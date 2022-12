Για την φετινή χρονιά η Sportswind του Ομίλου Φάις κατέκτησε την κορυφαία διάκριση του Distributor οf the Year για την διανομή της NEW ERA στην εγχώρια αγορά.

Κάθε χρόνο η μαμά εταιρεία NEW ERA, στο τελευταίο Sales Meeting της χρονιάς, επιλέγει τρεις χώρες που αριστεύουν σε 4 σημαντικές κατηγορίες που διαμορφώνουν την συνολική εικόνα της διανομής του brand στην εγχώρια αγορά, αναδεικνύοντας τον Distributor of the Year. Οι κατηγορίες αυτές αφορούν το Top Line Revenue για την οικονομική ανάπτυξη του brand στην εγχώρια αγορά, τις πωλήσεις σε Key Stories &Styles αλλά και την συνολική εξέλιξη της εταιρείας για την ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων, των dedicated shop corners αλλά και των marketing activations.

Για την φετινή χρονιά οι 3 υποψήφιες χώρες ήταν η Σουηδία, η Ελλάδα και το Dubai, με νικήτρια την Ελλάδα και συγκεκριμένα την Sportswind του Ομίλου Φάις!

Η NEW ERA αποτελεί ένα αγαπημένο brand στο χώρο του αθλητισμού, της μόδας, της μουσικής και της ψυχαγωγίας. Η Εταιρεία έχει την έδρα της στο Buffalo της Νέας Υόρκης και τα προϊόντα της πωλούνται σε περισσότερες από 80 χώρες. Παράγει καπέλα και ρουχισμό, ενώ συνάπτει συνεργασίες με διάσημες αθλητικές διοργανώσεις (ΝΒΑ, MLB etc) και με θρυλικές ομάδες.

Τα προϊόντα της είναι ιδιαιτέρως δημοφιλή στις νεότερες γενιές και αποτελούν σήμα-κατατεθέν της street κουλτούρας, αναδεικνύοντας το προσωπικό στυλ του κάθε καταναλωτή.

Η διάκριση αυτή αποτελεί μια πολύ σημαντική αναγνώριση για την συνολική ανάπτυξη του δικτύου διανομής της εταιρείας στην χώρα μας και επιβραβεύει την συνολική προσπάθεια της Sportswind, όπως και την αφοσίωση του Ομίλου Φάις να διανέμει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τα πιο δυνατά σήματα της παγκόσμιας εμπορικής σκηνής.