Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Επιχειρήσεων (EPE) είναι η μεγαλύτερη εκδήλωση σε επίπεδο ΕΕ, που δίνει τον λόγο απευθείας σε επιχειρηματίες, μέλη των εθνικών Επιμελητηρίων. Διοργανώνεται μια φορά κάθε δύο χρόνια από τα Ευρωεπιμελητήρια σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η πρώτη δράση εγκαινιάστηκε στις 14/11/08 με την ευκαιρία της 50ης επετείου των Ευρωεπιμελητηρίων.

Η έννοια του Εuropean Parliament Enterprises προήλθε από την εκτίμηση πως υπάρχει δημοκρατικό χάσμα μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των κυρίων παραγόντων οικονομικής ανάπτυξης, δηλαδή των επιχειρηματιών, με συνέπεια οι ευρωπαίοι νομοθέτες να μην λαμβάνουν επαρκώς υπόψη τις ανησυχίες τους. Η εκδήλωση συγκεντρώνει 700 επιχειρηματίες, τόσο από χώρες της ΕΕ, όσο και από τρίτες χώρες, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν με εκπροσώπους των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, αλλά και να ψηφίσουν για βασικά θέματα που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις της ΕΕ-27. Η 6η δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκε στις 14/11/23 στο Ημικύκλιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου κλήθηκαν με τη χρήση ηλεκτρονικής ψηφοφορίας να αποφασίσουν για 5 βασικά ζητήματα στις 3 θεματικές συνεδρίες, σύμφωνα με τη θεματολογία και το πρόγραμμα της συνόδου.

Συγκεκριμένα φέτος, τα θέματα αφορούσαν, πρώτον, «πλοήγηση στην ενεργειακή κρίση», δεύτερον, «ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης σε δύσκολους καιρούς» και τρίτον, «απελευθέρωση του δυναμικού δεξιοτήτων και ανθρώπινου κεφαλαίου της ενιαίας αγοράς».

Ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης, και μέλος της ΚΕΕΕ, τοποθετήθηκε ως μικρομεσαίος Έλληνας επιχειρηματίας, στο μέρος της συνεδρίασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με θέμα τις «δυνατότητες για δεξιότητες του ανθρώπινου κεφαλαίου της ενιαίας αγοράς».

Η σύντομη παρέμβαση του Βασίλη Κορκίδη στα αγγλικά, ήταν η ακόλουθη: «Ladies and Gentlemen, I am Vassilis Korkidis from Greece I am the president of PCCI the biggest commercial port in the SE Mediterranean and for 40 years I run an SME trading company in the field of marine electrical supplies and technological equipment. During 2023, the European year of skills, EU tried to pass to all countries the message to act on human capital and has given to the SMEs the signal to tackle labour and skills shortages on the base of developing skills along the professional lives of employees, as well as employers. Nowadays, at the top of priorities of the European companies and specially the SMEs is the difficulty to find talented staff, in practical fast and realistic way. Therefore, we must invest in lifelong learning αnd vocational training for upskilling, reskilling but avoiding wage-price spirals. Skills development is the vehicle to our green and digital transition and also the key to boost our companies’ competitiveness in the next demanding years. I hope that after this year’s EPE session our entrepreneurial choices to be loud European voices. Thank you!»

