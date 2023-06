CapsuleT-ΞΕΕ στήριξαν τη διεξαγωγή του EBAN Annual Congress 2023 στη Θεσσαλονίκη

Τις εργασίες του EBAN Annual Congress 2023, με τίτλο “Shaping the Future with Every Investment”, το οποίο διοργανώθηκε φέτος στην Θεσσαλονίκη από τις 24 έως και τις 26 Μαΐου παράλληλα με την έκθεση τεχνολογίας Beyond, υποστήριξαν για πρώτη φορά ο CapsuleT και το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος.