Τη στρατηγική της συνεργασία με την Tadweer, κρατική εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων του Άμπου Ντάμπι, ανακοίνωσε σήμερα η Polygreen, εταιρεία ηγέτης σε λύσεις κυκλικής οικονομίας,. Η συμφωνία σφραγίστηκε με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) με τους δύο οργανισμούς να εργάζονται από κοινού για την αναζήτηση ευκαιριών με στόχο την επίτευξη μηδενικών αποβλήτων και την ανάπτυξη λύσεων κυκλικής οικονομίας και βιωσιμότητας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ελλάδα και στη συνέχεια σε άλλες χώρες.

Η σύμπραξη αφορά τόσο στην ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών, όσο και στη συνεργασία σε εκδηλώσεις παγκοσμίου ενδιαφέροντος και υψηλού προφίλ, όπως το COP28, οι διοργανώσεις του ΟΗΕ και το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Η εφαρμογή του μοντέλου «Just Go Zero» της Polygreen στο Άμπου Ντάμπι, βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και εστιάζει στη συνεργασία με τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς, με στόχο την επίτευξη μηδενικών αποβλήτων στο Εμιράτο.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας είναι συνέχεια της συμφωνίας που υπογράφηκε πέρυσι μεταξύ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Ελλάδας, κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Άμπου Ντάμπι. Το Μνημόνιο επικεντρώνεται στη θέσπιση επενδυτικού πλαισίου αξίας 4 δις ευρώ, μεταξύ της ADQ και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ), που περιλαμβάνει την Εθνική Τράπεζα Ανάπτυξης της Ελλάδος και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (HDBI).

Ο Ali Al Dhaheri, Διευθύνων Σύμβουλος της Tadweer, δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι για αυτή τη νέα συνεργασία μας με την Polygreen, η οποία θα μας βοηθήσει να πετύχουμε τον κοινό μας στόχο για ένα βιώσιμο μέλλον. Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί ένα κρίσιμο ορόσημο στο δρόμο προς την κυκλική οικονομία και για ένα Άμπου Ντάμπι μηδενικών αποβλήτων. Θεωρούμε πολύ σημαντική την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με διεθνείς οργανισμούς όπως η Polygreen, για να αναπτύξουμε καινοτόμες και βιώσιμες λύσεις για να μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα».

Ο Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Polygreen, σχολίασε: «Αυτή τη σημαντική ημέρα, παρακολουθούμε με ενθουσιασμό το όραμά μας για έναν πλανήτη μηδενικών αποβλήτων να επεκτείνεται πέρα ​​από τα εθνικά μας σύνορα. Πριν από περίπου ένα χρόνο, η Polygreen υλοποίησε μέσω του προγράμματος Just Go Zero, κάτι που έμοιαζε απίστευτο: μετέτρεψε ένα ελληνικό νησί σε προορισμό μηδενικών αποβλήτων. Σήμερα, ενώνουμε τις δυνάμεις μας με την Tadweer, για να δημιουργήσουμε έναν ισχυρό φορέα κυκλικής οικονομίας στη Μέση Ανατολή, θέτοντας ως στόχο να κάνουμε το Άμπου Ντάμπι το πρώτο Εμιράτο Μηδενικών Αποβλήτων. Αυτή η συνεργασία ανοίγει το δρόμο για τη μείωση των εκπομπών θερμοκηπίου και τη μετάβαση στη βιώσιμη ανάπτυξη».

