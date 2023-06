Τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023, το Great Place Τo Work® Hellas απένειμε τα βραβεία «Best Workplaces™ Hellas 2023» στις επιχειρήσεις με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην χώρα μας για φέτος. Την εκδήλωση, με τη συμμετοχή 400 περίπου προσκεκλημένων, τίμησαν με τη παρουσία τους διακεκριμένοι εκπρόσωποι Πολιτικών, Οικονομικών και Επιχειρηματικών Φορέων.

Την έναρξη της εκδήλωσης έκανε ο Δημήτρης Γκανούδης, Γενικός Διευθυντής του Great Place Τo Work® Hellas.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Γεώργιος Δ. Μαύρος, Country Head του Great Place to Work® Hellas, ο οποίος δήλωσε: «Κατά τη φετινή χρονιά είχαμε ρεκόρ συμμετοχών, τόσο για την Πιστοποίησή μας, με 131 πιστοποιημένες εταιρείες, όσο και στις υποψηφιότητες στη συνέχεια για τη λίστα Best Workplaces™.

Ο ανταγωνισμός ήταν μεγαλύτερος από κάθε άλλη χρονιά και οι επιδόσεις των εταιρειών της λίστας μας οι υψηλότερες που έχουμε δει στα 21 χρόνια παρουσίας μας στην αγορά!»

Μεταξύ άλλων, βραβεία απένειμαν οι κκ Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, Πρόεδρος Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Σωτήρης Σταματίου, Πρόεδρος ΣΔΑΔΕ, Στέλιος Αργυρός, Πρόεδρος Δ.Σ. ALBA Graduate Business School, The American College of Greece, Διονύσης Διονυσίου, Ακαδημαϊκός Διευθυντής του MSC in Strategic Human Resources Management στο ALBA Graduate Business School, καθώς και η κα Βασιλική Αλμπάνη, Εμπορική Διευθύντρια της Εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, εκ μέρους του Διευθυντή της Εφημερίδας, Αλέξη Παπαχελά.



Οι 30 εταιρείες που βραβεύτηκαν, χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων τους και είναι οι εξής:

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για τις εταιρείες που βραβεύτηκαν στο site του Great Place Τo Work® και δείτε πλούσιο φωτογραφικό υλικό στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www. greatplacetowork.gr/ vravefseis-kai-ekdilwseis/ best-workplaces-hellas-awards- event-2023/

Η αξιολόγηση και βράβευση των εταιρειών είναι βασισμένη στα αποτελέσματα της έρευνας Best Workplaces™, της μεγαλύτερης έρευνας αξιολόγησης εργασιακού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, η οποία διεξάγεται σε ετήσια βάση από το Great Place Τo Work® Hellas με την ακαδημαϊκή υποστήριξη του ALBA Graduate Business School, The American College of Greece.

Συμμετείχαν στην έρευνα εταιρείες από διάφορους κλάδους της αγοράς. Το σύνολο των εργαζομένων που έλαβαν ερωτηματολόγιο για να αξιολογήσουν την εταιρεία τους στις υποψήφιες για ένταξη στη λίστα εταιρείες ήταν 38.733 άτομα.

Οι εταιρείες που βραβεύθηκαν στην εκδήλωση, είναι υποψήφιες για να μπουν στη λίστα των καλύτερων εταιρειών στην Ευρώπη οι οποίες θα βραβευθούν τον προσεχή Σεπτέμβριο στην αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Λουξεμβούργο.

Χορηγός της φετινής εκδήλωσης ήταν η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ Υποστηρικτές της εκδήλωσης ήταν η Global Sustain και η ICAP CRIF. Χορηγός Επικοινωνίας του θεσμού είναι η εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ και Χορηγός Κλαδικής Επικοινωνίας η BOUSSIAS.

Το Great Place Τo Work®, με εκπροσώπηση σε περισσότερες από 60 χώρες σε όλο τον κόσμο, ερευνά και αξιολογεί επιχειρήσεις, για πάνω από 30 χρόνια, με στόχο το «χτίσιμο μιας καλύτερης κοινωνίας, βοηθώντας τις εταιρείες να βελτιώσουν το εργασιακό τους περιβάλλον».

Το Great Place Τo Work®, για να διαμορφώσει τη λίστα Best Workplaces™ με τις καλύτερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, στην Ευρώπη καθώς και σε όλο τον κόσμο, χρησιμοποιεί το ερευνητικό εργαλείο/ερωτηματολόγιο Trust Index© για την αποτύπωση των απόψεων των εργαζομένων και τη διαδικασία Culture Audit© για την αξιολόγηση των εταιρικών πρακτικών.

Το Great Place Τo Work® πέρα από την έρευνα Best Workplaces™, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όσες εταιρείες επιθυμούν να δημιουργήσουν ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον.

