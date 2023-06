Τα Επιστημονικά Βραβεία 2023 του Ιδρύματος Μποδοσάκη φέρνουν στο προσκήνιο το έργο τεσσάρων νέων Ελλήνων επιστημόνων που πρωτοπορούν στον παγκόσμιο ερευνητικό στίβο και έχουν ήδη συνεισφέρει σημαντικά στην πρόοδο της επιστήμης με τις κορυφαίες επιδόσεις τους.

Ο θεσμός των Επιστημονικών Βραβείων αναδεικνύει, κάθε δύο έτη, το έργο Ελληνίδων και Ελλήνων, κατά την ιθαγένεια ή το γένος, επιστημόνων ηλικίας, έως 40 ετών, οι οποίοι διακρίνονται για την εξαιρετική συμβολή τους στους τομείς των Βασικών Επιστημών, των Βιοεπιστημών, των Εφαρμοσμένων Επιστημών και της Τεχνολογίας και των Κοινωνικών Επιστημών. Η τελετή απονομής των Επιστημονικών Βραβείων 2023 του Ιδρύματος Μποδοσάκη θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουνίου στο Ζάππειο Μέγαρο.

Επιστημονικά Βραβεία Ιδρύματος Μποδοσάκη 2023

Στον τομέα των Βιοεπιστημών και τον κλάδο των Βιοϊατρικών Επιστημών, το Επιστημονικό Βραβείο 2023 απονέμεται στον ελληνικής καταγωγής Edward Chouchani, Αναπληρωτή Καθηγητή Βιολογίας του Καρκίνου, Dana-Farber Cancer Institute και Αναπληρωτή Καθηγητή Κυτταρικής Βιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Harvard. 0 Edward Chouchani, ένας εξαιρετικός επιστήμονας στον τομέα του μεταβολισμού, επικεντρώνεται στην ανάπτυξη τεχνολογιών για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι μηχανισμοί του μεταβολισμού ρυθμίζουν τις φυσιολογικές διεργασίες . Στόχος της έρευνάς του είναι η αξιοποίηση αυτών των νεοανακαλυφθέντων μηχανισμών στην ανάπτυξη νέων θεραπειών για μεταβολικές, φλεγμονώδεις και μεταστατικές ασθένειες. Για τις ανακαλύψεις του έχει δημοσιεύσει πάνω από 60 εργασίες σε κορυφαία περιοδικά και έχει υπάρξει συνιδρυτής τριών εταιρειών βιοτεχνολογίας, οι οποίες συγκέντρωσαν χρηματοδότηση άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Για τα ερευνητικά του επιτεύγματα, έχει κερδίσει σειρά βραβείων, όπως η υποτροφία Pew, το Heidi Helmholtz Diabetes Award, το Biochemical Society Early Career Investigator Award, το Armen H. Tashjian Award for Excellence in Endocrine Research, το Glenn Foundation for Medical Research Breakthroughs in Gerontology (BIG) Award και το Vilcek Prize for Creative Promise.

Στον τομέα των Βασικών Επιστημών και στον κλάδο της Χημείας, το Επιστημονικό Βραβείο 2023 απονέμεται στον Κωνσταντίνο Βογιατζή, Αναπληρωτή Καθηγητή της Θεωρητικής και Υπολογιστικής Χημείας του University of Tennessee. Το ερευνητικό έργο του Κωνσταντίνου Βογιατζή επικεντρώνεται στην ανάπτυξη νέων υπολογιστικών μεθόδων που βασίζονται στην κβαντική χημεία και στην τεχνητή νοημοσύνη για την περιγραφή χημικών διεργασιών που προωθούν καθαρές τεχνολογίες για την προστασία του περιβάλλοντος. Ο απώτερος στόχος είναι η αποσαφήνιση των θεμελιωδών φυσικών αρχών που διέπουν τη χημική δραστικότητα, κατάλυση και προσρόφηση. Το 2020 και το 2022 τιμήθηκε με το Ffrancon Williams Endowed Faculty Award in Chemistry, το 2021 με το OpenEye Outstanding Junior Faculty Award της Αμερικάνικης Ένωσης Χημικών και το 2022 με το CAREER Award της National Science Foundation των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στις Κοινωνικές Επιστήμες και τον κλάδο Οικονομικής Επιστήμης ή Πολιτικής Επιστήμης, το Επιστημονικό Βραβείο 2023 Βραβείο απονέμεται στον ελληνικής καταγωγής Philipp Strack, Καθηγητή Οικονομικών Επιστημών στο Yale University. Το πρωτοποριακό και ιδιαίτερα ευρύ έργο του Philipp Strack ανήκει στον χώρο της μικροοικονομικής θεωρίας και μελετά κυρίως το πώς οι άνθρωποι λαμβάνουν αποφάσεις και αλληλεπιδρούν σε δυναμικά περιβάλλοντα. Η έρευνά του βασίζεται στην οικονομική θεωρία και τα συμπεριφορικά οικονομικά και οι διεργασίες που μελετά έχουν εφαρμογή σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων με άμεσο αντίκτυπο για την κοινωνία όπως, μεταξύ άλλων, οι επιπτώσεις της υπερβολικής αυτοπεποίθησης και άλλων παρανοήσεων στη λήψη αποφάσεων, οι ψυχολογικοί μηχανισμοί πίσω από την προκατάληψη, o σχεδιασμός των διασταυρούμενων μεταμοσχεύσεων, η δυναμική τιμολόγηση των αγαθών, η βέλτιστη οργάνωση και λειτουργία των lockdown σε μια πανδημία, ο σχεδιασμός των κρυπτονομισμάτων, οι βέλτιστοι φόροι για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα χωρίς να βλάπτονται οι φτωχοί. Το έργο του περιλαμβάνει πάνω από 30 δημοσιεύσεις σε διακεκριμένα επιστημονικά περιοδικά στο χώρο της οικονομικής επιστήμης, ενώ από το 2023 είναι μέλος της Econometric Society.

Στον τομέα Εφαρμοσμένων Επιστημών / Τεχνολογίας και τον κλάδο Applications of Artificial Intelligence Methods and Technologies in Engineering Disciplines, το Επιστημονικό Βραβείο 2023 απονέμεται στον Βασίλειο Συργκάνη, Επίκουρο Καθηγητή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογιας στο Stanford University, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών (by courtesy), James and Anna Marie Spilker Faculty Fellow. Η έρευνά του έγκειται στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης, της θεωρίας παιγνίων και της θεωρίας των αλγορίθμων, με απώτερο στόχο τη βέλτιστη λήψη αποφάσεων με τη χρήση δεδομένων.

Το έργο του συνεισφέρει σε ένα ευρύ φάσμα πεδίων όπως η μηχανική μάθηση, η οικονομετρία, η στατιστική, η θεωρία της μάθησης, η θεωρία παιγνίων και ο σχεδιασμός μηχανισμών. Με την ερευνητική του ομάδα εργάζεται σε θέματα μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης, με επίκεντρο την ανακάλυψη σχέσεων αιτιότητας και τη λήψη αποφάσεων, χρησιμοποιώντας δεδομένα μεγάλων διαστάσεων, με κύριες εφαρμογές στη βιοϊατρική, στη διοίκηση επιχειρήσεων και στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Έχει λάβει βραβεία «καλύτερης δημοσίευσης» (“Best Paper” awards) σε κορυφαία συνέδρια στον τομέα ειδίκευσής του: EC, COLT και NeurIPS.

«Με τα Επιστημονικά Βραβεία, το Ίδρυμα Μποδοσάκη αναδεικνύει το ελληνικό πνεύμα που διακρίνεται στον διεθνή επιστημονικό στίβο και τιμά τα επιστημονικά επιτεύγματα των νέων επιστημόνων», τονίζει η Πρόεδρος του Ιδρύματος Μποδοσάκη, κα Αθηνά Δεσύπρη. «Οι διακρίσεις των νέων επιστημόνων μπορούν να εμπνεύσουν και να ανοίξουν τους ορίζοντες της επιστημονικής εξέλιξης και αριστείας, στη στήριξη των οποίων το Ίδρυμα Μποδοσάκη παραμένει διαχρονικά προσηλωμένο».

Ο θεσμός των Επιστημονικών Βραβείων Ιδρύματος Μποδοσάκη

Ο θεσμός των Επιστημονικών Βραβείων εντάσσεται στο πλαίσιο των κοινωφελών σκοπών του Ιδρύματος Μποδοσάκη για την προαγωγή της παιδείας και την ανάδειξη της επιστημονικής αριστείας. Κριτήρια για την απονομή των Επιστημονικών Βραβείων Μποδοσάκη αποτελούν η εξαιρετική επίδοση των υποψηφίων στον επιστημονικό τομέα τους, στον οποίο έχουν να παρουσιάσουν ολοκληρωμένο έργο, η συμβολή των υποψηφίων στην πνευματική, επιστημονική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας, καθώς και η συμβολή τους στη διεθνή προβολή της Ελλάδας με το ήθος και το έργο τους. Από το 1992 έως σήμερα, τα Επιστημονικά Βραβεία έχουν απονεμηθεί σε 61 Έλληνες και Ελληνίδες επιστήμονες.

Η Επιτροπή Επιστημονικών Βραβείων, η οποία έχει την ευθύνη της τελικής πρότασης προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, αποτελείται από τα εξής μέλη:

Γιάννης Αϋφαντής, Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης

Θεοδώρα Βαρβαρίγου, Καθηγήτρια στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Νίκος Βέττας, Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γενικός Διευθυντής στο Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Γιώργος Κόλλιας, Ακαδημαϊκός, Καθηγητής/Διευθυντής Εργαστηρίου Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών και Συνεργαζόμενος Ερευνητής, Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ»

Νάνσυ Μακρή, Καθηγήτρια Χημείας και Φυσικής στο Πανεπιστήμιο Illinois at Urbana-Champaign

Κώστας Μεγήρ, Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Yale

Μιχάλης Τριανταφύλλου, Καθηγητής Marine Technology του MIT, Επισκέπτης Ερευνητής στο Woods Hole Oceanographic Institution των ΗΠΑ, Διευθυντής του Center for Ocean Engineering και Διευθυντής του Testing Tank Facility και του Propeller Tunnel του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης (MIT)

Θανάσης Φωκάς, Καθηγητής στο Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Θεωρητικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Cambridge

Στην Επιτροπή Επιστημονικών Βραβείων συμμετέχουν εκ μέρους του Ιδρύματος οι:

Αθηνά Δεσύπρη, Πρόεδρος Δ.Σ. Ιδρύματος Μποδοσάκη

Θεόδωρος Θεοδώρου, Καθηγητής στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Αντιπρόεδρος Ιδρύματος Μποδοσάκη.

