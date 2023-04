35+1 επιχειρήσεις αναδείχθηκαν στις «The Most Sustainable Companies in Greece»

Η Ετήσια Παρουσίαση της Αξιολόγησης των Επιχειρηματικών Επιδόσεων στη Βιώσιμη Ανάπτυξη του «Sustainability Performance Directory», σύμφωνα με τα ESG κριτήρια, ολοκληρώθηκε με πρωτοβουλία του QualityNet Foundation. Σε μια λαμπρή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, την Πέμπτη 30 Μαρτίου, παρουσιάστηκε ο Δείκτης Βιώσιμης Ανάπτυξης «The ESG Index in Greece», σύμφωνα με τον οποίο καθορίστηκαν και ανακοινώθηκαν οι «The Most Sustainable Companies in Greece 2023». Η ένταξη των επιχειρήσεων στις «The Most Sustainable Companies in Greece» αποτελεί σήμερα την ανώτατη επιχειρηματική διάκριση Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ελλάδα.