Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η εθνική συμμετοχή της Ελλάδας με 60 εταιρίες, στη Διεθνή έκθεση δομικών υλικών και κατασκευών «The Big 5» που διοργάνωσε η Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου) και η οποία διεξήχθη στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, από 5 έως 8 Δεκεμβρίου.

Η φετινή συμμετοχή ξεπέρασε ακόμη και αυτή της διοργάνωσης του 2019, όπου η χώρα μας είχε αναδειχθεί 2η σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και 5η σε παγκόσμιο. Οι ελληνικές εταιρίες είχαν την ευκαιρία να επιδείξουν τα προϊόντα τους και να προβάλλουν την δυναμική του κλάδου σε μεγάλο αριθμό επισκεπτών και επιχειρηματιών.

Η Διεθνής Έκθεση «The Big 5» προβάλλει τη μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών του τομέα των κατασκευών, όπως δομικά υλικά, μάρμαρα, κεραμικά, συστήματα κλιματισμού, ηλιακά συστήματα, προϊόντα μεταλλουργίας και υαλουργίας, μπάνια, προϊόντα ξύλου, ηλεκτρολογικό υλικό, εξοπλισμό αεροδρομίων, καλώδια, ηλεκτρικά μηχανήματα, τεχνολογία υδάτων & περιβάλλοντος κ.λπ. σε εμπορικούς επισκέπτες, όχι μόνο από την περιοχή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Μέσης Ανατολής, αλλά και από τις γειτονικές χώρες της Σαουδικής Αραβίας, του Ιράν, του Ιράκ, της Ινδίας και της Υποσαχάριας και Βόρειας Αφρικής. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εξαγωγές του κλάδου προς την Μ. Ανατολή το 2021, παρά τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας, ανήλθαν στο 18% του συνολικού όγκου των ελληνικών εξαγωγών της χώρας, ποσοστό που το 2022 αναμένεται να είναι υψηλότερο.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης λειτούργησε για πρώτη φορά ειδικά διαμορφωμένος χώρος για την προβολή του Ελληνικού Μαρμάρου. Η Enterprise Greece σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας – Θράκης (ΣΕΜΜΘ) επιμελήθηκαν και παρουσίασαν το πρώτο brand name για το Ελληνικό μάρμαρο “GREEK MARBLE” στοχεύοντας σε μια συντονισμένη προώθηση του εξαιρετικού αυτού προϊόντος στο εξωτερικό.

Η Εντεταλμένη Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ της Enterprise Greece, Μπέττυ Αλεξανδροπούλου και ο Πρέσβης της Ελλάδας στα Η.Α.Ε., Αντώνης Αλεξανδρίδης

Στο περίπτερο του ελληνικού μαρμάρου διοργανώθηκαν δύο εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της έκθεσης:

Α) Εκδήλωση Εγκαινίων, κατά τη διάρκεια της οποίας η Εντεταλμένη Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ της Enterprise Greece, κα Μπέττυ Αλεξανδροπούλου, μαζί με τον Πρέσβη της Ελλάδας στα Η.Α.Ε., κ. Αντώνη Αλεξανδρίδη, καλωσόρισαν τις 60 ελληνικές επιχειρήσεις της εθνικής συμμετοχής.

Β) Εκδήλωση παρουσίασης του νέου κλαδικού branding του Ελληνικού Μαρμάρου και των μοναδικών του χαρακτηριστικών που διοργανώθηκε στις 06/12 από την Enterprise Greece σε συνεργασία με την Ελληνική Πρεσβεία στα Η.Α.Ε. και τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας-Θράκης (ΣΕΜΜΘ). Στην εκδήλωση συμμετείχαν αρχιτεκτονικά και μελετητικά γραφεία, κατασκευαστικές εταιρίες, κ.ά.

Στην εκδήλωση μίλησαν η Εντεταλμένη Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ της Enterprise Greece, κ. Μπέττυ Αλεξανδροπούλου, καθώς και η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΜΜΘ, κ. Τζούλη Χαϊδά. Την παρουσίαση επιμελήθηκε η κ. Ειρήνη Παπαγιαννούλη, μέλος ΔΣ του ΣΕΜΜΘ.

H Ελλάδα είχε επίσης για 3η συνεχόμενη χρονιά τη μεγαλύτερη εθνική παρουσία στον χώρο Startup City της «The Big 5», με τη συμμετοχή 10 ελληνικών Startups, οι οποίες προέβαλαν τις καινοτόμες τεχνολογίες τους στον τομέα της βιομηχανίας των δομικών υλικών και κατασκευών και κέρδισαν τις εντυπώσεις.

Παρουσία είχε επίσης η χώρα και στην έκθεση-συνέδριο «EVERYTHING ARCHITECTURE», η οποία διοργανώθηκε από την εταιρία DMG για πρώτη χρονιά. Οι συμμετέχουσες εταιρίες είχαν την ευκαιρία να συνάψουν εμπορικές συναντήσεις με υψηλού επιπέδου αρχιτέκτονες και μελετητικά γραφεία, τα οποία είχαν προσκαλέσει οι διοργανωτές. Παράλληλα, με την «THE BIG 5» και στον ίδιο εκθεσιακό χώρο διεξήχθησαν οι εκθέσεις: The Big 5 Heavy, Middle East Concrete, HVAC R Expo Dubai, The Big 5 Solar, Urban Design & Landscape Expo, Middle East Stone, , Everything Architecture καθώς και η συμμετοχή Start up εταιριών στο Startup City. Η έκθεση πραγματοποιήθηκε και ψηφιακά, για τις συμμετέχουσες εταιρίες που το επέλεξαν.

Σε δηλώσεις του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, κ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, ανέφερε: «Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα έχει πετύχει εντυπωσιακή πρόοδο στην ενίσχυση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων στο εξωτερικό, ενισχύοντας τις εξαγωγές δομικών και βιομηχανικών υλικών και προϊόντων σε μια μακρά λίστα ξένων αγορών. Η συμμετοχή μας στη σημαντικότερη έκθεση του κλάδου στη Μ. Ανατολή, THE BIG 5, και η παρουσία τόσων ελληνικών εταιρειών, μας γεμίζει αισιοδοξία για το μέλλον και τις προοπτικές του κλάδου. Οι επιχειρήσεις μας είχαν την ευκαιρία να επιδείξουν τα καινοτόμα προϊόντα τους και να συναντηθούν με ένα μεγάλο αριθμό επισκεπτών και επιχειρηματιών. Ειδικά για το μάρμαρο να επισημάνω ότι η Ελλάδα προωθεί το 76% της εγχώριας παραγωγής σε 120 χώρες (Eurostat και Stonenews.eu, 2022), οπότε η επιμέλεια και η προώθηση νέας ταυτότητας του κλάδου είναι εξαιρετικά σημαντική καθώς αναμένεται να συμβάλλει στην περαιτέρω εδραίωση αυτού του εξαιρετικού ελληνικού προϊόντος στις αγορές του εξωτερικού».

Η Εντεταλμένη Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ της Enterprise Greece, κ. Μπέττυ Αλεξανδροπούλου προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Η εθνική συμμετοχή στη φετινή BIG 5 Dubai ξεπέρασε κάθε προσδοκία τόσο σε μέγεθος όσο και σε ποιότητα συμμετοχών. Οι ελληνικές εταιρείες του κλάδου των δομικών υλικών εντυπωσίασαν τους εμπορικούς επισκέπτες με την πληθώρα των ποιοτικών και καινοτόμων προϊόντων που παρουσίασαν. Επίσης, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας-Θράκης είχαμε τη μεγάλη χαρά να παρουσιάσουμε το νέο branding του κλάδου του μαρμάρου, ενός κλάδου που πέρα από τη μεγάλη του συμβολή στις εξαγωγές, είναι συνυφασμένος με τον ελληνικό πολιτισμό εδώ και 5.000 χρόνια. Τέλος, είναι άξια αναφοράς και η πολύ μεγάλη συμμετοχή ελληνικών Start-up εταιρειών στον ειδικό χώρο της έκθεσης όπου παρουσιάστηκαν καινοτόμες τεχνολογίες και προϊόντα, ενισχύοντας το προφίλ της χώρας ως ανερχόμενη δύναμη καινοτομίας και εξωστρέφειας.»

Στις δηλώσεις του ο Πρέσβης κ. κ. Αντώνης Αλεξανδρίδης τόνισε τα εξής: «Είχα την τιμή και την χαρά να επισκεφτώ την έκθεση δομικών υλικών BIG 5 και να συνομιλήσω με τους 60 Έλληνες εκθέτες, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ συμμετοχής για την Ελλάδα στην εν λόγω Έκθεση. Η υψηλή συμμετοχή, 4η πολυπληθέστερη μεταξύ όλων των χωρών, επιβεβαιώνει το δυναμισμό και τον εξωστρεφή χαρακτήρα της ελληνικής οικονομίας και, παράλληλα, τις ευκαιρίες που παρουσιάζουν τα ΗΑΕ και η ευρύτερη περιοχή για την ελληνική επιχειρηματικότητα. Η Πρεσβεία μας, σε συνεργασία με την Enterprise Greece που διοργάνωσε επιτυχώς την Εθνική Συμμετοχή, θα παραμείνει αρωγός και συμπαραστάτης στις προσπάθειες των ελληνικών εξωστρεφών επιχειρήσεων».

Από την πλευρά της η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΜΜΘ, κ. Τζούλη Χαϊδά, δήλωσε: «Με την ολοκλήρωση της παρουσίασης του εθνικού περιπτέρου στα πλαίσια της BIG 5 DUBAI, αναδείχθηκε το περίφημο ελληνικό μάρμαρο και το νέο branding GREEK MARBLE.THEN.NOW.FOREVER. Η εξαιρετική συνεργασία του ΣΕΜΜΘ με την Enterprise Greece, που η αρχή της έγινε με αυτή την εκδήλωση, προβλέπει ένα δυναμικό πλάνο δράσεων και ενεργειών ώστε να επιτύχει η εθνική στρατηγική και η καθιέρωση μιας μοναδικής ταυτότητας για την υποστήριξη της προώθησης των εξαγωγών του κλάδου μας».