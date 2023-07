Σε νέα φάση δυναμικής αναδιάρθρωσης της δομής του βρίσκεται η AVE (Audio Visual Enterprises), ένας όμιλος εταιρειών με πολυσχιδή δραστηριότητα που εστιάζει, αλλά δεν περιορίζεται, στη διανομή καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Κάνοντας ακόμη μία «στροφή» 180 μοιρών, η γενική συνέλευση του ομίλου αποφάσισε να αποεπενδύσει από τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και να εστιάσει περαιτέρω στα τρόφιμα (FMCG - Fast Moving Consumer Goods) μέσω της βασικής πλέον θυγατρικής Retail & More, που έχει ως κύρια δραστηριότητα το χονδρικό εμπόριο προϊόντων ευρείας κατανάλωσης. Είχε προηγηθεί η αλλαγή πλεύσης από τον κλάδο των μέσων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας στην εμπορία ειδών κινητής τηλεφωνίας (διανομή συσκευών και αξεσουάρ), καθώς το 2019 είχε εξαγοράσει τον όμιλο εταιρειών Kristelcom (Teleunicom, Globalsat, Anadisis).

Ωστόσο, η πρόσφατη ΓΣ άναψε το «πράσινο φως» για τη μεταβίβαση της συμμετοχής της στην Kristelcom με τιμή πώλησης 6 εκατ. ευρώ. Το εν λόγω ποσό, σε συνδυασμό με τη νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 8 εκατ. ευρώ, θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στο εμπόριο καταναλωτικών αγαθών και κυρίως στη δημιουργία δικτύου λιανικών πωλήσεων τροφίμων. Μέχρι πρότινος η AVE κατείχε το 30,34% της Retail & More και απέκτησε επιπλέον 30,33% έναντι 910.000 ευρώ, αυξάνοντας τη συνολική συμμετοχή της στο 65%.

Η Retail & More θα αναλάβει, μεταξύ άλλων, την αντιπροσώπευση και τη διανομή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας της Carrefour, με κύκλους της αγοράς να επισημαίνουν πως η AVE έχει θέσει ως προτεραιότητα την επέκταση του δικτύου της Carrefour. Για το 2023, ανάμεσα σε άλλους στόχους, η Retail & More κινείται προς το άνοιγμα 25-30 καταστημάτων μέσω franchise με έμφαση σε τουριστικές περιοχές, έτσι ώστε να δημιουργηθεί δίκτυο με 37 Carrefour Express Stores και 32 Carrefour Market Stores. Προς το παρόν η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία ανοίγματος ενός δεύτερου εταιρικού καταστήματος στη στοά Μοδιάνο, στη Θεσσαλονίκη. Σε επόμενη φάση, στόχος είναι τα καταστήματα Carrefour να «αγγίξουν» τριψήφιο αριθμό έως το 2024. Παράλληλα, η γενική συνέλευση της AVE αποφάσισε τη μεταφορά της έδρας της εταιρείας στην περιφέρεια του Δήμου Παλλήνης. Το ΔΣ σε συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα, αποφάσισε την μεταφορά της έδρας της εταιρείας επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, αριθμός 104, του Δήμου Παλλήνης.

Last but not least, ο όμιλος AVE έχει ήδη προχωρήσει σε συνεργασίες με σημαντικές εταιρείες του χώρου, όπως οι READY, FERRO και ΙΝΑΧΟΣ, που σε συνδυασμό με την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής του στην Retail & More, τον θέτει σε πλεονεκτική θέση για την επιτυχή πορεία του στην αγορά των FMCG. Η READY είναι αμερικάνικη εταιρεία, παραγωγής Premium Sports Drink, στην οποία έχει συμμετοχή και η οικογένεια Αντετοκούνμπο. Η FERRO είναι εταιρεία παραγωγής αρτοποιημάτων με ιστορία πάνω από 100 χρόνια, με ποιοτικά προϊόντα που συνεχίζουν μέχρι και σήμερα να πρωτοτυπούν και να ενθουσιάζουν τους καταναλωτές Η εταιρεία INAΧΟΣ, που βρίσκεται στη Γραμμένη Φθιώτιδας, παράγει τα ποιοτικά γαλακτοκομικά προϊόντα ετικέτας «Ρούμελη» με πολλές διακρίσεις.

Σημειώνεται ότι η Audio Visual (Επιχειρήσεις Ήχου και Εικόνος ΑΕ) ιδρύθηκε το 1982 ως εταιρεία διανομής ταινιών video στην Ελλάδα και την Κύπρο. Όσον αφορά τα βασικά μεγέθη του ομίλου για το 2022, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 143,21 εκατ. ευρώ, το μεικτό κέρδος σε 16,99 εκατ. ευρώ, το EBITDA σε 3,21 εκατ. ευρώ και τα αποτελέσματα προ φόρων σε ζημιές 5,49 εκατ. ευρώ. Το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών του ομίλου (35,18%) κατέχει ο Νίκος Βαρδινογιάννης μέσω της Stoneman Holdings LTD. Ποσοστό 27,84% κατέχει η Doson Investments Company, που ελέγχεται μετοχικά από κοινού από τον Νίκο και τον Ιωάννη Θ. Βαρδινογιάννη, 18,18% κατέχει η Charonia Holdings LTD και 8,93% κατέχει η Αναστασία Βαρδινογιάννη. Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της AVE είναι ο Απόστολος Βούλγαρης. Η μετοχή της εταιρείας διαπραγματεύεται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τις 10 Οκτωβρίου του 2011.

Αριστοτέλης Παππάς

