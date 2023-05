Συνεργασία Β.Ε.Α- ΕΜΠ για τους σκοπούς του INNOMED UP

Με τη συμμετοχή του Β.Ε.Α, ολοκληρώθηκε η επιστημονική συζήτηση που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της τελικής εκδήλωσης του Έργου INNOMED UP «Promoting UPcycling in Circular Economy through INNovation and education for creative industries in MEDiterranean cities», που υλοποιεί το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, για την ανάδειξη και εξέλιξη των δημιουργικών επαγγελμάτων και τη διασύνδεσή τους με την κυκλική οικονομία, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.