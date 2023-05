Η CMA D. ARGOUDELIS & CO S.A. ανακοινώνει με χαρά το άνοιγμα της νέας θυγατρικής της εταιρείας, την CMA Singapore. Στρατηγικά τοποθετημένη εντός του μεγαλύτερου λιμένα της Νότιας Ασίας, οι νέες εγκαταστάσεις προσφέρουν στους πελάτες μας περισσότερες δυνατότητες αποθήκευσης, αλλά και πρόσβαση σε έναν από τους σημαντικότερους κόμβους μεταφορών στην Ασία.

Ο όμιλος CMA είναι ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους στον τομέα των Αυτοματισμών σε Ελλάδα & Κύπρο. Ο όμιλος αποτελείται από την CMA D. ARGOUDELIS & CO S.A. στην Ελλάδα και την θυγατρική εταιρεία D. ARGOUDELIS & CO LTD, στην Λευκωσία της Κύπρου. Η μητρική εταιρεία ιδρύθηκε το 1987.

Αυτό αποτελεί ενσάρκωση της προσπάθειάς μας για διαρκώς βελτιούμενο επαγγελματισμό και ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών μας. Η αποθήκη είναι εξοπλισμένη με επαρκές απόθεμα, προκειμένου να παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες μας σε άμεσους χρόνους.

«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε το άνοιγμα της νέας μας θυγατρικής εταιρείας και είμαστε πολύ αισιόδοξοι για την πλήρη υποστήριξη των αναγκών των πελατών μας», δήλωσε ο Ιωάννης & Νικόλαος Αργουδέλης, Διευθύνοντες Σύμβουλοι, CMA D. ARGOUDELIS & CO S.A.

Το ταξίδι χιλίων μιλίων αρχίζει με μόνο ένα βήμα.

