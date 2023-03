H CMA D. ARGOUDELIS & CO S.A. ανάμεσα στις εταιρείες που αγαπούν οι γυναίκες εργαζόμενες

H CMA D. ARGOUDELIS & CO S.A. με υπερηφάνεια ανακοινώνει ότι συμπεριλαμβάνεται στη λίστα του Great Place to Work® Best WorkplacesTM for Women Hellas 2023 σε συνέχεια της συμμετοχής της στην ετήσια έρευνα εργασιακού περιβάλλοντος Trust Index© και της Πιστοποίησης της από τον οργανισμό Great Place to Work® Hellas. H εταιρεία κατάφερε να αποκτήσει ακόμη μια πολύ σημαντική διάκριση βγαίνοντας 3η πανελλαδικά στην κατηγορία μεγέθους 50-250 εργαζομένων.