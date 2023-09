Τεχνική Ολυμπιακή: Ανάδοχος σε δύο έργα για τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο

Οριστικοί ανάδοχοι σε δύο έργα στην Αττική ανακηρύχθηκαν θυγατρικές της Τεχνικής Ολυμπιακής από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο με το σύστημα της αντιπαροχής, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας. Το πρώτο έργο ανέλαβε η T.O International Holding LTD (100% θυγατρική της εταιρείας) και το δεύτερο η Ένωση Προσώπων T.O International Holding LTD – Tarishore Μονοπρόσωπη ΙΚΕ (με ποσοστά συμμετοχής των μελών 50%-50%).