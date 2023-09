Διπλασιασμό του λειτουργικού EBITDA σημείωσε για το 2022 σε σύγκριση με το 2021 η Public Group, υλοποιώντας με επιτυχία τη στρατηγική που εστιάζει στη διαμόρφωση ενός ισχυρού Omni-Retail οικοσυστήματος και παρά τις προκλήσεις στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον.

Ακόμη, κατάφερε 21% ανάπτυξη πωλήσεων το πρώτο εξάμηνο του 2023 σε σχέση με το 2022, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση.

Η επιτυχημένη απορρόφηση της MediaMarkt κάτω από το νέο concept store “Public + home”, το δυναμικό πλάνο επενδύσεων ύψους €30 εκατ. και η συνεχής ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών σε συνεργασία με κορυφαίες scale-up εταιρείες διαμόρφωσαν μία ισχυρή βάση για το brand Public, τοποθετώντας το σε ηγετική θέση στον τομέα του Οmnichannel λιανεμπορίου.

Σύμφωνα με τα τελευταία οικονομικά στοιχεία, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Public Group για το 2022 σημείωσε αύξηση 10%, στα €481 εκατ., σε σχέση με τα €436 εκατ. του 2021, ενώ η πορεία το 2023 είναι πάνω από €500 εκατ.

Αναδεικνύοντας τη θετική ανταπόκριση του brand στις ανάγκες των πελατών, το Public Group σημείωσε επίσης αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας κατά +30% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά που άγγιξε τα €4,6 εκατ.

Συνδυαστικά με τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα και τον ψηφιακό προσανατολισμό της στρατηγικής, ο Ρόμπυ Μπουρλάς, Διευθύνων Σύμβουλος του Public Group, ανέφερε: «Συνεχίζουμε με αμείωτο ρυθμό τη στρατηγική μας έχοντας στο επίκεντρο την ηγετική μας θέση στο Omni-retail. Η θετική εικόνα των οικονομικών μας επιδόσεων το 2022 συνεχίζεται και το 2023. Σύμφωνα με τις προβλέψεις θα ξεπεράσουμε τα €15 εκατ. σε λειτουργικό EBITDA το 2023».

Το brand Public ισχυροποιείται στη θέση του #1 Omni-Retailer

Με περισσότερα από 60 φυσικά καταστήματα, πάνω από 70 εκ. διαδικτυακές επισκέψεις ετησίως και με τις online πωλήσεις να ξεπερνάνε το 25% του συνολικού τζίρου, τα Public προσφέρουν την πιο ολοκληρωμένη Omni-Retail εμπειρία αγορών, αγκαλιάζοντας ένα ευρύ πεδίο προϊοντικών κατηγοριών και υπηρεσιών.

Ο επενδυτικός βραχίονας Public Capital Partners έχει επενδύσει πάνω από €30 εκατ. σε εταιρίες στον τομέα των Logistics και του Last Mile (Box Now, Svuum), Fintech (Klarna, αποκλειστική συνεργασία με Revolut), των After Sales (iRepair, Douleutaras) αλλά και του Digital Entertainment (Bookvoice.gr). Ταυτόχρονα, είναι ήδη σε εξέλιξη ο σχεδιασμός για επιπλέον επενδύσεις σε τεχνολογία και σε τομείς που συμπληρώνουν και αναβαθμίζουν τις προτάσεις των Public στους καταναλωτές.

Τα Public & public.gr γίνονται ο πληρέστερος προορισμός για όλη την οικογένεια

Η δημιουργία του πρωτοποριακού concept “Public + home” σηματοδοτεί την επιτυχημένη απορρόφηση της MediaMarkt στα Public και την εξέλιξη του brand στη “home living” κατηγορία, συνεχίζει η σχετική ανακοίνωση.

Οι πωλήσεις στις οικιακές συσκευές ήδη ξεπερνούν το 20% του συνολικού τζίρου του Public Group. Απορροφώντας πλήρως τους 530 εξειδικευμένους ανθρώπους της MediaMarkt και αξιοποιώντας την πολύτιμη τεχνογνωσία τους, τα Public δημιουργούν την τέλεια συνταγή για τις Omnichannel αγορές, σε 13 νέα μεγάλα concept stores ανά την Ελλάδα αλλά και στο Public.gr. Συνυπολογίζοντας το νέο concept καταστημάτων, τα Public αριθμούν πλέον συνολικά 30 καταστήματα με μικρές και μεγάλες οικιακές συσκευές σε Ελλάδα και Κύπρο, γεγονός που αντανακλά το όραμα και την αφοσίωση του brand για μια πιο εξειδικευμένη πρόταση στον τομέα του σπιτιού.

Οι καταναλωτές έδωσαν ‘ψήφο εμπιστοσύνης’ στους καινοτόμους και ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Οι αγορές με έως 3 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με την αξιοποίηση της υπηρεσίας “Public Now, Pay Later”, με Klarna προτιμώνται από το 35% των καταναλωτών σε διαδικτυακά και φυσικά καταστήματα, ενώ αντίστοιχα η πρόσφατη έναρξη συνεργασίας με τη Revolut κερδίζει ραγδαία το ενδιαφέρον των καταναλωτών.

Στο κομμάτι των υπηρεσιών παράδοσης το “Public Locker Pickup 24/7” μέσω Box Now σημειώνει 25% διείσδυση στα προϊόντα που παραδίδονται σε lockers. Αντίστοιχα, οι υπηρεσίες Next Day Delivery για 100.000 προϊόντα μέσω Public.gr σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα, αλλά και το Express Pickup 60’, συγκέντρωσαν πάνω από 200.000 παραγγελίες και 80.000 παραγγελίες αντίστοιχα.

Υψηλά στις προτιμήσεις των καταναλωτών «σκοράρει» και ο τομέας των After Sales, με τον αριθμό των επισκευών στα iRepair σημεία που βρίσκονται μέσα σε περισσότερα από 30 καταστήματα Public σε Ελλάδα και Κύπρο να ανέρχεται σε 40.000. Υψηλό είναι και το ποσοστό ικανοποίησης από την εξωπραγματική ταχύτητα επισκευής από 20’ που προσφέρει η iRepair μέσα στα καταστήματα Public (>92 Δείκτης Ικανοποίησης Πελατών).

Οι πελάτες των Public ανταποκρίνονται θετικά και στη νέα πρόταση της μάρκας στον τομέα της ψυχαγωγίας, με τα downloads των Audiobooks από την Bookvoice.gr να αγγίζουν τα 70.000.

Έχοντας κατακτήσει τη θέση του #1 Omni-Retail οικοσυστήματος, το Public Group συνεχίζει σταθερά να υλοποιεί την επιτυχημένη του στρατηγική, που φέρνει ολοένα και περισσότερες επιλογές, υπηρεσίες και προϊόντα και αναβαθμίζει την εμπειρία για τους καταναλωτές σε Ελλάδα και Κύπρο.

