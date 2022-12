Με στόχο την ενίσχυση του Επιχειρησιακού Μετασχηματισμού των οργανισμών στην Ελλάδα και την Κύπρο, με ταλαντούχο ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει το κατάλληλο τεχνολογικό υπόβαθρο και δεξιότητες, η SAP Hellas με την υποστήριξη της πλειοψηφίας του οικοσυστήματoς των συνεργατών ολοκλήρωσε τον τρίτο κύκλο του προγράμματος SAP Athinà.

Σκοπός του Προγράμματος SAP Athinà είναι η εκπαίδευση και η άμεση απορρόφηση των πιστοποιημένων νέων σε θέσεις εργασίας εντός του οικοσυστήματος SAP, κάτι που μέχρι στιγμής έχει επιτευχθεί σε απόλυτο βαθμό.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει λειτουργικές και τεχνικές γνώσεις για τις λύσεις της SAP, καθώς και προσωπικές και επιχειρηματικές δεξιότητες, δίνοντας στους αποφοίτους την ευκαιρία να γίνουν SAP Associate Certified Consultants.

Το SAP Athinà αποτελεί μια πρωτοβουλία που εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική της SAP για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και τη δημιουργία βιώσιμων ευκαιριών απασχόλησης στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Η αποφοίτηση των 42 σπουδαστών του Γ’ κύκλου του SAP Athinà, που ξεκίνησε με μεγάλη επιτυχία τον περασμένο Μάιο, πραγματοποιήθηκε στον Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Καλεσμένοι ήταν και οι απόφοιτοι των δυο προηγούμενων κύκλων, καθώς και εκπρόσωποι των συνεργατών που στηρίζουν την πρωτοβουλία αυτή τα τελευταία τρία χρόνια: Accenture, BYTE Computer, D.D. SYNERGY, Deloitte Greece, Deloitte Cyprus, Netcompany-Intrasoft, PwC Ελλάδας, Real Consulting IT Business Solutions S.A., SingularLogic και Supernova Consulting.

Μέχρι στιγμής, 115 νέοι επαγγελματιες έχουν εκπαιδευθεί και πιστοποιηθεί ως SAP Associate Consultants σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών του Digital Skills Center of SAP στο “SAP Business Process Integration with SAP S/4HANA 2022” και το “SAP S/4HANA Cloud Implementation with SAP Activate”, ενώ οι φετινοί απόφοιτοι ολοκλήρωσαν επίσης την ειδική θεματική των soft skills, «Virtual Mindfulness in Action Workshop for Professional Speakers».

«Ευχαριστούμε τους συνεργάτες μας που αγκάλιασαν το SAP Athinà από την αρχή και εξακολουθούν και το στηρίζουν για 3η συνεχόμενη χρονιά», δήλωσε ο Ανδρέας Ξηρόκωστας, Διευθύνων Σύμβουλος της SAP για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, «Εντός των πλάνων της SAP και των υποστηρικτών του Προγράμματος είναι η συνέχιση και η διεύρυνση των κύκλων σπουδών ώστε οι απόφοιτοι να αποτελέσουν τους καταξιωμένους επαγγελματίες, που θα ηγηθούν του Επιχειρησιακού Μετασχηματισμού των επιχειρήσεων δίνοντας λύσεις στις προκλήσεις όλων των κλάδων», συμπλήρωσε ο ίδιος.