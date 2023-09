Η Office Line Α.Ε., αναγνωρισμένη ηγέτιδα εταιρεία παροχής λύσεων cloud και Ψηφιακού Μετασχηματισμού, διακρίθηκε με τρία βραβεία στην τελετή απονομής των ΔΕΗ BITE Awards, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023.

Η Office Line απέσπασε το Gold βραβείο στην κατηγορία IT Security / Cyber Security, Risk Management & Compliance, για το έργο “Empowering the modern workplace with ultimate Information Protection & Governance!”, που υλοποίησε για λογαριασμό του ΟΠΑΠ. Το έργο αφορά την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης λύσης προστασίας και διαχείρισης ευαίσθητων δεδομένων του ΟΠΑΠ, μέσω εργαλείων Microsoft 365, εστιάζοντας στην αξιοποίηση cloud security εργαλείων και υπηρεσιών.

Επιπλέον, η Office Line κέρδισε δύο Bronze βραβεία στις κατηγορίες Ψηφιακού Μετασχηματισμού Επιχειρηματικού Μοντέλου και Cloud Migration, για το έργο “A successful Cloud Transformation Journey”, που υλοποίησε για λογαριασμό της Dixons South East Europe-Κωτσόβολος. Το έργο αφορά τη μετάβαση της Κωτσόβολος από ένα παλαιό και απαιτητικό IT σύστημα σε μια νέα και ευέλικτη cloud πλατφόρμα, μέσω των υπηρεσιών Microsoft Azure. Με αυτό τον τρόπο, η Office Line βοήθησε την Κωτσόβολος να μειώσει το κόστος και την πολυπλοκότητα της IT υποδομής της, να βελτιώσει την απόδοση και την αξιοπιστία των εφαρμογών της και να αναπτύξει νέες δυνατότητες που σηματοδοτούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της της σε ένα «Cloud first» οργανισμό, o οποίος αξιοποιεί πλέον Azure native υπηρεσίες.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Office Line, κ. Παναγιώτης Κουρής, δήλωσε σχετικά: “Είμαστε πολύ υπερήφανοι για τις διακρίσεις που λάβαμε στα ΔΕΗ BITE Awards, που αποδεικνύουν την ποιότητα και την καινοτομία των λύσεων που προσφέρουμε στους πελάτες μας. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους συνεργάτες μου, που με τη δέσμευσή και την επαγγελματικότητά τους, κάνουν δυνατή την υλοποίηση αυτών των έργων. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους πελάτες μας, που μας εμπιστεύονται για την υποστήριξη των στρατηγικών τους στόχων. Η Office Line θα συνεχίσει να επενδύει στην ανάπτυξη νέων λύσεων και υπηρεσιών, που θα δίνουν αξία στους πελάτες μας και θα συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.”



Ο θεσμός των ΔΕΗ BITE Awards, επιβραβεύει την ταχεία καινοτομία και την επιχειρησιακή αριστεία που διαμορφώνουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των εταιρειών στην εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr