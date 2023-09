Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Olympias Rooftop Bar, απονεμήθηκαν οι πρώτες Zero Waste διακρίσεις σε επιχειρήσεις του κλάδου Καφεστίασης και Φιλοξενίας που αποτελούν μέλη του Δικτύου Zero Waste HoReCa Hub, επιβραβεύοντας ουσιαστικά την προσπάθεια και την αφοσίωσή τους σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον για τον κλάδο.

Στόχος του Δικτύου Zero Waste HoReCa Hub, που αποτελεί κομμάτι της κοινωνικής πλατφόρμας Zero Waste Future η οποία δημιουργήθηκε από την Coca-Cola Hellas, σε συνεργασία με την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης και με την υποστήριξη του Ιδρύματος της Coca-Cola (The Coca-Cola Foundation), είναι να βοηθήσει τις επιχειρήσεις HoReCa να υιοθετήσουν στην πράξη μία Zero Waste φιλοσοφία και λειτουργία.

Το πρόγραμμα, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), θέτει ως προτεραιότητα την αύξηση της πρόληψης, τη διαλογή στην πηγή και τη δραστική μείωση της παραγωγής απορριμμάτων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο Καφεστίασης και Φιλοξενίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, επιβραβεύτηκαν με Χρυσή, Αργυρή ή Χάλκινη Zero Waste διάκριση οι πρώτες 53 επιχειρήσεις-μέλη του Δικτύου Zero Waste HoReCa Hub στην Ελλάδα, οι οποίες βάσει μετρήσιμων στόχων και αποτελεσμάτων, υιοθέτησαν βιώσιμες πρακτικές και

εστίασαν στην ορθή διαχείριση των απορριμμάτων που παράγουν στο πλαίσιο της λειτουργίας τους.

Ο κ. Φίλιππος Κυρκίτσος, Πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, αφού παρουσίασε τη φιλοσοφία της ψηφιακής πλατφόρμας εκπαίδευσης και αναγνώρισης Zero Waste HoReCa Hub καθώς και τις πρώτες 53 επιχειρήσεις που επιβραβεύθηκαν με 6 Χρυσές, 37 Αργυρές και 10 Χάλκινες Διακρίσεις, σημείωσε μεταξύ άλλων, ότι:

«Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις, έχουν πετύχει εντυπωσιακά αποτελέσματα καθώς κατάφεραν να λειτουργούν με περίπου 63% Zero Waste επιδόσεις, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος των HoReCa στην Ελλάδα, δεν ξεπερνά το 5%».

Στην εκδήλωση χαιρετισμό απηύθυνε ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων, κ. Νίκος Αβραμίδης και μέλος της Επιτροπής Απονομής Διακρίσεων, ο οποίος αφού ευχαρίστησε την εταιρεία και την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης για την εξαιρετική συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια, υπογράμμισε πως «τόσο από την πλευρά του Δήμου όσο και του ιδιωτικού τομέα, πρέπει να λειτουργούμε ανταποδοτικά, επιβραβεύοντας επιχειρήσεις, πολίτες και Δημότες για την προσπάθειά τους.

Είναι ο μόνος τρόπος για να κάνουμε βήματα προόδου».

«Το 2022 ήταν μια χρονιά-σταθμός για εμάς καθώς τον Νοέμβριο δημιουργήσαμε την πρώτη ψηφιακή πλατφόρμα Zero Waste HoReCa στην Ελλάδα, προσκαλώντας όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου να συμμετάσχουν στην προσπάθεια για ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Σε αυτούς τους 8 μήνες λειτουργίας του προγράμματος, τα μέλη μας έχουν ξεπεράσει τα 1.000 και σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να απονείμουμε τις πρώτες 53 διακρίσεις σε επιχειρήσεις του κλάδου Καφεστίασης και Φιλοξενίας που ξεχώρισαν για τις βιώσιμες πρακτικές που υιοθέτησαν και εφάρμοσαν σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους» σημείωσε η κα Μαρία Τζελέπη, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων, Επικοινωνίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης για την Coca-Cola Hellas.

Ταυτόχρονα, κατόπιν αξιολόγησης της 24μελούς ανοικτής επιτροπής αποτελούμενη από εκπροσώπους της πολιτείας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και οικονομικών και κοινωνικών φορέων, επιπλέον των διακρίσεων, απονεμήθηκαν και ειδικά χρηματικά έπαθλα στις 3 επιχειρήσεις που ξεχώρισαν για τις καινοτόμες πρωτοβουλίες που ανέλαβαν στην κατεύθυνση της βιωσιμότητας.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Χρηματικό Έπαθλο 1.000 ευρώ έλαβε το Flow Coffee Store – Επιχείρηση Καφέ (Καρδίτσα), για την εξαιρετική επίδοση στην ολοκληρωμένη βιώσιμη διαχείριση των προϊόντων καφέ και τη συνεργασία με την ΕΣΕΚ Καρδίτσας για μετατροπή των υπολειμμάτων καφέ σε pellet, που θα χρησιμοποιηθούν για δωρεάν θέρμανση σχολείων της πόλης.

2. Χρηματικό Έπαθλο 750 ευρώ έλαβε το Kallichoron Art Boutique Hotel – Επιχείρηση Φιλοξενίας (Αστυπάλαια), για την εξαιρετική επίδοση σε βιώσιμες πρακτικές Πρόληψης Αποβλήτων Τροφίμων και την - με ίδιους πόρους - πολυετή μεταφορά όλων των ανακυκλώσιμων υλικών εκτός νησιού για αξιοποίηση.

3. Χρηματικό Έπαθλο 500 ευρώ έλαβε το ELaiolithos Luxury Retreat Hotel &Restaurant – Επιχείρηση Φιλοξενίας & Εστίασης (Νάξος), για την εξαιρετική επίδοση σε Zero Waste πρακτικές, αναδεικνύοντας συγχρόνως τον πολιτισμό και την παράδοση της Ορεινής Νάξου.

Με βάση τα κύρια συμπεράσματα που προέκυψαν στο πλαίσιο της εκδήλωσης, οι επιχειρήσεις HoReCa - μέλη της πλατφόρμας Zero Waste HoReCa Hub, σημειώνουν εξαιρετικά υψηλές Zero Waste επιδόσεις συγκριτικά με το μέσο όρο των επιχειρήσεων HoReCa στην Ελλάδα, καθώς μέσω της υιοθέτησης της Zero Waste φιλοσοφίας στην πράξη, συμβάλλουν μετρήσιμα στην επίτευξη των εθνικών στόχων ανακύκλωσης με πολλαπλασιαστικά περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για τη χώρα μας.

Ακολουθούν οι επιχειρήσεις που έλαβαν Zero Waste διακρίσεις:

6 Χρυσές Διακρίσεις

ELaiolithos Luxury Retreat Hotel & Restaurant (Νάξος), Honigtal (Κέρκυρα), Ninemia Stay & Play (Καρπενήσι), ReNatour- Villa KaliMeera (Κέρκυρα), Ελαιώνας – Elaionas- Στέφανος Βαλλής (Εύβοια), Ξενώνες Χαμαλώνι - Chamaloni Cottages (Πύλος)

37 Αργυρές Διακρίσεις

AGIONISSI RESORT (P.A.P Corp.) (Χαλκιδική), ALEXANDER THE GREAT BEACH HOTEL (P.A.P Corp.) (Χαλκιδική), ASTORIA (P.A.P Corp.) (Θεσσαλονίκη), Ξενοδοχείο Elysion (Μυτιλήνη), Bar Au Revoir (Αθήνα), BLUE MARE (Κάσος), Bōkan Coffee House (Αστυπάλαια), CASA BUGANVILLA (Κεφαλονιά), Dadstronomy (Γαλάτσι), Daphne's Club (Ξυλόκαστρο), Flow Coffee Store (Καρδίτσα), F Zone Catering & Events (Θεσσαλονίκη), Gennadi Grand (LINDOS HOTELS) (Ρόδος), Kallichoron Art Boutique Hotel (Αστυπάλαια), Koxyli studios (Κεφαλονιά), Lindos Grand (LINDOS HOTELS) (Ρόδος), Lindos Imperial (LINDOS HOTELS) (Ρόδος), Lindos Royal (LINDOS HOTELS) (Ρόδος), Lindos Village (LINDOS HOTELS) (Ρόδος), Liviko View Restaurant (Σητεία), Mediterranean Village Hotel & Spa (Κατερίνη), Olympias, The Rooftop Bar (Αθήνα), Paraiso Azul villas (Εύβοια), Rapido (Αθήνα), RETRO RESTAURANT (Καβάλα), Sweet Mango (Αρτέμιδα), Vivere Bene (Χαλάνδρι), XENIA OURANOUPOLIS (P.A.P Corp.) (Χαλκιδική), Βαφειός Ταβέρνα (Λέσβος), Γιάντες (Αθήνα), Ελαιόκτημα (Σάμος), Ελαιώνας village (Σάμος), Αρχοντικό του Ζιάκα (Υπάτη), Το Χάνι του Ζιάκα (Υπάτη), ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ABC (Θεσσαλονίκη), I Love Café /Σωτήρης Τσέλιος ΕΕ (Βέροια), ΧΑΡΤΕΣ (Αθήνα)

10 Χάλκινες Διακρίσεις

Akteon Hotel (Πάρος), COLORS ATHENS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΙΚΕ (Αθήνα), Loukoumania Haidari (Χαϊδάρι), Musique cafe -Νάξος (Νάξος), Pulsar (Αθήνα), VANORO HOTEL (Θεσσαλονίκη), TRICKY (Καλαμάτα), Trois Els (Αθήνα), Destino Cafe (Αμαλιάδα), Φούρνος Γολικίδης (Αθήνα).

