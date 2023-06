Στην καθιερωμένη ομιλία του προς τα μέλη του ΣΕΒ, ο Προέδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος αναμένεται να αναδείξει τις προκλήσεις και τις αναπτυξιακές προοπτικές των επιχειρήσεων για την επόμενη περίοδο.

Σημειώνεται ότι η φετινή Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, λόγω των εθνικών εκλογών, θα πραγματοποιηθεί σε δύο σκέλη. Το πρωινό, μόνο για τα μέλη, σκέλος θα πραγματοποιηθεί στις 14 Ιουνίου. Η απογευματινή εκδήλωση, που είναι ανοιχτή για το κοινό, θα πραγματοποιηθεί τον προσεχή Οκτώβριο, με σημαντικούς Έλληνες και ξένους ομιλητές.

Σύμφωνα με όσα έχει αναφέρει κατά την πορεία του ο πρόεδρος του Συνδέσμου, τα ζητήματα των ελλειμμάτων δεξιοτήτων, της συναρμογής εκπαιδευτικού συστήματος με τον κόσμο των επιχειρήσεων, όπου ο ΣΕΒ έχει να επιδείξει σημαντικές επιδόσεις το τελευταίο διάστημα, με τις συνέργειες που χτίζει με ΑΕΙ κτλ, το ενεργειακό, αλλά και η ψηφιακή και πράσινη μετάβαση αναμένεται να κυριαρχήσουν.

Σημειώνεται ότι ο ΣΕΒ πριν λίγες μέρες μετείχε στη Σύνοδο της Business Europe, όπου αναδείχθηκαν οι προτεραιότητες που θέτει η ευρωπαϊκή βιομηχανία για την επόμενη περίοδο. Ο ΣΕΒ εκπροσωπήθηκε από τον κ. Δημήτρη Παπαλεξόπουλο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον κ. Ευθύμιο Ο. Βιδάλη, Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Σύμφωνα με πηγές του Συνδέσμου, οι προτάσεις του Συμβουλίου των Προέδρων του «ευρωπαϊκού ΣΕΒ» επικεντρώθηκαν σε πέντε κρίσιμα θέματα για την αναπτυξιακή προοπτική της βιομηχανίας:

· Άρση των ρυθμιστικών αγκυλώσεων και γραφειοκρατικών βαρών που υπονομεύουν την διεθνή ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (και ειδικά της βιομηχανίας) και τις επενδύσεις στην ΕΕ

· Εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς και περαιτέρω απλοποίηση στο ενδο-κοινοτικό εμπόριο,

· Εξασφάλιση ενεργειακού εφοδιασμού σε ανταγωνιστικές τιμές,

· Αντιμετώπιση του χάσματος δεξιοτήτων, διευκόλυνση της καινοτομίας και στήριξη μεταρρυθμίσεων για την απελευθέρωση της παραγωγικότητας,

· Δημιουργία περισσότερων ευκαιριών στις διεθνείς αγορές για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Στο μεταξύ ήδη το στίγμα του Συνδέσμου έχει δοθεί από το Φόρουμ των Δελφών, όπου όπου τονίστηκε με παρεμβάσεις της διοίκησης του ΣΕΒ η ανάγκη για μια νέα σχέση εμπιστοσύνης, μεταξύ εκπαίδευσης και επιχειρήσεων που θα επιφέρει αμοιβαία οφέλη, αλλά και σημαντική προοπτική για τους νέους. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΒ, κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, είχε χαρακτηριστικά αναφέρει πως η αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου κεφαλαίου, όσο πιο πρακτική και διευρυμένη είναι, τόσο πιο πολύ ενδυναμώνει ανθρώπους και επιχειρήσεις. Ωστόσο, «μόνο το 20% των ελληνικών επιχειρήσεων (αλλά το 60% των μεγάλων) παρέχουν οργανωμένα προγράμματα εκπαίδευσης στους ανθρώπους τους, έναντι 67% του μέσου όρου στην ΕΕ». Αναφερόμενος στο θέμα της ανώτατης εκπαίδευσης επισήμανε την μεγάλη παράπλευρη απώλεια της πανεπιστημιοποίησης των ΤΕΙ, που ήταν η απώλεια της υποχρεωτικής εξάμηνης πρακτικής άσκησης των φοιτητών. Η ενίσχυση των δεξιοτήτων όπως τόνισε ο κ. Παπαλεξόπουλος, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για το μέλλον, και προς αυτή την κατεύθυνση ο ΣΕΒ υλοποιεί δράσεις και πρωτοβουλίες, όπως είναι οι δράσεις του ΙΒΕΠΕ του εκπαιδευτικού βραχίονα ΣΕΒ, η νέα καινοτόμα πρωτοβουλία Skills4Jobs που καταρτίζει ανθρώπους με βάση τις ανάγκες της αγοράς, το ALBA, αλλά και ο οργανισμός Junior Achievement που φέρνει σε επαφή μαθητές και νέους με την επιχειρηματικότητα και την αγορά εργασίας, όπως και τις γέφυρες συνεργασίας που έχει δημιουργήσει ο Σύνδεσμος μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα».

Επίσης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΒ κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος στους Δελφούς συζήτησε με τον κ. Γεράσιμο Θωμά, Γενικό Διευθυντή Φορολογικών Θεμάτων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρώην Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας το θέμα: «ETS REFORM – CARBON PRICING – CBAM». Ο κ. Θωμάς απάντησε σε ερωτήσεις του Προέδρου του ΣΕΒ κ. Δημήτρη Παπαλεξόπουλου για το πώς θα ισορροπήσουμε την κλιματική φιλοδοξία της ΕΕ με τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα.

Στη συζήτηση τονίστηκε η κρίσιμη ανάγκη σταθερού πλαισίου για την πραγματοποίηση επενδύσεων, παρά το ασταθές περιβάλλον, σε μια εποχή πολύ υψηλών τιμών άνθρακα (€100/t), αλλά και ενέργειας. Η μερική επιστροφή σε επίπεδο κανονικότητας δεν αλλάζει το γεγονός πως η ΕΕ αντιμετωπίζει, και θα αντιμετωπίζει για αρκετά ακόμα χρόνια, δομικό ανταγωνιστικό μειονέκτημα στις τιμές ενέργειας, το οποίο μάλιστα επιδεινώνεται μετά την ανακοίνωση του IRA των ΗΠΑ. Σε συνδυασμό με την προοπτική σταδιακής μείωσης των δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπών το 2026, η ενεργοβόρα βιομηχανία της Ευρώπης βρίσκεται μπροστά σε έναν υπαρξιακό κίνδυνο.

Να σημειωθεί ότι και πάλι στους Δελφους, συζήτηση με τίτλο «Innovation across the board: a prerequisite for survival & success», συντόνισε ο κ. Μάρκος Βερέμης, Ταμίας του Δ.Σ και επικεφαλής της Επιτροπής Καινοτομίας του ΣΕΒ. Εκεί υπογράμμισε την αλματώδη αύξηση της συνολικής κεφαλαιοποίησης εταιρειών τεχνολογίας στη χώρα μας, που από €300 εκατ. έφτασε τα €9 δισ. και που υπολογίζεται να δεκαπλασιαστεί και να προσεγγίσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στα επόμενα δέκα χρόνια. «Η πρόοδος είναι εμφανής, μολονότι είναι απαραίτητο να οργανωθούμε για τα επόμενα βήματα, που θα οδηγήσουν τη βιομηχανία μας σε ένα λαμπρό μέλλον, αλλά και θα βοηθήσουν την αύξηση του ΑΕΠ και σε άλλους τομείς» τόνισε. Σημείωσε ότι το κενό στη χρηματοδότηση των πιο ώριμων εταιρειών, οδηγεί σε πρόωρες εξαγορές εταιρειών τεχνολογίας. Η κάλυψη αυτού του κενού αποτελεί προϋπόθεση για ένα ισχυρό (εγχώριο) οικοσύστημα τεχνολογίας. Η έλλειψη εξειδικευμένων εργαζομένων έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη και μεγέθυνση των επιχειρήσεων τεχνολογίας. Ο ΣΕΒ με πρωτοβουλίες, όπως το [email protected] , συμβάλει στη διεύρυνση της δεξαμενής ανθρώπων υψηλών δεξιοτήτων στη χώρα μας.