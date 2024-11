Στη σημασία της προσαρμογής των επιχειρήσεων στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης εστίασε η τέταρτη εκδήλωση του κύκλου συζητήσεων “CEO Breakfast - The Future of…”, που διοργάνωσαν το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών και η Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού.

Κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης, με τίτλο “The Future of Sustainability in Business”, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου ήταν η Dr. Σάλι Γιούρεν (ΟΒΕ), Chief Executive Officer του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού Forum for the Future.

H Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κα Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, μιλώντας στην εκδήλωση, τόνισε, μεταξύ άλλων πως: «Η σημαντικότερη από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι αυτή της Βιωσιμότητας. Ο κόσμος μας αλλάζει με απρόβλεπτο ρυθμό και προς κατευθύνσεις τις οποίες δεν μπορούμε εκ των προτέρων να γνωρίζουμε». Πρόσθεσε, επίσης, πως «Αντιμετωπίζουμε, ουσιαστικά, μια νέα πραγματικότητα μπροστά στην οποία οι επιχειρήσεις έχουν δύο επιλογές: είτε να ακολουθήσουν το δρόμο της απλής συμμόρφωσης με κανονιστικές απαιτήσεις, που αντανακλούν τους προβληματισμούς του σήμερα, είτε να εντάξουν ενεργά τη βιωσιμότητα στη στρατηγική τους, με μακροπρόθεσμο ορίζοντα… Ο δεύτερος δρόμος είναι σαφώς πιο απαιτητικός. Είναι μια επιλογή που υπερβαίνει τον βραχυπρόθεσμο ορίζοντα σχεδιασμού. Απαιτεί πολιτικές, αποφάσεις και κινήσεις που θα κριθούν σε βάθος δεκαετίας ή και περισσότερο. Είναι, όμως, αυτή που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους απέναντι σε απρόβλεπτες καταστάσεις.»

Το ΕΒΕΑ αντιλαμβάνεται την κρισιμότητα αυτής της πρόκλησης και επιδιώκει να προσαρμόσει, ανάλογα, τις δράσεις του. Η Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι η μόνη ρεαλιστική επιλογή για τις επιχειρήσεις που θέλουν να βαδίζουν σε όσο το δυνατόν πιο σταθερό έδαφος. «Εστιάζουμε σε δράσεις που στοχεύουν πέρα και πάνω από τη διευκόλυνση της κανονιστικής συμμόρφωσης των μελών μας. Θέλουμε να στηρίξουμε με συγκεκριμένους, αποτελεσματικούς τρόπους τον βιώσιμο μετασχηματισμό τους.», δήλωσε η κ. Κουνενάκη Εφραίμογλου.

Ο Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού, κ. Γιάννης Μαστρογεωργίου, τόνισε την ιδιαιτερότητα της εποχής, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Το business as usual τελείωσε και το back to normal δε θα υπάρξει ξανά. Καθώς σήμερα εξελίσσονται 3 παράλληλες επαναστάσεις: digital revolution, sustainability revolution, purpose revolution, το επιχειρηματικό μοντέλο αναθεωρείται και ενισχύεται στην ουσία του με τον ίδιο τον σκοπό των επιχειρήσεων».

Από την πλευρά της, η Chief Executive Officer του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού Forum for the Future, Dr. Σάλι Γιούρεν, αναφέρθηκε αναλυτικά στις τάσεις που διαμορφώνουν επί του παρόντος το λειτουργικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις, τα πιθανά μέλλοντα που βρίσκονται μπροστά και τις επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις. «Οι αποφάσεις που λαμβάνουμε σήμερα είναι πολύ σημαντικές, γιατί είναι αυτές που θα διαμορφώσουν το μέλλον» είπε, αναφερόμενη, στη συνέχεια, σε τρεις κύριες «μακροτάσεις» που καλούμαστε να διαχειριστούμε άμεσα:

Την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της στο οικοσύστημα.

Την απώλεια της βιοποικιλότητας, η αποκατάσταση της οποίας είναι προϋπόθεση για μια ποιοτική ζωή.

Την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.

Δευτερευόντως, παρουσιάζονται, επίσης, προκλήσεις όπως η σπανιότητα πόρων, η διαταραχή της εφοδιαστικής αλυσίδας , η πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης, η αλλαγή των προσδοκιών των καταναλωτών, καθώς και η αλλαγή της νομοθεσίας.

Για την επιτυχή προσαρμογή των επιχειρήσεων απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις, η Dr. Γιούρεν τόνισε ότι είναι αναγκαίος ένας νέος τρόπος σκέψης και δράσης: «Πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη βιωσιμότητα. Η νοοτροπία είναι το σημαντικότερο στοιχείο για την αλλαγή, όχι για να γίνονται όσα επιβάλει η νομοθεσία, αλλά για να γίνει κατανοητό ότι είναι απαραίτητος ο μετασχηματισμός για ένα βιώσιμο μέλλον.».

