητικές θέσεις διατηρώντας τα τελευταία χρόνια τη θέση του Γενικού Διευθυντή.

Συμμετέχει συχνά ως ομιλητής σε Ελληνικά και διεθνή συνέδρια και στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς για θέματα της ασφαλιστικής αγοράς σε φοιτητές του τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης. Είναι μέλος ΔΣ, Ταμίας και Υπεύθυνος Επικοινωνίας του ΣΕΜΑ. Παράλληλα, είναι μέλος της επιτροπής Ασφάλισης, Εργασιακών Θεμάτων και Κοινωνικής Ασφάλισης του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου

Ο κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου διατηρεί τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε θέματα ασφαλιστικής διαμεσολάβησης με την άδεια του ασφαλιστικού πράκτορα.

Ο Πρόεδρος της Mega Brokers κ. Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου δήλωσε σχετικά:

Ο Τάσος, εκπροσωπεί τη νέα γενιά της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης και είμαι περήφανος που του παραδίδω και επισήμως τα ηνία της Διοίκησης της Mega Brokers μετά από 7 χρόνια στενής συνεργασίας. Ένα άξιο στέλεχος που διαθέτει τα τυπικά και τα ουσιαστικά προσόντα όπως και την κατανόηση της σύγχρονης τεχνολογίας για να ηγηθεί της εταιρείας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και εξελισσόμενο περιβάλλον. Με την έλευσή του έφερε εξαιρετικά αποτελέσματα σε πωλήσεις, οργάνωση και κερδοφορία μέσα σε μια περίοδο κρίσης και αναταράξεων για τη χώρα και το επιχειρείν. Εγώ θα συνεχίσω να είμαι δίπλα του σε ότι χρειαστεί και παράλληλα να στηρίζω ενεργά τα αναπτυξιακά πλάνα της εταιρείας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Mega Brokers κ. Αναστάσιος Χατζηθεοδοσίου δήλωσε σχετικά:

Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους της Mega Brokers, το ανθρώπινο δυναμικό και τους συνεργάτες μας, για την εμπιστοσύνη που έχουν δείξει στο πρόσωπό μου όλα αυτά τα χρόνια. Η Mega Brokers διατηρεί την ηγετική της θέση στην αγορά κάτι που δεν θα το είχαμε καταφέρει χωρίς την καθοριστική συμβολή και συνεισφορά σας όλα αυτά τα χρόνια. Με τη νέα θέση ευθύνης που αναλαμβάνω θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε δίπλα στους πελάτες και συνεργάτες μας αλλά και να εξασφαλίζουμε ένα εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας για τους ανθρώπους μας ώστε να τους παρακινούμε για να εξελίσσονται, αναπτύσσονται και να πετυχαίνουν κάθε στόχο!