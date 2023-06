Επ΄ευκαιρία της δημοσίευσης των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων του 2022, η Διοίκηση του Ομίλου Intrafashion με το αναγνωρισμένο brand γυναικείας ένδυσης «Pink Woman», παραθέτει την παρουσίαση των οικονομικών της αποτελεσμάτων.

H γενικότερη εικόνα του λιανεμπορικού κλάδου γυναικείας ένδυσης παρουσίασε το 2022 θετικό πρόσημο έναντι του 2021, κυρίως λόγω των περιορισμών εξαιτίας της πανδημικής κρίσης που επηρέασαν το 2021 αρνητικά την κατανάλωση.

Συνολικά παρατηρήθηκε επαναφορά της αγοράς στο επίπεδο του 2019, με εντονότερες ωστόσο τάσεις ολιγοπωλιακής συγκέντρωσης υπέρ των οργανωμένων αλυσίδων, καθώς και αισθητή βελτίωση καταστημάτων τουριστικών προορισμών, εξαιτίας της θετικής επίδρασης - αύξησης των τουριστικών εισροών και εσόδων.

Παράλληλα, η χρονιά χαρακτηρίστηκε από έντονες πιέσεις στη λειτουργική κερδοφορία, ως αποτέλεσμα των αυξήσεων του κόστους παραγωγής και μεταφοράς των προϊόντων καθώς και των εξόδων λειτουργίας των καταστημάτων λιανικής.

Υπενθυμίζεται ότι το 2022 περιείχε ελάχιστες (ως μηδενικές) ελαφρύνσεις προς τις εταιρείες, σε αντίθεση με το 2021, οπότε και ο συνδυασμός παροχής επιδοτήσεων Covid-19 και μη πληρωμής ενοικίων για σημαντικό διάστημα της χρήσης, στήριξαν την λειτουργία τους, συμβάλλοντας στην αύξηση της κερδοφορίας (ή στον περιορισμό των ζημιών) τους.

Τα αποτελέσματα της Intrafashion Group για το 2022

Λαμβάνοντας υπόψιν την συνολική εικόνα της αγοράς, τα αποτελέσματα του Ομίλου Intrafashion για το 2022 κρίνονται ως πολύ θετικά, καθώς επιβεβαιώνουν τις στρατηγικές επιλογές της Διοίκησης, δημιουργώντας συγχρόνως προϋποθέσεις υγιούς ανάπτυξης.

Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση έναντι του 2021 της τάξης του 28,8%, ξεπερνώντας για πρώτη φορά στην ιστορία το φράγμα των 35,5 εκατ. ευρώ, κάτι που ισοδυναμεί με αύξηση +37,4% έναντι των (προ Covid) αποτελεσμάτων του 2019.

Σε επίπεδο προ φόρων κερδοφορίας, το 2022 σημειώθηκε μείωση -31,9%, (ή – 1,2 εκατ. ευρώ) έναντι του 2021, στα 2.541 χιλ. ευρώ (=7,1% του κύκλου εργασιών) ως αποτέλεσμα μιας σειράς παραγόντων, μεταξύ των οποίων:

α) Το σύνολο ωφελειών (επιδοτήσεις και μη πληρωμές ενοικίων) που η Εταιρεία έλαβε το 2021 έναντι του 2022 δημιούργησε μια ad-hoc αρνητική διαφορά ≥ 1,7 εκατ. ευρώ.

β) Η μεγάλη αύξηση του ενεργειακού κόστους επηρέασε σημαντικά τα κόστη παραγωγής και μεταφοράς προϊόντων συμπιέζοντας το μικτό περιθώριο, ενώ συγχρόνως αύξησε τα κόστη λειτουργίας του δικτύου καταστημάτων λιανικής.

γ) Η απόφαση της Διοίκησης για αυξημένες προβλέψεις υποτιμήσεων αποθεμάτων στο πλαίσιο μιας πιο συντηρητικής και προδραστικής στρατηγικής διαχείρισης.

Υπογραμμίζεται επιπλέον η αύξηση των εξόδων διοίκησης και διάθεσης ως ποσοστού επί του κύκλου εργασιών από 28,6% το 2021 σε 32,8% το 2022, εξαιτίας της στρατηγικής ανάπτυξης και επέκτασης των εταιρικών καταστημάτων.

Η καθαρή θέση της Εταιρείας διαμορφώθηκε στα 6,7 εκατ. ευρώ, βελτιωμένη κατά +51,6% έναντι του 2021, ενώ η σχέση Δανείων μείον χρημ. Διαθέσιμα/Ίδια Κεφάλαια παρουσιάζεται σε ιδιαιτέρως υγιή επίπεδα: 12,3% έναντι 14,4% το 2021.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων, ο κ. Δημήτρης Ματεμτζής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Intrafashion, επισήμανε : «Σε ένα σύνθετο και με έντονη μεταβλητότητα μακροοικονομικό περιβάλλον, ο Όμιλος Intrafashion κατέγραψε ρεκόρ πωλήσεων.

Εφάρμοσε μια πετυχημένη στρατηγική ανάπτυξης, κατακτώντας σημαντικό έδαφος έναντι των ανταγωνιστών του, μέσω της συνέχισης του επενδυτικού του προγράμματος που περιλάμβανε ανακαινίσεις και νέα ανοίγματα καταστημάτων, αυξάνοντας την προσέλκυση καταναλωτριών, με αποτέλεσμα να ξεπεράσει τα 7,9 εκατ. επισκέψεων το 2022.

Για το 2023, προτεραιότητά μας είναι να διατηρήσουμε υγιείς οικονομικούς δείκτες, ενισχύοντας έτι περαιτέρω τον Όμιλο και τη δυναμική του δημοφιλούς brand γυναικείας ένδυσης "Pink Woman"».

Θετικές προοπτικές για το 2023

Με βάση την πορεία του πρώτου πενταμήνου του 2023, όπου ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση +18,5% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2022 και υπό την προϋπόθεση διατήρησης κλίματος πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας, ο Όμιλος στοχεύει σε διψήφιο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης, με διψήφιο ποσοστό Ebitda επί του κύκλου εργασιών, ως αποτέλεσμα του συνδυασμού οργανικής αύξησης (like for like) και του πλάνου ανάπτυξης του δικτύου καταστημάτων του που ήδη αριθμεί 110 στην Ελλάδα.

