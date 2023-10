Ο Όμιλος Σαράντη, στο πλαίσιο των ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας, συμμετείχε στον συμβολικό αγώνα δρόμου και περιπάτου Greece Race for the Cure® 2023, με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα.

Την Κυριακή 1 Οκτωβρίου, στο προαύλιο του Ζαππείου περισσότεροι από 100 εργαζόμενοι του Ομίλου Σαράντη ένωσαν τις δυνάμεις τους, έγιναν μία μεγάλη αγκαλιά και μοιράστηκαν στιγμές αισιοδοξίας και ελπίδας, μεταφέροντας το μήνυμα πως ΜΑΖΙ είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού!

Με αφορμή τον Οκτώβριο, μήνα αφιερωμένο στην ενημέρωση και πρόληψη του καρκίνου του μαστού, το Greece Race for the Cure® 2023, η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση για κοινωνικό σκοπό στην Ελλάδα, πραγματοποιείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνου Μαστού «Άλμα Ζωής» με την έγκριση της οργάνωσης Think Pink Europe σε συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ).

Ο Όμιλος Σαράντη, πάντα αφοσιωμένος στο να επιδρά θετικά στις τοπικές κοινωνίες που δραστηριοποιείται, στηρίζει πρωτοβουλίες και δράσεις επιστρέφοντας αξία στην κοινωνία. Ο Όμιλος, αναγνωρίζοντας πως η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα είναι προϋπόθεση για ένα βιώσιμο μέλλον φροντίζει μέσα από τις επενδύσεις του να δημιουργεί παρακαταθήκη για ένα βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές. Στο πλαίσιο της τόσο σημαντικής γιορτής αθλητισμού και κοινωνικής προσφοράς του Greece Race for the Cure® 2023 αποδεικνύει σταθερά και διαχρονικά πως…“We are a Team with ETHOS”.

