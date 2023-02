Ήδη, αλυσίδες, όπως ο Μουστάκας ή τα Jumbo, η ΜΑΧ κι άλλα παιχνιδάδικα ή και βιβλιοπωλεία, όπως η αλυσίδα Public, κορυφώνουν τώρα τις προσφορές καθώς έρχονται τα αποκριάτικα πάρτι, μετά από δύο χρόνια περιορισμών.

Ενδεικτικά, ο όμιλος Jumbo, σημείωσε σε ανακοίνωσή του ότι η πορεία των πωλήσεων του Ιανουαρίου ήταν εξαιρετική, με τον ρυθμό ανάπτυξης να διαμορφώνεται σε 48% για την Ελλάδα (καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας χωρίς τις ενδοεταιρικές συναλλαγές). Προηγήθηκε δε αύξηση 15% τον Δεκέμβριο.

Ικανοποιητική είναι και για την αλυσίδα Μουστάκας η πορεία των πωλήσεων. Κινούνται πάνω από τα επίπεδα του 2019 ήδη από το 2021 που έκλεισαν πάνω από τα 58 εκατ. ευρώ. Εξάλλου το 2022 προστέθηκε ένα νέο κατάστημα στο δίκτυο, στο Piraeus Retail Park της Λεωφ. Πειραιώς, και μετρά πλέον 19 σημεία μαζί με τα Lego Stores.

Μεγάλος πονοκέφαλος για τον κλάδο παραμένει το κόστος στις μεταφορές, παρότι έχει "μαζευτεί" εσχάτως, με πτώση του κόστους στα containers στα επίπεδα των 2.500 δολ., από 14.000 δολ. ενα χρόνο πριν και περίπου 1.600 δολ. προ κρίσης. Στις οδικές μεταφορές, λόγω καυσίμων, όμως, υπάρχει μεγάλη επιβάρυνση, που σε συνδυασμό με το ρίσκο συναλλάγματος και την άνοδο των επιτοκίων, δημιουργούν προβλήματα.

Πάντως, οι επιχειρήσεις με καμπάνιες, εκπτώσεις και δράσεις εξωστρέφειας προσπαθούν για το καλύτερο. Έτσι, 22 ελληνικές και κυπριακές εταιρείες της αγοράς παιχνιδιού συμμετείχαν στη Διεθνή Έκθεση Παιχνιδιού, Spielwarenmesse, 1η έως 5 Φεβρουαρίου στη Νυρεμβέργη. Οι δύο χώρες εκπροσωπήθηκαν από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο στη δημοφιλή διεθνή έκθεση που διοργανώθηκε μετά από δύο χρόνια παύσης λόγω της πανδημίας.

Συνολικά συμμετείχαν 2.063 επιχειρήσεις από 68 χώρες με ενδεικτικές παρουσίες από την Ελλάδα τις εταιρείες: AS Company, Diakakis Imports SA, Giovas SA, Kaissa Games SA, M.Toys Monoprosopi EΠE, Manopoulou G & J GP, Niris Paper Products, Oddy at Sea, Procos SA, Relkon Hellas SA, Safe 'N' Beautiful PC, Stamatis Ioannidis & Son SA, Stamco Costumes, Star John Papadopoulos & CO, Svoora, V. Christakopoulos SA και Verdes Innovations SA.

Γιώργος Αλεξάκης