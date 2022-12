Inside the mind of the CEO: Ένα επιδραστικό newsletter για τους σύγχρονους ηγέτες

Αν θέλετε να κάνετε τη διαφορά σε έναν κόσμο που αλλάζει με ταχείς ρυθμούς, όπου η αβεβαιότητα είναι η μόνη βεβαιότητα, εστιάστε σε αυτό που έχει αξία. Το newsletter “Inside the mind of the CEO” της Μίνας Μπαγιώτα στο LinkedIn παρουσιάζει όλες τις νέες τάσεις, που αφορούν στο CEO branding, την επικοινωνιακή στρατηγική των ηγετών, την παρουσία τους στα media και στα social media και την ψηφιακή τους μετάβαση στο νέο περιβάλλον.