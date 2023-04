Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που κατόρθωσαν να ξεχωρίσουν για την καινοτομία τους τιμήθηκαν και επιβραβεύθηκαν τη Δευτέρα 3 Απριλίου, στη φετινή Τελετή Απονομής των βραβείων του διεθνώς αναγνωρισμένου και καταξιωμένου θεσμού «Προϊόν της Χρονιάς», που αντιπροσωπεύει από το 2018 στην Ελλάδα και την Κύπρο η Direction Βusiness Network.

Στην πέμπτη διοργάνωση της νέας εποχής του θεσμού στην Ελλάδα, προϊόντα από 36 διαφορετικές κατηγορίες κατόρθωσαν να διακριθούν και θα μπορούν να φέρουν το λογότυπο «Αναδείχθηκε Προϊόν της Χρονιάς 2023».

Η απονομή των διακρίσεων έγινε σε μια εκδήλωση με φυσική παρουσία στην αίθουσα Banquet του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, και με επιχειρηματικά στελέχη, εκπροσώπους θεσμικών φορέων και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας να τιμούν με την παρουσία τους τη σημαντική βραδιά.

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, απηύθυνε χαιρετισμό στην έναρξη της Τελετής Απονομής επισημαίνοντας την αξία τoυ θεσμού «Προϊόν της Χρονιάς» αλλά και την σημασία γενικότερα της καινοτομίας για την ελληνική οικονομία.

Αναφέρθηκε, επίσης, στις δράσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την υποστήριξη της καινοτομίας και την παροχή σχετικών κινήτρων καθώς και στο γεγονός πως το 2022, η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώραστην Ευρωπαϊκή Ένωση στην απορρόφηση σχετικών πόρων.

Αναλυτικά, «Προϊόν της Χρονιάς» αναδείχθηκαν τα εξής: Coca-Cola Zero της Coca- Cola Hellas (Αναψυκτικά Cola χωρίς Ζάχαρη), Coca-Cola Zero χωρίς Καφεΐνη της Coca-Cola Hellas (Αναψυκτικά χωρίς Καφεΐνη), Schweppes Pomegranate της Coca- Cola Hellas (Αναψυκτικό με Φρούτα), Le Petit Marseillais - Αφρόλουτρα Υψηλής Ανοχής της Johnson & Johnson Hellas (Αφρόλουτρα), Johnson’s® Naturally Sensitive της Johnson & Johnson Hellas (Βρεφική Φροντίδα), Στεγαστικό Δάνειο μέσω vBanking της Eurobank (Διαδικασία Αίτησης Στεγαστικού Δανείου), Ηarmony Gourmet της Μεβγάλ (Επιδόρπια Γιαουρτιού), Durex Play της Reckitt Benckiser Hellas (Ερωτικά Βοηθήματα), Ελ Γκρέκο Master της Resoul Ελλάς (Εστία Καφέ), Tena Pants Plus της Essity Hellas (Εσώρουχα Ακράτειας), Protein Avocado Bowls της Γρήγορης (Έτοιμα Γεύματα Υψηλής Διατροφικής Αξίας), incharge της NRG Supply and Trading (Εφαρμογή Ηλεκτροκίνητου Οχήματος), Vuse Go της British American Tobacco (Ηλεκτρονική Συσκευή Ατμίσματος μίας Χρήσης), Χρυσή Ζύμη Κουρού

Πιτάκια της Μιχαήλ Αραμπατζής ΑΒΕΕ (Κατεψυγμένα Πιτάκια Κουρού), «Επιλέγουμε» της Μπάρμπα Στάθης (Κατεψυγμένα Φαγητά), Bioten Nutricalcium της Γρ. Σαράντης (Κρέμες Προσώπου), HD Hair Color Refresh Masks της Farcom (Μάσκες Μαλλιών), Αλλατίνη Super Cookie της Elbisco (Μπισκότα Βρώμης), Pils Εφταρα της Ελληνικής Ζυθοποιίας Ατάλαντης (Μπύρα 7% Αλκοόλ), Scandal Caramel Secrets της Ελαΐς - Unilever Hellas (Παγωτό Κύπελλο), Pampers Pants Stop & Protect Pocket της Procter & Gamble (Πάνες Βρακάκια), Νέα Γενιά Πιστωτικών Καρτών της Εθνικής Τράπεζα (Πιστωτικές Κάρτες), Keel Clip Pack Coca-Cola της Coca- Cola Hellas (Plastic Free Multi Συσκευασία Cola), Λουξ Free της Λουξ Μαρλαφέκας (Πορτοκαλάδες χωρίς Ανθρακικό), Tanqueray Alcohol Free της Diageo Hellas (Ποτό χωρίς Αλκοόλ), POS Cash Advance της Eurobank (Πρόγραμμα Χρηματοδότησης POS), Sanitas Flex & Strong της Γρ. Σαράντης (Σακούλες Απορριμμάτων), Always Platinum Day & Night της Procter & Gamble (Σερβιέτες), Ben & Jerry's Peaces της Ελαΐς - Unilever Hellas (Σνακ Παγωτού), glo Hyper X2 της British American Tobacco (Συσκευές Θέρμανσης Καπνού), Bonus App | E-Coupons της Alpha Bank (Τραπεζικά Προγράμματα Πιστότητας), Business Banking Τουρισμός της Eurobank (Τραπεζικές Υπηρεσίες Τουρισμού), Mentos Vitamins της Perfetti Van Melle (Τσίχλες με Βιταμίνες), Χρυσή Ζύμη Ρολίνια της Μιχαήλ Αραμπατζής ΑΒΕΕ (Vegan Προϊόντα Ζύμης), Fairy Max Power της Procter & Gamble (Υγρό Πιάτων), Κρίς Κρίς Selection της Elbisco (Ψωμί για Τοστ).

Μπορείτε να τα δείτε εδώ: https://www.productoftheyear.gr/nikites-2023/.

Όπως κάθε χρονιά, τα προϊόντα που επέλεξαν να συμμετάσχουν στο θεσμό, αξιολογήθηκαν από μια Ελεγκτική Επιτροπή Ειδικών, την οποία απαρτίζουν επαγγελματίες του κλάδου του εμπορίου, εκπρόσωποι θεσμικών φορέων και εμπειρογνώμονες/ειδικοί, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ικανοποιούνται τα κριτήρια της καινοτομίας.

Η αξιολόγηση των συμμετοχών της φετινής διοργάνωσης πραγματοποιήθηκε από εκπροσώπους των ECR Hellas, ΕΔΕΕ ( Ένωση Εταιρειών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος), ΕΛΑΜ (Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ), ΙΕΛΚΑ (Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών), ΙΠΕ (Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδας), ΠΣΒΑΚ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχάνων και Αντιπροσώπων Καλλυντικών και Αρωμάτων), ΣΔΕ (Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος), ΣΕΒΤ (Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων) και ΣΕΛΠΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος).

Σε συνέχεια αυτής της αξιολόγησης, τα επικρατέστερα προϊόντα στις αντίστοιχες κατηγορίες παρουσιάστηκαν στον εξειδικευμένο οργανισμό έρευνας αγοράς Circana και εντάχθηκαν στην πολύ μεγάλη καταναλωτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 3.200 ατόμων σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας.

Στην Τελετή Απονομής, ο Ευάγγελος Παπαλιός, εκδότης-διευθυντής της Direction Business Network, ανέφερε, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που αναδείχθηκαν φέτος για ακόμη μια χρονιά από τους Έλληνες καταναλωτές στο θεσμό “Προϊόν της Χρονιάς”, αποτελούν την πλέον σαφή ένδειξη πως η καινοτομία αποτελεί διαχρονικά κομμάτι του DNA της ελληνικής αγοράς.

Παράλληλα, καταδεικνύουν ξεκάθαρα τη σημασία και την αξία του σημαντικού αυτού θεσμού, που διοργανώνει η Direction. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο και σημαντικότερο θεσμό βράβευσης διεθνώς σχετικά με την καινοτομία καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών και πραγματοποιείται με επιτυχία σε πάνω από 45 χώρες.

Νιώθουμε πραγματικά υπερήφανοι που η Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται σε αυτές. Η ανοδική πορεία που καταγράφουν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που διακρίθηκαν τις προηγούμενες χρονιές αλλά και η σταθερή

εμπιστοσύνη που μας δείχνει κάθε χρονιά η αγορά, αποτελούν τη σημαντικότερη και τη μεγαλύτερη επιβράβευση για εμάς».

Το «Προϊόν της Χρονιάς» (Voted Product of the Year) είναι ο μεγαλύτερος και σημαντικότερος θεσμός βράβευσης διεθνώς σχετικά με την καινοτομία καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών, με τις διακρίσεις να προκύπτουν μετά από ψηφοφορία του καταναλωτικού κοινού.

Ιδρύθηκε στη Γαλλία το 1987 και πλέον διοργανώνεται σε πάνω από 45 χώρες ανά τον κόσμο, με τον ίδιο κύριο σκοπό: να αναδεικνύει τα νέα καινοτόμα προϊόντα της αγοράς και να επιβραβεύει τις επιχειρήσεις που τα δημιουργούν, για την επένδυση και την πίστη τους στην καινοτομία.

