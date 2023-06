Η Deloitte Ελλάδος προχώρησε στην προαγωγή 13 διευθυντικών στελεχών της σε Partners, που ανέρχονται πλέον στους 59, εκ των οποίων οι 14 είναι γυναίκες. Συγκεκριμένα, τα στελέχη που προήχθησαν είναι ο Απόστολος Κοκκινέλης, ο Νίκος Κολίτσας και ο Γιάννης Στεργίου στο τμήμα Audit. Ο Παναγιώτης Αποστολόπουλος από το τμήμα Financial Advisory. Από το τμήμα του Consulting προήχθησαν οι Χαρίλαος Αντωνόπουλος, Στέλιος Μαντάς και Σωτήρης Μπατζιάς. Από το τμήμα Risk Advisory η Κατερίνα Ρόγκα. Από το τμήμα Tax & Legal οι Βάιος Μακρυγιάννης, Κωνσταντίνος Μοτσάκος και Μιχάλης Παττακός. Τέλος, προήχθησαν σε Equity Partners η Φένια Γιαννοπούλου από το τμήμα Audit και ο Κωνσταντίνος Ελευθεριάδης από το τμήμα Financial Advisory.

Ο κ. Δημήτρης Κουτσόπουλος, CEO της Deloitte Ελλάδος, με αφορμή τις προαγωγές των νέων Partners δήλωσε ότι «Οι άνθρωποί μας είναι ο πυρήνας της επιτυχίας μας. Η εμπειρία τους, οι γνώσεις τους και η αφοσίωσή τους είναι αυτή που μετουσιώνεται καθημερινά σε ζωτικής σημασίας ανάπτυξη για την εταιρεία μας και τους πελάτες μας. Η ανάδειξη των νέων Partners έρχεται σε συνέχεια της δέσμευσής μας να έχουμε ένα θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία και τους πελάτες μας, ενδυναμώνοντάς τους να επιτύχουν σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Εύχομαι σε όλους κάθε επιτυχία στο νέο τους ρόλο».

Ποιοι είναι οι νέοι Partners:

Ο Χάρης Αντωνόπουλος, Partner του τμήματος Consulting, διαθέτει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας με εξειδίκευση στις Λύσεις Ψηφιακής Τραπεζικής και στην Αρχιτεκτονική Συστημάτων Εφαρμογών Λογισμικού και σημαντικές δεξιότητες σε ΙΤ συστήματα. Στην επαγγελματική του πορεία, έχει ηγηθεί σύνθετων έργων μετασχηματισμού που επέφεραν θεμελιώδεις αλλαγές και βελτιώσεις στη Στρατηγική Τεχνολογίας και στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό κορυφαίων τραπεζικών οργανισμών παγκοσμίως και στην Ελλάδα. Έχει επίσης εργαστεί ως Τεχνικός Διευθυντής και Μηχανικός Λογισμικού για περισσότερα από 13 χρόνια, σχεδιάζοντας και αναπτύσσοντας πολύπλοκες διαδικτυακές εφαρμογές. Είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου του Lancaster, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Cardiff και διαθέτει MBA από το Αμερικανικό Κολλέγιο.

Ο Πάνος Αποστολόπουλος, Partner στο τμήμα Financial Advisory, και συγκεκριμένα στο M&A Transaction Services, διαθέτει σημαντική εμπειρία και έχει ηγηθεί πολυάριθμων έργων ειδικών χρηματοοικονομικών ελέγχων (financial due diligence) στο πλαίσιο Συγχωνεύσεων και Εξαγορών εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους της οικονομίας. Είναι πτυχιούχος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλος του Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) και Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής.

Ο Απόστολος Κοκκινέλλης, Partner στο τμήμα Audit, διαθέτει σημαντική εμπειρία στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα IFRS, έχει εργαστεί κυρίως στον ελεγκτικό κλάδο τραπεζικών ομίλων και εταιρειών real estate, καθώς επίσης και σε ιδιαίτερα απαιτητικά projects ελεγκτικών διαδικασιών ανακεφαλαιοποίησης του Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Τομέα. Συμμετέχει ενεργά στην εφαρμογή του ESEF (Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ηλεκτρονικό Μορφότυπο) σε πελάτες του δικτύου της Deloitte Ελλάδος. Διαθέτει πτυχίο Οικονομικών Επιστημών από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και είναι Ορκωτός Λογιστής.

Ο Νίκος Κολίτσας, Partner του τμήματος Audit, εργάζεται για περισσότερα από 15 χρόνια ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής με σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση στον ναυτιλιακό κλάδο, σε ελέγχους εταιρειών οι οποίες είναι εισηγμένες στις κεφαλαιαγορές των ΗΠΑ με βάση τα ελεγκτικά πρότυπα PCAOB και σε συμμόρφωση με τα λογιστικά πρότυπα IFRS/U.S. GAAP, σε μεγάλους Ομίλους μη εισηγμένων ναυτιλιακών εταιρειών (private shipping companies) καθώς και σε έργα που αφορούν σε αύξηση κεφαλαίων μέσω αρχικών δημόσιων προσφορών (IPOs) ή secondary offerings. Είναι πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Ο Βάιος Μακρυγιάννης, Partner του τμήματος Tax & Legal, στην ομάδα Transfer Pricing, διαθέτει πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει εργαστεί εκτενώς στην ανάλυση ενδοομιλικών δανείων και χρηματοοικονομικών συναλλαγών γενικότερα. Διαθέτει εμπειρία πολλών έργων Transfer Pricing που καλύπτουν τους τομείς τεκμηρίωσης, δέουσας επιμέλειας (due diligence), σχεδιασμού και συμφωνιών με τις φορολογικές αρχές. Έχει επίσης συνεργαστεί με πολλούς ελληνικούς ομίλους στο πλαίσιο των Φορολογικών Πιστοποιητικών. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και διαθέτει μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Πανεπιστήμιο της Στουτγάρδης.

Ο Στέλιος Μαντάς, Partner του τμήματος Consulting, ειδικεύεται στον Μετασχηματισμό Ψηφιακών και Επιχειρηματικών Διαδικασιών, στη Διαχείριση Δεδομένων, σε Analytics και στη Στρατηγική Τεχνολογίας. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, έχει ηγηθεί πολλών έργων ψηφιακής καινοτομίας και πολύπλοκων προγραμμάτων μετασχηματισμού, σε μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και την Ανατολική Ευρώπη. Έχει επίσης εργαστεί σε τομείς Customer Analytics, CRM & MIS, ως International IT Project Manager και FSI Technology Consultant. Διαθέτει μεταπτυχιακές σπουδές με τίτλο “MSc Business Innovation and Technology” από το ΑΙΤ και προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο Κωνσταντίνος Μοτσάκος, Partner του τμήματος Tax & Legal, στην ομάδα Business Process Solutions και επικεφαλής των CFO services, έχει εργαστεί σε σημαντικά έργα μετασχηματισμού και εξωτερικής ανάθεσης της Οικονομικής Διεύθυνσης κυρίως στους κλάδους των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, της ναυτιλίας και των καταναλωτικών προϊόντων. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον σχεδιασμό νέων μοντέλων λειτουργίας λογιστηρίων και γενικότερα Οικονομικών Διευθύνσεων, υποστηρίζοντας υλοποιήσεις σύγχρονων τεχνολογικών λύσεων (RPA, Automations-as-a-Service & Data Analytics). Ασχολείται ενεργά με τη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, με την εξωτερική ανάθεση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ηλεκτρονικού Μορφότυπου (ESEF) reporting, καθώς και με τον σχεδιασμό Διοικητικών αναφορών (ανάλυση κερδοφορίας, προϋπολογισμός, προϋπολογισμός ταμειακών ροών κλπ.). Έχει πραγματοποιήσει τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, με το προπτυχιακό του στα Οικονομικά και το μεταπτυχιακό του στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική, ενώ έχει λάβει και πιστοποίηση από το Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Ο Σωτήρης Μπατζιάς είναι Partner στο τμήμα Consulting της Deloitte. Διαθέτει 20ετή εμπειρία στο στρατηγικό σχεδιασμό και την επιχειρηματική ανάπτυξη, τη χρηματοοικονομική και οικονομική ανάλυση, την αξιολόγηση σκοπιμότητας επενδύσεων, την εκτίμηση επιπτώσεων και τη βελτίωση της απόδοσης. Η συμβουλευτική του εμπειρία εστιάζει σε κλάδους της οικονομίας με σημαντικές προκλήσεις μετασχηματισμού και αειφόρου ανάπτυξης, κυρίως στην ενέργεια, τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, το περιβάλλον, τη βιομηχανία, το real estate και τις μεταφορές. Έχει εργαστεί με πολλούς πελάτες του ιδιωτικού τομέα, καθώς και με φορείς του δημοσίου σε θέματα οικονομικής ανάπτυξης, διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και αειφορίας. Είναι πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), με MSc από το Πανεπιστήμιο του Leeds και ΜΒΑ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Χρηματοοικονομικά) από το Leeds University Business School της Μεγάλης Βρετανίας.

Ο Μιχάλης Παττακός είναι εταίρος της δικηγορικής εταιρείας KBVL, και πλέον Partner του τμήματος Tax & Legal της Deloitte. Ο Μιχάλης διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία σε μεγάλης κλίμακας εξαγορές, συγχωνεύσεις και σε πολύπλοκες εταιρικές συναλλαγές. Στο πεδίο εξειδίκευσής του περιλαμβάνονται το δίκαιο ανταγωνισμού, εταιρικές αναδιαρθρώσεις, εταιρικό δίκαιο και δίκαιο εμπορικών συμβάσεων. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών και κάτοχος LL.M. από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Σικάγο. Υπήρξε ερευνητής στη Νομική Σχολή του Χάρβαρντ, με επίκεντρο τη διεθνή ρύθμιση των Sovereign Wealth Funds.

Η Κατερίνα Ρόγγα, Partner του τμήματος Risk Advisory, Sustainability & Climate Leader της Deloitte Ελλάδος, διαχειρίζεται σημαντικά projects στους τομείς της Βιώσιμης Ανάπτυξης, Διαχείρισης Κινδύνων, Εσωτερικού Ελέγχου, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Διαχείρισης Πληροφοριακού Κινδύνου. Με πάνω από 20 χρόνια επαγγελματικής πορείας σε μια μεγάλη γκάμα πολυεθνικών εταιρειών, συνδυάζει γνώσεις και εμπειρία σε πολλούς τομείς. Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και διαθέτει μεταπτυχιακές σπουδές από το Πανεπιστήμιο του Lancaster στην Αγγλία. Επίσης, είναι Πιστοποιημένη Ελεγκτής Πληροφοριακών Συστημάτων – CISA, πιστοποιημένη Risk Manager – CRMA και διαθέτει εκτεταμένες γνώσεις συστημάτων ISO.

Ο Γιάννης Στεργίου, Partner στο τμήμα Audit, διαθέτει περισσότερα από 16 χρόνια εμπειρίας ως εξωτερικός ελεγκτής σε μια ευρεία γκάμα εταιρειών στους τομείς του λιανικού εμπορίου, της αυτοκινητοβιομηχανίας, της παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων και των επιστημών υγείας, οι οποίες συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS). Διαθέτει προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής.

Σχετικά με τους νέους Equity Partners της Deloitte Ελλάδος

Η Φένια Γιαννοπούλου, Equity Partner του τμήματος Audit and Assurance, διαθέτει πάνω από 20 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σε ελέγχους εταιρειών σε διαφορετικούς τομείς της οικονομίας. Τα τελευταία χρόνια είναι επικεφαλής στον έλεγχο Τραπεζών και σε διάφορα projects του χρηματοπιστωτικού κλάδου. Είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια. Επίσης, είναι αναπληρώτρια διευθύντρια του τμήματος ποιότητας της Deloitte Ελλάδος και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος.

Ο Κωνσταντίνος Eλευθεριάδης είναι Equity Partner του τμήματος Financial Advisory και Energy, Resources & Industrials Leader στην Deloitte Ελλάδος. Διαθέτει περισσότερα από 18 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στον χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών και εξειδικεύεται στις υπηρεσίες Financial Advisory, Forensic, Financial Crime & Disputes, Συναλλαγών Συγχωνεύσεων και Εξαγορών και Energy Advisory & Consulting τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και διαθέτει μεταπτυχιακούς και επαγγελματικούς τίτλους από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Association of Chartered Certified Accountants και το Association of Certified Fraud Examiners. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ACFE Greece Chapter.

