ΤΗRACE GROUP: Βασιλικά εύσημα στις πράσινες επενδύσεις στα Θερμοκήπια Θράκης

Την Τετάρτη 2/11/2022 η εταιρεία Θερμοκήπια Θράκης συμμετείχε, ύστερα από τιμητική πρόσκληση της Πρεσβείας της Ολλανδίας, στο οικονομικό συνέδριο «Farming the Future: Water & Energy efficiency for Agriculture in Greece» στο οποίο παρευρέθηκαν ο Βασιλιάς Γουλιέλμος Αλέξανδρος και η Βασίλισσα Μάξιμα της Ολλανδίας, στο πλαίσιο της πρόσφατης επίσημης επίσκεψής τους στη χώρα μας.