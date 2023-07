Η ALUMIL είναι μια εταιρεία που συνεχώς κάνει βήματα μπροστά και επαναπροσδιορίζει τόσο τον κλάδο του αλουμινίου όσο και το επιχειρείν στη χώρα μας.

Αυτή τη φορά, η ελληνική πολυεθνική κάνει μια πρωτοποριακή και τολμηρή κίνηση, ενδεικτική της κουλτούρας καινοτομίας που διέπει την εταιρεία. Στις 23 Σεπτεμβρίου 2023, το RedBullκαι η ALUMIL φέρνουν τη Formula 1 στη χώρα μας. Πώς; Με το πρώτο Red Bull Show run by ALUMIL στην Ελλάδα και το μονοθέσιο RB7 της Oracle Red Bull Racing στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης!

Ένα ανεπανάληπτο show με το θρυλικό μονοθέσιο

H Oracle Red Bull Racing είναι αυτή τη στιγμή η πιο επιτυχημένη ομάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula 1. Η RB7 είναι πλέον ένα ιστορικό μονοθέσιο, με το οποίο η ομάδα κατέκτησε το δεύτερο διπλό πρωτάθλημα οδηγών και κατασκευαστών, έχοντας στο τιμόνι τον Sebastian Vettel. Το συγκεκριμένο μονοθέσιο των 750 ίππων και 2.400 κ. εκ., που κατέκτησε το 2011 τις 18 από τις 19 pole positions και κατέγραψε 12 νίκες, θα πρωταγωνιστήσει στις 23 Σεπτεμβρίου στο Red Bull Showrun by ALUMIL, με οδηγό τον Patrick Friesacher, πρώην πιλότο της Formula 1 και μακροβιότερο οδηγό του Red Bull (o Friesacher είναι οδηγός επίδειξης της Red Bull Racing και εκπαιδευτής στο Red Bull Ring). O Αυστριακός πιλότος, με αφετηρία το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αναμένεται να δώσει ένα πραγματικό show, αναδεικνύοντας τη δύναμη του κινητήρα V8 της RB7.

Εντυπωσιακά Drifts, ριψοκίνδυνα Stunts και περιήγηση στο Experience Village

Την ημέρα του Red Bull Showrun by ALUMIL, οι ξεχωριστές στιγμές δεν θα περιλαμβάνουν μόνο το μονοθέσιο. Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός θα έχει την τιμητική του. Πιο συγκεκριμένα, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να απολαύσει τους Red Bull Drift brothers (Elias & Johannes Hountondji) να κάνουν drifting με τις G82 BMW M4, ενώ τα stunts του Arūnas ‘Aras’ Gibieža με το Suzuki GSX600R, θα «κόψουν την ανάσα» σε μικρούς και μεγάλους!

Παράλληλα, στον χώρο πίσω και γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, θα στηθεί το Experience Village, ένα ιδιότυπο «χωριό», που θα καλεί τους επισκέπτες να βιώσουν τη «μαγεία» του μηχανοκίνητου αθλητισμού, μέσα από διάφορες δραστηριότητες και εκπλήξεις:

Το αυθεντικό paddock της Oracle Red Bull Racing, με τους μηχανικούς της ομάδας να ετοιμάζουν το μονοθέσιο

Red Bull Simulator Playseats, για μια προσομοίωση αγώνα

Το reaction game, για τεστ αντανακλαστικών, όπως ακριβώς κάνουν και οι πιλότοι της F1

Ένα μοναδικό F1 Pit Stop Display, για αλλαγή ελαστικών

Merchandize του event και της Oracle Red Bull Racing

Άφθονο παγωμένο Red Bull

ALUMIL x Red Bull Greece: Η καινοτομία ενώνει

Το Red Bull Showrun by ALUMIL δεν αποτελεί απλώς μια συνεργασία δύο εταιρειών αλλά συνιστά μια σύμπραξη που βασίζεται σε κοινές αρχές και αξίες. Η ALUMIL είναι μια εταιρεία που έχει ως πυξίδα της την κτιριακή ενεργειακή αναβάθμιση χάρη στις υψηλές επιδόσεις των προϊόντων της και την ταχύτατη εξυπηρέτηση των πελατών της. Αυτή η διαρκής επιδίωξη του top performance σε όλα τα επίπεδα ήταν από την αρχή ένας κοινός κώδικας με την ομάδα του Red Bull. Άλλωστε, η καινοτομία είναι κάτι που χαρακτηρίζει και τις δύο εταιρείες, οι οποίες δεν επαναπαύονται απλώς με μια θέση στο «βάθρο», αλλά διεκδικούν σταθερά την πρωτιά. To Red Bull Showrun by ALUMIL πρόκειται να αποτελέσει μια μεγάλη γιορτή του μηχανοκίνητου αθλητισμού, υπογραμμίζοντας το όραμα και τη διεθνή λάμψη της ALUMIL, που την πηγαίνουν… «μίλια μπροστά»!

*Το Red Bull Showrun by ALUMIL έχει ως media partners τον ANT1 & ANT1+ και θα πραγματοποιηθεί σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

