Με επιτυχία και σημαντικό αντίκτυπο ολοκληρώθηκε η επετειακή εκδήλωση του Orange Grove για τον εορτασμό των 10 χρόνων λειτουργίας του, ως θερμοκοιτίδα καινοτόμου επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, που πραγματοποιήθηκε στο Auditorium του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκαν η καινοτομία του μέλλοντος και η βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και η Πρέσβης της Ολλανδίας στην Ελλάδα Susanna Terstal σήμαναν την έναρξη του συμποσίου "Working Together on a Sustainable and Innovative Future", το οποίο συγκέντρωσε το ενδιαφέρον μεντόρων, entrepreneurs, στελεχών και alumni του Orange Grove.

Στον χαιρετισμό που απηύθυνε ο Υπουργός Παιδείας επεσήμανε: «Σήμερα η Ελλάδα αποτελεί έναν ελκυστικό επιχειρηματικό προορισμό, μια χώρα που βελτιώνεται διαρκώς, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη οικοσυστημάτων καινοτομίας, έχοντας μάθει πολλά από πρωτοβουλίες όπως το Orange Grove. Γιορτάζουμε μαζί με την Πρεσβεία της Ολλανδίας τα δέκα χρόνια λειτουργίας του Orange Grove».

Η Πρέσβης της Ολλανδίας στην Ελλάδα Susanna Terstal στην τοποθέτησή της σχολίασε: «Γιορτάζουμε τα 10 χρόνια του Orange Grove. Η επιτυχία του είναι οι άνθρωποι του. Οι Έλληνες και οι Ολλανδοί που μοιράστηκαν και συνεχίζουν να μοιράζονται τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους δημιουργώντας το κατάλληλο περιβάλλον για την ανάπτυξη και εξέλιξη των νεοφυών επιχειρήσεων. Το Orange Grove ήταν η αρχή ενός οικοσυστήματος όπου η καινοτομία, η βιωσιμότητα και η γνώση συμβαδίζουν».

Το πρώτο πάνελ με ομιλητές τους: Αλεξάνδρα Χολή - Partner στην EPAGON.VC, Serena Davis - Co-founder του HippoSeeds & lead trainer στο Orange Grove, John Fox - Senior UI engineer iOS στο Netflix, Μιλτιάδης Γκουζούρης - CEO στην HVA International (Est. 1879), Γιάννης Νικολόπουλος - Co-founder & CEO στην Clio Muse S.A. και συντονίστρια την Πρέσβη της Ολλανδίας στην Ελλάδα Susanna Terstal, ανέδειξε σε βάθος την εξέλιξη του οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία.

Ο σκοπός της επιχειρηματικότητας, ο αντίκτυπός της, τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα που αναδύονται σε απάντηση των νέων προκλήσεων και ο ρόλος της υπεύθυνης τεχνολογίας ήταν οι θεματικές στις οποίες εστίασε το δεύτερο πάνελ της ημέρας με συμμετέχοντες τους: Χρήστο Αποστολόπουλο - Total Quality (SHEQA), Food Safety & Dairy Affairs Manager στην FrieslandCampina Hellas, Γιάννη Γεωργακέλλο - Communications & Corporate Affairs Director στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία, Σπύρο Κουβέλη - Team Leader EU-GCC Cooperation on Climate Change & Energy / Senior Associate στο Institute for Sustainability Leadership του Πανεπιστήμιου Cambridge, Γιώργο Στέγγο - Founder & CEO στην Cyclefi. Συντονίστρια ήταν η Μαρίσα Αντωνοπούλου - COO στην Action Finance Initiative.

Συνεχίζοντας με το τρίτο πάνελ το κοινό είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τη σύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητα και τη σημασία των πανεπιστημιακών οικοσυστημάτων. Συντονίστρια του πάνελ ήταν η Λίνα Ιωάννου - Διευθύντρια Διεθνών & Θεσμικών Υποθέσεων στο Enterprise Greece και ομιλητές οι: Χριστίνα Δεληγιάννη - Policy & Programs Director στο Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του EPLO, Νίκος Ευθυμιάδης - Chairman & CEO στο ThessINTEC, Φαίη Ορφανού - Co-founder & Managing Partner της SCIENCE-2-BUSINESS LLP, Μπέττυ Τσακαρέστου - Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Διευθύντρια του ADandPRLA και Επιστημονική Υπεύθυνη της CREATIVE+ της Δομής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Το τέταρτο και τελευταίο πάνελ ανέδειξε το ρόλο και τις προσκλήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Μηχανικής Μάθησης. Στο εν λόγω πάνελ τοποθετήθηκαν οι: Γιάννης Κανελλόπουλος – CEO & Founder της Code4thought, Γιάννης Νούσης – Co-founder της Travelmyth, Πόλυ Παλαιογεώργου – Director of Business Programs – Microsoft Digital, Robin Schuil - Founder της Vendora. Τη συζήτηση συντόνισε ο John Fox - Senior UI Engineer iOS στο Netflix.

Παρουσιαστής της επετειακής εκδήλωσης ήταν ο Αναπληρωτής της Ολλανδικής Πρεσβείας Maurits ter Kuile.

Μετά την ολοκλήρωση του πάνελ συζήτησης ακολούθησε μεγάλο εορταστικό event στην οικεία της Πρέσβεως της Ολλανδίας στην Ελλάδα, όπου οι προσκεκλημένοι γιόρτασαν με ξεχωριστό τρόπο 10 χρόνια καινοτομίας, συνεργασίας και αντικτύπου του Orange Grove!

