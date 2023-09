Τα Aria Hotels, η οικογενειακή αλυσίδα boutique ξενοδοχείων και ανεξάρτητων κατοικιών, ενισχύουν την παρουσία τους στην Πελοπόννησο εντάσσοντας στο χαρτοφυλάκιό τους το Home by the Sea, το 12ο κατάλυμά τους στη Μάνη. Το ολοκαίνουριο αυτό beach house βρίσκεται σε ένα προνομιακό σημείο εντός του θαλάσσιου κόλπου της Καρδαμύλης και είναι ήδη διαθέσιμο για κρατήσεις.

Το Home by the Sea αποτελεί ένα σύγχρονο beach house με κήπο, απεριόριστη θέα στη θάλασσα και αποτελεί ιδανική επιλογή διαμονής για ζευγάρια, παρέες φίλων και οικογένειες με έως δύο παιδιά. Το κατάλυμα αποτελείται από δύο υπνοδωμάτια με άμεση πρόσβαση στον κήπο, το καθένα από τα οποία διαθέτει ιδιωτικό μπάνιο, πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα με breakfast bar και σαλόνι. Το Home by the Sea χαρακτηρίζεται για τη θερμή ατμόσφαιρα, τη σύγχρονη αισθητική και τις γήινες αποχρώσεις, ενώ προσφέρει απαράμιλλη θέα στη θάλασσα από όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς του χώρους.

Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν στιγμές ηρεμίας και χαλάρωσης στην τραπεζαρία, το καθιστικό και το ΒΒQ του κήπου με τα καταπράσινα πεύκα. Επιπλέον, η άμεση πρόσβαση του καταλύματος στην παραλία δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να κολυμπήσουν όποια ώρα της ημέρα επιθυμούν στα καταγάλανα νερά του Μεσσηνιακού κόλπου αλλά και να χαλαρώσουν κάνοντας ηλιοθεραπεία ή θαλάσσια σπορ. Το Home by the Sea αποτελεί ιδανική επιλογή και για όσους επιθυμούν να εξερευνήσουν την περιοχή καθώς μπορούν να αξιοποιήσουν το κατάλυμα ως αφετηρία για εκδρομές σε κοντινά αξιοθέατα κι άλλες δραστηριότητες, δημιουργώντας ξεχωριστές αναμνήσεις.

Τα Aria Hotels συνεχίζουν να ενισχύουν στρατηγικά το χαρτοφυλάκιό τους και να επεκτείνουν την παρουσία τους στην Πελοπόννησο, παρέχοντας υψηλού επιπέδου εμπειρίες φιλοξενίας και αναδεικνύοντας παράλληλα τον πολιτισμό και την ιστορία της Ελλάδας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://www.ariahotels.gr/hotels/home-by-the-sea/.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr