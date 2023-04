Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2023 το συνέδριο με τίτλο «Export Summit IX: Greek Exporters Hall of Fame, Honouring our Partners» του ΣΕΒΕ-Συνδέσμου Εξαγωγέων. Το 9ο Export Summit είχε ως σκοπό να αναδείξει τον κομβικό ρόλο της συνεργασίας στην προσπάθεια ενίσχυσης της εξωστρέφειας, με τους Έλληνες εξαγωγείς να τιμούν τους συνεργάτες τους από το εξωτερικό. To συνέδριο υλοποιήθηκε σε υβριδική μορφή, με δια ζώσης παρουσία στο Porto Palace Hotel στη Θεσσαλονίκη και στο τρισδιάστατο εκθεσιακό κέντρο «SEVE LiveOn Expo Complex», με πάνω από 1.500 συνέδρους να παρακολουθούν τις εργασίες του.

Το Συνέδριο ξεκίνησε με την ομιλία του Προέδρου του ΣΕΒΕ, κ. Συμεών Διαμαντίδη, ο οποίος αναφέρθηκε αρχικά στο ρεκόρ που πέτυχαν οι ελληνικές εξαγωγές το 2022 φτάνοντας τα 55,0 δισ. ευρώ για πρώτη φορά στην ιστορία, ποσό το οποίο μπορεί να αυξηθεί σε πολύ υψηλότερα επίπεδα τα επόμενα χρόνια. Αυτό θα εξαρτηθεί από τις υφιστάμενες και νέες συνεργασίες που θα αναπτύξουν οι Έλληνες εξαγωγείς, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΣΕΒΕ, εξαίροντας με αυτόν τον τρόπο την καθοριστική σημασία της συνεργασίας για το εξαγωγικό επιχειρείν. Ακολούθως, σκιαγράφησε τη δομή του συνεδρίου και των επιμέρους πάνελ και έκανε ιδιαίτερη μνεία στις πρωτοβουλίες και δράσεις του ΣΕΒΕ που ενισχύουν την εξωστρέφεια, όπως το Μακεδονικό Σήμα.

Με το μήνυμα του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, συνέχισε το συνέδριο στο πλαίσιο των εισαγωγικών παρεμβάσεων. Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, η οποία θα διασφαλιστεί μέσω των εξαγωγών, καθώς «μόνο έτσι δεν θα ζήσουμε ξανά προβλήματα του παρελθόντος». Παράλληλα, τόνισε τη θετική πορεία του κλάδου για τον πρώτο μήνα του 2023 και τη σημασία της αντιμετώπισης των παρελθόντων προβλημάτων. Η κα. Βασιλική (Βίκυ) Λοϊζου, Γενική Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών εξήρε την ανθεκτικότητα των ελληνικών εξαγωγών, οι οποίες παρά τα σημαντικά προβλήματα των τελευταίων ετών όπως η πανδημία και οι πληθωριστικές πιέσεις αυτές άντεξαν και παρέμειναν ανταγωνιστικές σε διεθνές επίπεδο. Σε 70 διεθνείς εκθέσεις έχει συμμετάσχει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κωνσταντίνο Γιουτίκα, αναφερόμενος στη σημασία της εξωστρέφειας για την περιφέρεια και τη σημασία των τροφίμων για την τοπική οικονομία. Μιλώντας εκ μέρους του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο κ. Μιχάλης Κούπκας, Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εστίασε στις τεχνολογικές επενδύσεις που έχει προσελκύσει η πόλη και στην προσπάθεια βελτίωσης των υποδομών της Θεσσαλονίκης.

Ομιλητές στο Session 1: Banks ήταν οι: Αντρέας Χασάπης, Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Γενικής Διεύθυνσης Commercial Banking της Eurobank, Τηλέμαχος Γεωργάκης, Senior Manager, Επικεφαλής Commercial Banking της Alpha Bank, Πάρις Οικονόμου, Επικεφαλής Wholesale Banking της Optima Bank, Αντώνιος Κατραούρας, Γενικός Διευθυντής και Επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Commercial Banking της Τράπεζας Πειραιώς, Χάρης Βώβος, Επικεφαλής Τραπεζικής Εταιρικών Συναλλαγών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και Αθανάσιος Ψύλλος, Chief Corporate Banking Officer της Attica Bank. Ο κ. Χασάπης ξεκίνησε κάνοντας αναφορά στη μελέτη του ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ για τη «Χαρτογράφηση των εξαγωγών ανά περιφέρεια» και τόνισε τη σημασία υποστήριξης της εξωστρέφειας από τις τράπεζες. Παράλληλα, υποστήριξε πως το 2022 ήταν η καλύτερη χρονιά για την Eurobank με καθαρά κέρδη 1,2 δισ. ευρώ και μείωση του δείκτη NPEs σε 5,2% από 6,8% από το 2021, με στόχο για την επόμενη τριετία την αύξηση των δανείων κατά 3 δισ. ευρώ. Ο κ. Γεωργάκης είπε πως «Το 2022 κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις της πανδημίας. Είδαμε τον πληθωρισμό να ανεβαίνει και τα επιτόκια βάσης να φεύγουν από το 0%. Ταυτόχρονα όμως η Ελλάδα αναπτύχθηκε με υψηλότερο ρυθμό απ’ ότι η Ε.Ε., είχαμε αύξηση εξαγωγών, ενίσχυση της απασχόλησης και 7,2 δισ. ευρώ επενδύσεις». Παράλληλα, τόνισε πως η Alpha Bank πέτυχε σημαντική ανάπτυξη το 2022 τη μείωση των ΜΕΑ στο 7,8% από 44,0% το 2019 και την αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων κατά 10% και αύξηση των καταθέσεων κατά 3,3 δισ. ευρώ, τη διατήρηση υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας και την επίτευξη ισχυρής οργανικής κερδοφορίας, με στόχο την υλοποίηση του μετασχηματισμού που υλοποιεί με κέντρο τον πελάτη, επενδύοντας σε ανθρώπους και τεχνολογία. Από την πλευρά του, ο κ. Οικονόμου τόνισε ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι ισχυρό, υγιές και έτοιμο να στηρίξει την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, για την Optima Bank το 2022 ήταν η καλύτερη χρονιά μέχρι την επόμενη με τις εκταμιεύσεις να ξεπερνάνε το 1,4 δισ. ευρώ και πάνω από 1,0 δισ. ευρώ να αφορά μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της τράπεζας, το 2023 αναμένεται ανάπτυξη καταθέσεων που θα πλησιάσουν τα 3 δισ. ευρώ, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθεί η εισαγωγή της στο ΧΑΑ. Ως την καλύτερη χρονιά των τελευταίων ετών χαρακτήρισε το 2022 ο κ. Κατραούρας για την Τράπεζα Πειραιώς, καθώς σημείωσε κερδοφορία και εξυγίανση του ισολογισμού της. Στο ίδιο πλαίσιο, σημείωσε αύξηση του δανειακού της χαρτοφυλακίου κατά 2,7 δισ. ευρώ και μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε μονοψήφιο ποσοστό, ήτοι 7,0% έναντι 13,0% το 2021, δηλώνοντας πως η Τράπεζα Πειραιώς θα συνεχίσει να στηρίζει την ελληνική οικονομία.

Ο κ. Βώβος στάθηκε στην υποστήριξη της εξωστρέφειας και στις υψηλές επιδόσεις που κατέγραψε η Εθνική Τράπεζα το προηγούμενο έτος. Χαρακτηριστικά, έκανε λόγο για καθαρές εκταμιεύσεις ύψους 2,5 δισ. ευρώ στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο την υγιή επιχειρηματικότητα, ενώ η τράπεζα υπέγραψε δανειακές συμβάσεις 300,0 εκατ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης.

Τέλος, ο κ. Ψύλλος υπογράμμισε πως η ελληνική οικονομία έχει ανάγκη από πολλές τράπεζες και εξέφρασε την πεποίθηση πως το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι θωρακισμένο. Σύμφωνα με τον κ. Ψύλλο, η Attica Bank θα ολοκληρώσει την ΑΜΚ κατά 473,0 εκατ. ευρώ και με 3,5 δισ. ευρώ ενεργητικό και 3,0 δισ. ευρώ καταθέσεις αποτελεί τον 5ο τραπεζικό πόλο. Το πάνελ συντόνισε ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΣΕΒΕ, κ. Παναγιώτης Χασάπης, ο οποίος σημείωσε ότι οι αυξήσεις των τιμών δεν προέρχονται από την αύξηση της ζήτησης, αλλά είναι φαινόμενο πληθωρισμού κόστους, το οποίο δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με νομισματική πολιτική και αυξήσεις επιτοκίων.

Ομιλητές στο Session 2: Construction ήταν οι: Matthieu Graciano, Owner and Director της Aqua’Tec, Prof. Dr. Mohamed Moemen Afify, Professor at the Department of Architecture, Faculty of Engineering, Cairo University, Chairman & Professor at M A Consultants, Ζoltan Daniel Kurucz, Mechanical & Electrical Engineer CNIM SYSTÉMES INDUSTRIELS, Project Manager BUDAPEST METRO. Ο κ. Graciano, καλεσμένος της εταιρίας Palaplast, αρχικά παρουσίασε τη γαλλική εταιρία Aqua’Tec, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των αρδευτικών συστημάτων από το 1995, ενώ στη συνέχεια, αναφέρθηκε εκτενώς στην 25ετή και πλέον συνεργασία του με την ελληνική εταιρία. Ο κ. Afify, προσκεκλημένος από την εταιρία Alumil, μίλησε για τις νόρμες που χαρακτηρίζουν την αρχιτεκτονική των κτιρίων και τον ευρύτερο κατασκευαστικό κλάδο στην Αίγυπτο, τονίζοντας πως το μέλλον είναι πράσινο. Καλεσμένος της ελληνικής επιχείρησης «Kleemann» ήταν ο κ. Kurucz εκπροσωπώντας τη γαλλική εταιρία CNIM SYSTÉMES INDUSTRIELS. Ο κ. Kurucz σύστησε στο κοινό την CNIM Systemes, μία διεθνή εταιρία στον κλάδο των βιομηχανικών κατασκευών με πολυσχιδή δραστηριότητα, η οποία είναι θυγατρική της Reel Group. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη συνεργασία με την Kleemann, η οποία βοήθησε τη γαλλική εταιρία στον σχεδιασμό και στην κατασκευή στο έργο του μετρό της Βουδαπέστης, χαρακτηρίζοντάς την ως «expert in special projects». Τον συντονισμό έκανε ο κ. Δημήτριος Λακασάς, CEO της Olympia Electronics S.A.

Ομιλητές στο Session 3 - Food ήταν οι: Natasha Linhart, CEO της Atlante srl και ο Panayis Manuelides, Managing Director της Odysea Ltd. Εκπροσωπώντας την ιταλική Atlante srl και συμμετέχοντας στο συνέδριο του ΣΕΒΕ ως καλεσμένη της εταιρίας ΚΡΙ ΚΡΙ, η κα. Linhart μίλησε αρχικά για τις νέες τάσεις στην παγκόσμια οικονομία, ενώ στη συνέχεια ανέλυσε τη συνεργασία της με την ελληνική εταιρία. Χαρακτηριστικά, υπογράμμισε πως η σχέση τους εδράζεται στη λογική της αμοιβαίας επωφελούμενης συνεργασίας με κύριες αρχές την εμπιστοσύνη και το σεβασμό. Συνεργατικά, οι δύο εταιρίες έχουν λανσάρει 115 νέα προϊόντα τα τελευταία πέντε χρόνια, αναπτύσσοντας νέες γεύσεις και αρκετές καινοτομίες. Στη συνέχεια, ο κ. Μανουηλίδης, καλεσμένος της ελληνικής εταιρίας τροφίμων Pelopac, παρουσίασε την επιχείρησή του Odysea, η οποία επιχειρεί να μυήσει τους καταναλωτές του Ηνωμένου Βασιλείου στην ελληνική κουζίνα. Ο κ. Μανουηλίδης μίλησε σχετικά με τις διεθνείς τάσεις στον κλάδο των τροφίμων εστιάζοντας στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Ηνωμένου Βασιλείου, τονίζοντας ότι η απομάκρυνση του βρετανικού καταναλωτικού κοινού από λιπαρές ουσίες όπως το φοινικέλαιο για οικολογικούς και περιβαλλοντικούς λόγους, δημιουργούν μια σπάνια δίοδο και χρυσή ευκαιρία για το ελληνικό λάδι στο Ηνωμένο Βασίλειο, που σπανίως εμφανίζεται και δεν πρέπει να χαθεί. Μαζί με την κα. Linhart και τον συντονιστή του πάνελ κ. Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη, CEO της Pelopac και Προέδρου του Agrotech Export Cluster συζήτησαν για τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στις διεθνείς αγορές τροφίμων για τους Έλληνες εξαγωγείς και όλες τις τάσεις του σύγχρονου επιχειρείν.

Ομιλητές στο Session 4: Export Financing ήταν οι: Γρηγόρης Σταματόπουλος, CEO του Export Credit Greece S.A. (ECG), Γεράσιμος Τζέης, Γενικός Διευθυντής της Atradius Hellenic & Romanian Branch, Σέρκο Κουγιουμτζιάν, Εκτελεστικός Διευθυντής Πωλήσεων και Marketing της ICAP CRIF. Ο κ. Σταματόπουλος ανέπτυξε το νέο σύγχρονο μοντέλο λειτουργίας του Export Credit Greece (πρώην ΟΑΕΠ), το χαρτοφυλάκιο του οποίου περιλαμβάνει ασφαλίσεις εξαγωγικών πιστώσεων, εγγυήσεις και χρηματοδοτήσεις. Παράλληλα, ανακοίνωσε πως ο οργανισμός θα δημοσιεύσει νέα εργαλεία για εξαγωγικές επχιειρήσεις το φθινόπωρο, ενώ τόνισε πως «δεδομένου πως αγοράζουμε ρίσκο, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι οι δομές μας λειτουργούν σωστά».

Από την πλευρά του ο κ. Τζέης τόνισε πως οι τρέχουσες εξελίξεις της πανδημίας και του πολέμου έχουν αυξήσει κατά 20,0% τη ζήτηση για ασφάλιση εξαγωγών, ενώ οι αποζημιώσεις που δόθηκαν στις επιχειρήσεις που πλήγησαν από τον πόλεμο άγγιξαν τα 50,0 εκατ. ευρώ με 75,0 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα των εξαγωγών για την ανάπτυξη της οικονομίας και το σημαντικό ρόλο της ασφάλισης των πιστώσεων για τον Έλληνα εξαγωγέα, τονίζοντας πως η Atradius ασφαλίζει σχεδόν το 25,0% των ελληνικών εξαγωγών.

Η βιωσιμότητα που εκφράζεται μέσα από τους δείκτες ESG ήταν το κύριο θέμα της εισήγησης του κ. Κουγιουμτζιάν. Στο πλαίσιο αυτό έκανε εκτενή αναφορά στην πλατφόρμα Synesgy που παρέχει σε κάθε εταιρία τη δική της αξιολόγηση σχετικά με τους τρεις πυλώνες της βιωσιμότητας, με τον αριθμό των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην πλατφόρμα να ξεπερνάνε τις 850. Το συντονισμό έκανε ο κ. Γιάννης Χατζηδημητρίου, Καθηγητής Διεθνών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Ομιλητές στο Session 5: Technology ήταν οι: Daniël Caljouw, Senior Production Engineer της Philips Drachten, Dimitris Christou, Director, Market Development της GS1 Association-Greece και Mata Chatzicharalampous, Operations Director της PwC Greece. Ο κ. Caljouw, προσκεκλημένος της εταιρίας ATLANTIS Engineering με έδρα τη Θεσσαλονίκη, μίλησε για την συνεργασία του κολοσσού με την ελληνική εταιρία που ξεκίνησε το 2017, χάρις στην έξυπνη πλατφόρμα συντήρησης και πρόβλεψης βλαβών «SIBYL». Το έργο της πλατφόρμας Sibyl συνέβαλε στην υιοθέτηση των σύγχρονων τεχνολογιών και στη στρατηγική μετάβαση σε προγνωστικά μοντέλα για τη Philips C.L., η οποία παράγει 1 εκατ. προϊόντα εβδομαδιαίως και χάρις στην ελληνική πλατφόρμα, εντοπίζονται 72 ώρες νωρίτερα σφάλματα στον μηχανολογικό εξοπλισμό και ηγείται στην παγκόσμια αγορά στη μαζική παραγωγή ηλεκτρικών ξυριστικών μηχανών, με μερίδιο άνω του 50,0% της παγκόσμιας αγοράς αξίας 1,0 δισ. ευρώ.

Με μία σύντομη αναδρομή στην ιστορία των barcode ξεκίνησε την εισήγησή του ο κ. Χρήστου, τονίζοντας πως η τεχνολογία είναι συνώνυμο του GS1. Όπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά «Σήμερα όλη η εφοδιαστική αλυσίδα φέρει σήμανση, αναγνώριση και επικοινωνία της πληροφορίας. Ο GLN κωδικός είναι αυτός που ορίζει την θέση», ενώ τόνισε πως οι κωδικοί barcode έχουν απεριόριστες δυνατότητες.

Το πάνελ ολοκληρώθηκε με την κα. Χατζηχαραλάμπους, η οποία παρουσίασε την πρόσφατη έρευνα της PWC με θέμα «Transportation and Logistics Barometer». Κάποια σημαντικά συμπεράσματα αφορούν στην αρνητική επίπτωση που είχε η κρίση του πολέμου και το πρόβλημα στη διώρυγα του Σουέζ στις τιμές των φορτίων, αλλά και στη συνεχή αύξηση της ψηφιοποίησης και των τεχνολογικών επενδύσεων στον κλάδο, σημειώνοντας ότι με τον όρο smart logistics θέλουμε οι επιχειρηματικές λειτουργίες να γίνονται με υψηλή νοημοσύνη και αυτοματισμό και ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι τεχνολογία και ανθρώπινος παράγοντας, χρειάζεται νέος τρόπος σκέψης, νέα ταλέντα. Παράλληλα, επισημαίνεται πως η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού θα καθορίσει την πορεία του κλάδου με το 40% των θέσεων εργασίας σε logistics και e-commerce να είναι εξαιρετικά σπάνιες. Το πάνελ συντόνισε ο Πρόεδρος της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας και Αντιπρόεδρος Έρευνας και Καινοτομίας του CITY College, University of York Europe Campus, κ. Παναγιώτης Κετικίδης.

Ομιλητές στο Session 6: ERP ήταν οι: Φίλιππος Ανδρέου, Business Unit Director North Greece / Head of HR & Payroll BU της SoftOne, Νίκος Σαχίνης, International Business Development Director της Entersoft, Δημήτρης Ταξίδης, Partners Network Services Director της Epsilon Net Group of Companies, Αλέξανδρος Δούφος, Vice Chairman & CEO της Logismos Information Systems SA και Βασίλειος Πρασσάς, CCO της Epsilon Net Group of Companies. Ξεκινώντας το τελευταίο session του α’ μέρους του συνεδρίου, ο κ. Ανδρέου μίλησε για τις λύσεις ψηφιοποίησης που παρέχει η SoftOne και οι οποίες αφορούν κυρίως τους ανθρώπους που πρέπει να ενσωματώνουν τις τεχνολογίες για να μπορούν να κάνουν το επόμενο βήμα. Από την πλευρά του ο κ. Σαχίνης μίλησε στο -συναρπαστικό μεν, πολύπλοκο δε- θέμα της διεθνοποίησης και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε η Entersoft. «Σε όλα τα χρόνια της ιστορίας μας είχαμε καλή και αναπτυξιακή πορεία, και πάντα προσπαθούσαμε να δημιουργήσουμε καινοτόμες λύσεις και προϊόντα» είπε μεταξύ άλλων ο κ. Σαχίνης στην ομιλία του. Ακολούθως, ο κ. Ταξίδης αναφέρθηκε στους άξονες πάνω στους οποίους δραστηριοποιείται ο όμιλος της EpsilonNet, οι οποίοι μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν το HR και τα ERP συστήματα. Συγκεκριμένα, η Epsilon SingularLogic έχει στο χαρτοφυλάκιό της πληθώρα λύσεων ERP ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, όπως το PYLON ERP Hubrid και το Galaxy ERP. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη και εξαγωγές σε 40 χώρες, η Logismos βοηθάει τις εταιρίες-πελάτες της με την κατάλληλη χρήση του λογισμικού της να γίνουν πιο ανταγωνιστικές για να μπορούν να εξάγουν, σύμφωνα με τον κ. Δούφο. Η πλήρης εφαρμογή του supply chain management αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο και ιδιαίτερα σε περιόδους όπως η πρόσφατη που διανύουμε με τον πληθωρισμό και την ενεργειακή κρίση, καθώς οι πελάτες μπορούσαν να γνωρίζουν και να οδηγήσουν τις τιμές στην αγορά. Το πάνελ ολοκληρώθηκε με τον κ. Πρασσά, ο οποίος ανέλυσε διεξοδικά τα δεδομένα σχετικά με την ψηφιακή κάρτα εργασίας, την οποία θα χρειαστεί να ενσωματώσουν όλες οι βιομηχανίες ανεξαρτήτως μεγέθους. Σύμφωνα με τον κ. Πρασσά, η EpsilonNet HR κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο σε θέματα payroll και HR στην Ελλάδα. Ο κ. Αθανάσιος Τζίκας, Πρόεδρος της ΔΕΘ-HELEXPO και Technopolis S.A. έκανε το συντονισμό.

Το Β’ μέρος του Export Summit IX ξεκίνησε με έναν σύντομο απολογισμό του α’ μέρους και των επιμέρους sessions από τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο του ΣΕΒΕ, κ. Παναγιώτη Χασάπη και μία συνοπτική παρουσίαση των ομιλητών του β’ μέρους. Το λόγο πήρε στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, κ. Συμεών Διαμαντίδης, ο οποίος αναφέρθηκε στην υποστήριξη που έλαβαν οι Έλληνες εξαγωγείς από τους συνεργάτες τους από το εξωτερικό, και δη σε δύσκολες στιγμές όπως την περίοδο της κρίσης. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΣΕΒΕ «Η προσπάθεια που κατέβαλαν οι Έλληνες εξαγωγείς ήταν τεράστια κι αυτή ευθύνεται τόσο για την επανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας όσο και για τα αλλεπάλληλα ρεκόρ εξαγωγών. Εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός και συνεργασία. Πάνω σ’ αυτούς τους άξονες πρέπει να χτίσουμε το μέλλον της ελληνικής οικονομίας αναπτύσσοντας διεθνείς συνεργασίες. Όλοι μαζί θα αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που μας επιφυλάσσει το μέλλον. Και να είστε βέβαιοι πως θα βγούμε ακόμη πιο δυνατοί». Τις εισαγωγικές τοποθετήσεις του β’ μέρους ολοκλήρωσε ο Υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονία και Θράκης), κ. Σταύρος Καλαφάτης εστιάζοντας στις εξαιρετικές επιδόσεις των εξαγωγών για το 2022 και για τη συμβολή των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στο Landmark Success Stories Cases στις επιδόσεις αυτές. Μάλιστα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του κ. Καλαφάτη το 2023 θα κλείσει με νέο ρεκόρ εξαγωγών.

Σε μία εξαιρετική συζήτηση εξελίχθηκε το Landmark Success Stories Cases, στο οποίο συμμετείχαν οι: Konstantinos Koukountzos, Managing Director της KLEEMANN Group, George Milonas, President & CEO της ALUMIL S.A., Panagiotis Tsinavos, President and Managing Director της KRI KRI S.A, Thanos Tziritis, President & Managing Director της ISOMAT S.A. Ο κ. Κουκούντζος τόνισε πως στόχος της Kleemann είναι η διαρκής ανάπτυξη ανά την υψήλιο, δηλαδή η ίδια επιτυχημένη συνταγή που ακολουθεί από την ίδρυσή της η εταιρία. Παράλληλα, ανέφερε πως το 20,0% του φετινού τζίρου (230,0 εκατ. ευρώ) θα προέλθει από τη Βρετανία, όπου απασχολεί 170 άτομα. Τα αναπτυξιακά σχέδια της Alumil σκιαγράφησε ο κ. Μυλωνάς στο «Landmark Success Stories Cases», αναφέροντας πως πρόθεσή του είναι, με την επαναλειτουργία του μετά από 9 χρόνια, το εργοστάσιο της Ξάνθης να γίνει μονάδα παραγωγής εξαρτημάτων για την αυτοκινητοβιομηχανία. «Δεν πουλάμε απλά γιαούρτι, πουλάμε Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσινάβος, τονίζοντας ότι πρέπει να έχεις να πεις μια αληθινή ιστορία στις διεθνές αγορές. Σύμφωνα με τον κ. Τσινάβο, οι εξαγωγές της εταιρείας θα ξεπεράσουν τα 100,0 εκατ. ευρώ βάζοντας πλώρη για κύκλο εργασιών στις 200,0 εκατ. ευρώ. Στη σημασία της έρευνας και ανάπτυξης για την Isomat εστίασε ο κ. Τζιρίτης, ο οποίος ανέφερε πως η εταιρία διαθέτει επτά εργαστήρια R&D, τα οποία απασχολούν πάνω από 20 άτομα εξειδικευμένο προσωπικό με στόχο πάντοτε τη συνεχή ανάπτυξη της εταιρείας στις διεθνείς αγορές.

Το 9ο Export Summit ολοκληρώθηκε με την απονομή των τιμητικών πλακετών στις επιχειρήσεις που ήρθαν από το εξωτερικό.

Το φετινό Συνέδριο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης).

