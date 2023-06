BFF Banking Group: Οι οικονομικοί στόχοι έως το 2026

Το στρατηγικό πλάνο της εταιρείας για την επόμενη πενταετία έως το 2028 με τίτλο: «Ever more a bank like no other» καθώς και τους οικονομικούς στόχους για την τριετία έως το 2026, ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου BFF Banking Group.