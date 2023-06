Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 17 Ιουνίου, το Live A Legacy 2023, η πρωτοβουλία-θεσμός της Mastercard και του Women On Top για την ενδυνάμωση των γυναικών στον επαγγελματικό τομέα. Για 5 η χρονιά, στην κατάμεστη αίθουσα του Ωδείου Αθηνών,καταξιωμένες ομιλήτριες και ομιλητές ενέπνευσαν και προσέφεραν πολύτιμη καθοδήγηση στις συμμετέχουσες και τους συμμετέχοντες, με οικοδεσπότες τη Λυδία Παπαϊωάννου και τον Γιώργο Καπουτζίδη.

Οι συμμετοχές στην κύρια εκδήλωση του Σαββάτου ξεπέρασαν τις 300, με το κοινό να αποτελείται κατά κύριο λόγο από γυναίκες σε διαφορετικά στάδια της επαγγελματικής τους ζωής: από νέα κορίτσια που ετοιμάζονται να κάνουν το πρώτο βήμα της καριέρας τους μέχρι γυναίκες που έχουν ήδη ξεκινήσει την επαγγελματική τους πορεία και αναζητούν έμπνευση και εφόδια στη διαδρομή τους προς την κορυφή.

Το ακροατήριο είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει ομιλίες επιτυχημένων γυναικών και αντρών από διαφορετικούς επαγγελματικούς και επιστημονικούς κλάδους, οι οποίοι αναφέρθηκαν στη δική τους πορεία και εμπειρίες, καθώς και στα έμφυλα στερεότυπα που έχουν συναντήσει στους χώρους εργασίας τους, αλλά και στο πώς οι ίδιες και οι ίδιοι συμβάλλουν έμπρακτα προς την επίτευξη του κρίσιμου στόχου για ισότητα των φύλων στον επαγγελματικό στίβο.

Η πρωτοβουλία του Live A Legacy φέτος δεν περιλάμβανε μόνο την κύρια εκδήλωση, αλλά εμπλουτίστηκε με περισσότερες δράσεις, προκειμένου να επωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότερες γυναίκες. Συγκεκριμένα, το Σάββατο 10 Ιουνίου 2023 στη Θεσσαλονίκη και την Κυριακή 18 Ιουνίου στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκαν τα Live A Legacy Mentoring Events, στο πλαίσιο των οποίων γυναίκες σε διάφορα στάδια της καριέρας τους, είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή και να συζητήσουν με διακεκριμένες γυναίκες από διάφορους κλάδους, να κάνουν speed mentoring sessions και να συμμετάσχουν σε διαδραστικά και πρακτικά workshops ενδυνάμωσης.

Στόχος των Mentoring Events είναι οι συμμετέχουσες να αποκτήσουν ακόμα περισσότερα εφόδια, μέσα από την εμπειρία και τις επαγγελματικές συμβουλές που μοιράζονται και τους μεταλαμπαδεύουν οι μέντορές τους.

Παράλληλα, όπως κάθε χρόνο στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Live A Legacy, η Mastercard προσφέρει σε γυναίκες που ετοιμάζονται να κάνουν το πρώτο τους επαγγελματικό βήμα, τη δυνατότητα για ένα δυναμικό ξεκίνημα, μέσω του Live A Legacy Internship Program.

Στο πλαίσιο του φετινού προγράμματος οι συμμετέχουσες μπορούν να διεκδικήσουν μια από τις 12 θέσεις έμμισθης πρακτικής άσκησης που έχουν ανακοινωθεί ήδη, ενώ αναμένεται να ανακοινωθούν ακόμη περισσότερες, δηλώνοντας το ενδιαφέρον τους στην πλατφόρμα μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023.

Η κουλτούρα της συμπερίληψης, η ισότητα των φύλων, καθώς και το ζήτημα της ενδυνάμωσης των γυναικών στον επαγγελματικό τομέα είναι θέματα που βρίσκονται πολύ ψηλά στις προτεραιότητες της Mastercard και αποτελούν πυρήνα της φιλοσοφίας της. Εκτός από τις δράσεις του Live A Legacy, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Girls4tech”, μια σειρά σεμιναρίων STEM για μαθήτριες ηλικίας 8 έως 12 ετών, αλλά και το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Στελεχών «Master your Own Business», σε συνεργασία με το Alba Graduate Business School, The American College of Greece, αποτελούν έμπρακτη απόδειξη της ουσιαστικής δέσμευσης της εταιρείας για ολοκληρωμένη υποστήριξη των γυναικών καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.

Ο Παναγιώτης Πολύδωρος, Country Manager της Mastercard για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, δήλωσε σχετικά: «Το Live A Legacy στην 5 η χρονιά υλοποίησής του, αποτελεί πλέον έναν θεσμό με ποικίλες δράσεις και αντίκτυπο ανεκτίμητης αξίας.

Μέσα από προσωπικές ιστορίες, βιώματα και συζητήσεις, το Live A Legacy εξελίχθηκε σε μία πλατφόρμα ουσιαστικού διαλόγου, αναδεικνύοντας ζητήματα που αφορούν τη συμπερίληψη και τη γυναικεία ενδυνάμωση στο επαγγελματικό περιβάλλον, προσφέροντας έμπνευση αλλά και εφόδια σε ανθρώπους, ώστε να αρχίσουν ή να συνεχίσουν το επαγγελματικό τους ταξίδι με περισσότερη δύναμη και εμπιστοσύνη στον εαυτό τους».

Η Πηνελόπη Θεοδωρακάκου, συνιδρύτρια του Women On Top, ανέφερε πως: «Στο Women On Top είμαστε πολύ χαρούμενες που το 5ο Live a Legacy ολοκληρώθηκε με επιτυχία, επιβεβαιώνοντας για μια ακόμη φορά το πόσο σημαντικό είναι να αναδεικνύουμε ιστορίες γυναικών που δεν μοιάζουν μεταξύ τους, να μιλάμε για δύσκολα αλλά σημαντικά θέματα σε απαιτητικούς καιρούς, και να καλλιεργούμε - από που και αν στεκόμαστε, και με όποιο τρόπο μπορούμε- κοινότητες υποστήριξης και ενδυνάμωσης.

Για μια ακόμη φορά, το Live a Legacy έγινε “τόπος” ανταλλαγής απόψεων, δικτύωσης και υπενθύμισης ότι όλες και όλοι μαζί, μπορούμε καλύτερα!».

