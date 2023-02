FREE NOW: Η Κ.Παπαζαχαρίου νέα Head of Marketing στην Ελλάδα

Η FREE NOW, το Mobility Super App επεκτείνει την ομάδα της καλωσορίζοντας τη νέα Head of Marketing, Κατερίνα Παπαζαχαρίου. Η ανακοίνωση συμπίπτει με μια χρονιά ισχυρής δυναμικής για τη FREE NOW, ολοκληρώνοντας με ιδιαίτερη επιτυχία τη μετάβαση από ένα ιστορικό και ιδιαίτερα αγαπητό brand, την Beat, στη FREE NOW και καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών και αριθμό συνεργαζόμενων οδηγών της τελευταίας δεκαετίας.