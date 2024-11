Υποδοχή νορβηγικών επιχειρήσεων στο ΕΒΕΑ

Ένα ακόμα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Νορβηγίας, καθώς και την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ ελληνικών και νορβηγικών επιχειρήσεων, αποτέλεσε η εκδήλωση υποδοχής νορβηγικών επιχειρήσεων στο ΕΒΕΑ, που πραγματοποιήθηκε χτες, Πέμπτη 19 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του Έργου “SUCCEED-Supporting small medium enterprises and innovative startups to aCCEleratE their Development through the provision of holistic services”, με συντονιστή - Εταίρο το ΕΒΕΑ και Εταίρο το Εμπορικό Επιμελητήριο του Όσλο.