ΕΒΕΑ: Έφερε κοντά ελληνικές και νορβηγικές καινοτόμες, μικρομεσαίες νεοφυείς επιχειρήσεις

Δέκα καινοτόμες μικρομεσαίες νεοφυείς επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Έργο «SUCCEED-Supporting small medium enterprises and innovative startups to aCCEleratE their Development through the provision of holistic services», με συντονιστή εταίρο το ΕΒΕΑ και με εταίρο το Εμπορικό Επιμελητήριο του Όσλο, συμμετείχαν στην εκδήλωση Oslo Innovation Week, 25 – 29 Σεπτεμβρίου 2023.