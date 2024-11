Η Ναυτιλιακή Λέσχη του Πειραιά αποτέλεσε το νέο σημείο συνάντησης νέων με επιχειρηματίες και ανώτερα διευθυντικά στελέχη, στο πλαίσιο της εκδήλωσης Leadership Forum που διοργανώθηκε από το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και την Επιτροπή Ηγεσίας, την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου. Η εκδήλωση με τίτλο «Συζητώντας με τους νέους για επαγγελματικές ευκαιρίες και επιχειρηματικότητα» έχει στόχο να ενημερώσει τους νέους, ηλικίας 17-28 ετών, για τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και τις προοπτικές για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν μαθητές της τελευταίας τάξης του Λυκείου, φοιτητές και νέοι εργαζόμενοι, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να θέσουν ερωτήματα και προβληματισμούς σχετικά με τις επαγγελματικές ευκαιρίες που προσφέρονται στον κλάδο της Ναυτιλίας.

Την εκδήλωση άνοιξαν με τον χαιρετισμό τους ο κ. Ηλίας Σπυρτούνιας, Γενικός Διευθυντής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, ο κ. Νικόλαος Μπακατσέλος, Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, ο κ. Κωστής Φραγκούλης, Πρόεδρος του The International Propeller Club of the United States, Port of Piraeus, o κ. Ηλίας Τσακίρης, Διευθύνων Σύμβουλος της Hellenic Hull Management (HMA) Ltd. και ο κ. Αρτέμιος Μυρόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ηγεσίας του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου & Διευθύνων Σύμβουλος, Linkage Ελλάδας & Κύπρου.

Ο κ. Η. Σπυρτούνιας δήλωσε: «Είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα, εκ μέρους του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου να βρίσκομαι σε άλλη μια συγκέντρωση με νέους ανθρώπους, καθώς σε εσάς βλέπουμε το μέλλον. Πιστεύω πως μέσα από τις συζητήσεις που θα διεξαχθούν στην σημερινή εκδήλωση, θα αποκομίσετε πράγματα ουσιαστικά για το επαγγελματικό σας μέλλον», ενώ ευχαρίστησε την Hellenic Hull και το American Club για την συνεργασία και την υποστήριξή τους στην εκδήλωση.

Ο κ. Ν. Μπακατσέλος ανέφερε: «Είναι χαρά μου που βρίσκομαι σήμερα εδώ, καθώς δεν είναι πολλές οι ευκαιρίες που μου δίνονται για να συναναστρέφομαι με νέους. Ωστόσο, μέσα από αυτή τη συναναστροφή βγαίνω πάντα κερδισμένος, καθώς ακούω και μαθαίνω πράγματα σημαντικά, μια διαδικασία εκμάθησης μέσα από την οποία εξελίσσομαι διαρκώς» και ευχήθηκε καλή επιτυχία στους νέους για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Ο κ. Κ. Φραγκούλης σημείωσε: «Είναι σημαντικό να είμαστε δίπλα στους νέους και να μπορούμε να τους μεταφέρουμε λίγα πράγματα από τις εμπειρίες της ζωής μας. Θεωρώ ότι ο χώρος της Ναυτιλίας είναι ένας συναρπαστικός χώρος που αποτελείται από διάφορους τομείς και ευκαιρίες, οι οποίες προσφέρονται για να απασχολήσουν όλους εσάς που ενδιαφέρεστε για τον κλάδο» ενώ συνεχάρη και το Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητήριο για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

Ο κ. Η. Τσακίρης ξεκίνησε την τοποθέτησή του αναφέροντας ότι «Υπάρχει χώρος για όλους», ενώ υπογράμμισε: «Η ναυτιλία έχει ανάγκη από νέους ανθρώπους, από ταλέντο και φαντασία. Είναι ένας χώρος που προσφέρει θέσεις εργασίας και δυνατότητες σε διάφορους τομείς, από σεφ έως και ερευνητές σε νέα καύσιμα, για όλους εσάς τους νέους ανεξαρτήτως από το τι θα σπουδάσετε.», ενώ αναφέρθηκε επίσης στην ιστορία της Ναυτιλιακής Λέσχης και στον κομβικό ρόλο της Ναυτιλίας για την Ελλάδα.

Ο κ. Μυρόπουλος μίλησε για τον ρόλο της Επιτροπής Ηγεσίας και τόνισε «Μέσα από τις συναντήσεις που πραγματοποιούνται από την Επιτροπή Ηγεσίας, θέλουμε να δώσουμε σε εσάς τους νέους την ευκαιρία να συζητήσετε, ανοιχτά και ελεύθερα, με κορυφαία στελέχη, CEOs και ιδιοκτήτες μεγάλων επιχειρήσεων που διοικούν εφοπλιστικές εταιρείες ή άλλους μεγάλους κλάδους»

Ακολούθησαν συστάσεις και τοποθετήσεις κορυφαίων διευθυντικών στελεχών και μελών του Leadership Committee που συζήτησαν για την προσωπική τους επαγγελματική σταδιοδρομία, τις ευκαιρίες καριέρας, τις προοπτικές εξέλιξης στον κλάδο της Ναυτιλίας στην εγχώρια και διεθνή αγορά, ενώ αναφέρθηκαν επίσης και στις προκλήσεις της επόμενης ημέρας. Πιο συγκεκριμένα, η συζήτηση επικεντρώθηκε σε θέματα, όπως τα βασικά κριτήρια επιλογής εργαζομένων, τις «ήπιες δεξιότητες» (soft skills) και τα συνηθισμένα λάθη στα βιογραφικά των υποψηφίων, καθώς επίσης και σε ζητήματα, όπως την «ευημερία» (crew well being) των ναυτικών και τις υπηρεσίες τηλεϊατρικής στα πλοία. Επιπλέον, οι καλεσμένοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις των συμμετεχόντων σχετικά με τη καινοτομία, την απανθρακοποίηση και την ψηφιοποιήση, ενώ μοιράστηκαν ακόμη και μερικά μυστικά επιτυχίας του Ελληνικού επιχειρείν της Ναυτιλίας.

Η εκδήλωση έκλεισε με τον καλεσμένο κ. Θοδωρή Παπαλουκά, Επιχειρηματία και πρώην Διεθνή καλαθοσφαιριστή ο οποίος μοιράστηκε τη δική του ιστορία επιχειρηματικής επιτυχίας και σημείωσε: «Ποτέ δεν ήμουν ο πιο γρήγορος, ο πιο αθλητικός, ο πιο εύστοχος. Απλά είχα την ικανότητα να αναλύω τα πράγματα λίγο πιο γρήγορα και με το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό επιτυχίας», παρομοιάζοντας τις εναλλαγές κατά τη διάρκεια ενός αγώνα με τις ανατροπές που συναντάει κανείς σε μια επιχειρηματική προσπάθεια. Επίσης, απευθυνόμενος στους νέους υπογράμμισε: «Υπάρχει διαφοροποίηση στο τι είναι επιτυχία, για τον καθέναν σημαίνει κάτι διαφορετικό, δεν θα γίνουμε όλοι εφοπλιστές. Ο καθένας από εσάς έχει διαφορετικό ψυχικό κόσμο, διαφορετική πραγματικότητα. Πρέπει να βρείτε ποιο είναι το υψηλότερο σημείο για εσάς, για να φτάσετε εκεί που θέλετε»

Τους νέους καθοδήγησαν με την εμπειρία τους οι:

Νικόλαος Βενιάμης , Director, Golden Union & Secretary of the Board of Directors, Union of Greek Shipowners

Σπύρος Βλασσόπουλος , Managing Director, Ionic

Jerry Καλογηράτος , CEO & Director, Capital Product Partners L.P

Πάρις Ξαναλάτος , Director, Tide Line Inc.

Ευάγγελος Μαρινάκης , Managing Director, Prodromos Shipping Agencies &Coo, Island Oil

Γιώργος Ξηραδάκης , Senior Maritime & Investment Banker, Founder, XRTC Business Consultants Ltd.

Μαρία Πρεβεζάνου , Director Evmar Marine Services Ltd

Κυριάκος Σπηλιόπουλος , Sales Executive, SeaGull Maritime

, Sales Executive, SeaGull Maritime Ιωάννης Φλουτάκος, Managing Director, Ursa Shipbrokers

