Η 3η Διάσκεψη The Greeks Are Back θα πραγματοποιηθεί στις 10 Νοεμβρίου, στο ξενοδοχείο The Margi.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η Public Affairs and Networks οργανώνει τη Διάσκεψη The Greeks Are Back, στην οποία θα συμμετάσχουν και φέτος Έλληνες – ανώτερα στελέχη που εργάζονται σε σημαντικές εταιρείες στο εξωτερικό και θα καταθέσουν τις προτάσεις τους για το πώς θα μπορούσε η Ελλάδα να προσελκύσει περισσότερες και ποιοτικότερες ξένες επενδύσεις.





Οι στόχοι της πρωτοβουλίας The Greeks Are Back είναι:





Να δοθεί η δυνατότητα στην πολιτεία να γνωρίσει με άμεσο τρόπο πώς τα κεντρικά γραφεία πολυεθνικών εταιρειών αξιολογούν τις πολιτικές της Ελλάδας για προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Να επωφεληθεί η Ελλάδα από τις καλές πρακτικές άλλων χωρών στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων, μέσω της γνώσης και εμπειρίας των Ελλήνων – ανώτερων στελεχών που εργάζονται στο εξωτερικό.

Να δοθεί η δυνατότητα στην πολιτεία να κινητοποιήσει τους Έλληνες – ανώτερα στελέχη του εξωτερικού, για να προωθήσουν την Ελλάδα στις εταιρείες τους ως επενδυτικό προορισμό, εφοδιάζοντάς τους με τις κατάλληλες πολιτικές και εργαλεία.

Να δοθεί η δυνατότητα στους Έλληνες – ανώτερα στελέχη πολυεθνικών εταιρειών στο εξωτερικό να υποβάλουν προτάσεις πολιτικής στην πολιτεία, για να βελτιωθεί η ελκυστικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού.



Η Διάσκεψη περιλαμβάνει συζητήσεις σε Ολομέλεια και σε έξι Ομάδες Εργασίας, στις οποίες θα κατατεθούν και θα συζητηθούν προτάσεις για τα εξής θέματα: Πράσινη και Βιώσιμη Ανάπτυξη, Υγεία, Καινοτομία, Τραπεζικό Σύστημα, Τεχνητή Νοημοσύνη/Κυβερνοασφάλεια, και Ευ Ζην.



Οι προτάσεις αυτές θα συντεθούν σε κείμενο με τον τίτλο «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – 2023», το οποίο θα σταλεί στην Κυβέρνηση, στη Βουλή των Ελλήνων, σε φορείς και ΜΜΕ.



Ο Διευθύνων Σύμβουλος της οργανώτριας εταιρείας Public Affairs and Networks και ιδρυτής της πρωτοβουλίας The Greeks Are Back, κ. Ανδρέας Γιαννόπουλος, δήλωσε: «Οι Έλληνες, σε όποιο σημείο του πλανήτη και αν βρίσκονται, έχουν πάντοτε τον νου και την καρδιά τους στην Ελλάδα και αναζητούν ευκαιρίες να βοηθήσουν την προσπάθεια της χώρας μας για πρόοδο και ευημερία. Εμείς, από την πλευρά μας, θελήσαμε να κινητοποιήσουμε και να δώσουμε βήμα στους Έλληνες που εργάζονται σε σημαντικές θέσεις μεγάλων εταιρειών στο εξωτερικό, ώστε να προτείνουν στην πολιτεία προτάσεις για την προσέλκυση επενδύσεων. Στα τρία αυτά χρόνια που οργανώνουμε τις διασκέψεις The Greeks Are Back, συμμετείχαν πάνω από 100 Έλληνες – ανώτερα στελέχη από το εξωτερικό. Η ανταπόκρισή τους είναι εντυπωσιακή και μας γεμίζουν με χαρά και περηφάνια».



Η 3η Διάσκεψη The Greeks Are Back υποστηρίζεται από την Enterprise Greece ως Στρατηγικό Χορηγό, τις εταιρείες KPMG/CPA Law, Mirum Hellas, Performance Technologies και Pharma Innovation Forum (PIF) ως Χορηγούς, τις εταιρείες JTI και ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ως Υποστηρικτές, τη διαΝΕΟσις και την Ελληνική Ένωση Τραπεζών ως Υποστηρικτές Περιεχομένου, καθώς και από την AEGEAN ως Χορηγό Αερομεταφορών.

