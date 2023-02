Cardlink: Αναδείχθηκε σε «Great Place to Work®» από τους εργαζόμενους

Η Cardlink θέτει διαχρονικά τους εργαζόμενους της στο επίκεντρο της λειτουργίας της με στόχο να αποτελέσει ένα πρότυπο εργοδότη που ξεχωρίζει για το εργασιακό του περιβάλλον. Σ’ αυτό το πλαίσιο, «είναι μεγάλη χαρά για την εταιρεία να λαμβάνει, ως μέλος της Worldline, την Πιστοποίηση Great Place to Work® (CERTIFIED by Great Place to Work®) από τον οργανισμό Great Place to Work® Hellas».