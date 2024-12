«Το Χαμόγελο του Παιδιού» συμμετέχει ενεργά στην παγκόσμια κινητοποίηση για την «Πρόληψη ενάντια στην Κακοποίηση και Βία κατά των Παιδιών» και οργανώνει πρωτοβουλίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

Την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε συνεργασία με την Εταιρεία Πρόληψης της Κακοποίησης και Παραμέλησης των Παιδιών (International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect – ISPCAN) και την Eυρωπαϊκή Ομοσπονδία για τα Εξαφανισμένα και Σεξουαλικώς Κακοποιημένα Παιδιά (Missing Children Europe) πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία, webinar με τίτλο «Κατανόηση και Αντιμετώπιση των παιδιών που τρέπονται σε φυγή από το σπίτι και χώρους παιδικής προστασίας - Πρόγραμμα RADAR».

Το σεμινάριο είχε 700 συμμετοχές, από 97 χώρες μεταξύ των οποίων οι περισσότερες συμμετοχές προήλθαν από Αυστραλία, Ελλάδα, Ινδία, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Κένυα, Φιλιππίνες κ.ά.

Συζητήθηκαν θεματολογίες που αφορούν τα «Παιδιά που τρέπονται σε φυγή», την «Απαγωγή παιδιών», την «Πρόληψη της φυγής» αλλά και την «Εκμετάλλευση παιδιών».

Το διαδικτυακό αυτό σεμινάριο συντόνισε η κα. Jane Estes, από τη Διεθνή Επιστημονική Εταιρεία για την Πρόληψη της Κακοποίησης και Παραμέλησης Παιδιών (ISPCAN), ενώ η κα. Πηγή Πρωτοψάλτη, Συντονίστρια του Τμήματος Διεθνών Συνεργασιών του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», πραγματοποίησε τις συστάσεις των ομιλητών.

Ο κος. Κώστας Γιαννόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αφού καλωσόρισε όλες και όλους, μίλησε για τη συνεργασία του Οργανισμού με τη Διεθνή Επιστημονική Εταιρεία για την Πρόληψη της Κακοποίησης και Παραμέλησης Παιδιών (ISPCAN) δηλώνοντας:

«Το σημερινό, είναι το τρίτο κατά σειρά webinar που συνδιοργανώνουμε, σε μία εξαιρετικά κρίσιμη θεματική που αφορά στην κατανόηση και αποτελεσματική διαχείριση των περιστατικών φυγών παιδιών και εφήβων από το σπίτι τους ή από χώρους παιδικής προστασίας.

Ένα θέμα που απασχολεί διεθνώς τους φορείς στο πεδίο και που το “Χαμόγελο” και η ευρωπαϊκή ομοσπονδία Missing Children Europe έχει ασχοληθεί εις βάθος, προσπαθώντας να κατανοήσει τις αιτίες και να σχεδιάσει και υλοποιήσει υπηρεσίες και δράσεις, καταρχάς για την πρόληψη αλλά και την αντιμετώπιση των περιστατικών.

Βασικός πυλώνας, αποτέλεσε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα RADAR, μέσα από το οποίο αναδείχθηκε ότι η φυγή δεν αποτελεί πρόβλημα συμπεριφοράς, αλλά αποτέλεσμα των δυσμενών εμπειριών που έχει βιώσει ένας έφηβος στην παιδική του ηλικία -σωματική/ψυχολογική/ σεξουαλική κακοποίηση, διαζύγιο γονέων, θάνατος κοντινού προσώπου κ.ά.».

Η κα. Σταυρούλα Σπυροπούλου, Ψυχολόγος και Συντονίστρια των 4 Γραμμών Βοήθειας και Υποστήριξης του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», κατά την παρουσίασή της, τόνισε πως κάθε παιδί που λείπει από το σπίτι του είναι εξ ορισμού ένα παιδί σε κίνδυνο και ανέφερε:

«Τα παιδιά που τρέπονται σε φυγή θεωρούνται συχνά ως η κατηγορία των εξαφανισμένων παιδιών που δε διατρέχουν κίνδυνο, επειδή υπάρχει η λανθασμένη αντίληψη ότι εξαφανίζονται οικειοθελώς, ότι αναζητούν προσοχή ή ότι έχουν αποκλίνουσα συμπεριφορά.

Όμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως είναι παιδιά που χρειάζονται βοήθεια και συχνά κατηγορούνται για τις πράξεις τους και θεωρούνται υπεύθυνοι για τους κινδύνους που βιώνουν».

Στη συνέχεια η κα. Ιωάννα Γκίκα, Ψυχολόγος από το Τμήμα Πρόληψης και Ευαισθητοποίησης του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», επισήμανε τους κύριους λόγους φυγής καθώς και τη σημαντικότητα της φροντίδας που πρέπει να προσφέρεται στα παιδιά που επιστρέφουν υπογραμμίζοντας:

«Είναι απαραίτητο να προσφέρεται μεταγενέστερη φροντίδα όταν το παιδί βρεθεί ή συμφωνήσει να επιστρέψει. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την επανατοποθέτηση του παιδιού στο πλαίσιο φροντίδας του, την ενδυνάμωση των σημαντικών οικογενειακών σχέσεων, την έναρξη διαμεσολάβησης μεταξύ του παιδιού και των φροντιστών του, τη δυνατότητα θεραπείας ή άλλων τρόπων για να ξεπεράσει τα προβλήματά του».

Τονίστηκε ιδιαίτερα ο ρόλος που διαδραματίζουν οι Γραμμές Βοήθειας και Υποστήριξης, αλλά και η σημαντικότητα της διασύνδεσης των υπηρεσιών, για την άμεση εύρεση των παιδιών που τρέπονται σε φυγή.

Η κα. Eugenia Yumi Miyashita, Υπεύθυνη Προγραμμάτων και Υπεύθυνη για τη διασφάλιση της Ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τα Εξαφανισμένα Παιδιά (Missing Children Europe), παρουσίασε προσωπικές ιστορίες που μοιράστηκαν παιδιά που αποφάσισαν να τραπούν σε φυγή, που καταδείκνυαν τους λόγους που έφυγαν, τα συναισθήματα που βίωσαν αλλά και την τελική απόφασή τους να επιστρέψουν.

Ανέφεραν πως εάν είχαν κάποιον να τους ακούσει ή εάν γνώριζαν κάποια Γραμμή Βοήθειας για παιδιά ώστε να ζητήσουν βοήθεια εκείνα, ίσως να μην είχαν κάνει την επιλογή αυτή.Τέλος, αναφέρθηκε στις πολιτικές που ακολουθούνται από τις κυβερνήσεις σε περιπτώσεις φυγής, στη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στο πρόγραμμα RADAR, καθώς και στα τελικά αποτελέσματα του προγράμματος RADAR.

Το webinar, με την υποστήριξη και την ενεργό συμμετοχή Ευρωπαίων εταίρων, επαγγελματιών εμπειρογνωμόνων και νέων με εμπειρία φυγής, είχε ως στόχο:

Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις εμπειρίες και τις ανάγκες των παιδιών που το σκάνε μεταξύ των φορέων χάραξης πολιτικής, των χώρους παιδικής προστασίας και των κοινοτήτων.

Βελτίωση της κατανόησης των λόγων για τους οποίους τα παιδιά το σκάνε μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου και των επαγγελματιών, και βελτίωση της πρόληψης και της αντιμετώπισης του φαινομένου της φυγής

Προώθηση αποτελεσματικών καλών πρακτικών για την πολιτική σχετικά με την προστασία των παιδιών που το σκάνε ή που κινδυνεύουν να το σκάσουν στην Ευρώπη.

Δοθούν απαντήσεις και να οργανωθούν στρατηγικές παρέμβασης για όσους τρέπονται σε φυγή.

Μπορείτε να παρακολούηθησετε το Webinar εδώ

Πρόγραμμα RADAR: Στοχεύει να γίνουν ευρέως γνωστοί οι λόγοι που τα παιδιά τρέπονται σε φυγή αλλά και να βελτιωθεί η φροντίδα και η προστασία που προσφέρεται σε όσους τρέπονται σε φυγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πραγματοποιείται εκτεταμένη έρευνα σχετικά με τη σχέση μεταξύ της φυγής και των δυσμενών παιδικών εμπειριών, όπως η βία, η ψυχική ασθένεια των γονέων κ.ά., σε 4 ευρωπαϊκές χώρες.

Η έρευνα χρησιμεύει ως βάση για ανάπτυξη ενοτήτων κατάρτισης και του διαδικτυακού μαθήματος για επαγγελματίες που εργάζονται με εξαφανισμένα και φυγάδες παιδιά, καθώς και για την προώθηση της συνηγορίας σχετικά με το φαινόμενο της φυγής.

Δράσεις του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο της κινητοποίησης για την «Πρόληψη ενάντια στην Κακοποίηση και Βία κατά των Παιδιών» και με αφορμή την 18η Νοεμβρίου - Ευρωπαϊκή Ημέρα για την προστασία των παιδιών από την σεξουαλική εκμετάλλευση και τη σεξουαλική κακοποίηση, την 19η Νοεμβρίου - Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Κακοποίησης, και την 20η Νοεμβρίου - Παγκόσμια Ημέρα των Δικαιωμάτων του Παιδιού:

21-24 Νοεμβρίου 2023: Τετραήμερο Φεστιβάλ στον Πολυχώρο του Οργανισμού στο Κορωπί, με συμμετοχή σχολείων α’ βάθμιας και β’ βάθμιας εκπαίδευσης με κεντρική θεματική τα δικαιώματα του παιδιού

28 Νοεμβρίου 2023: Διαδικτυακή Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, σε διοργάνωση του «Χαμόγελου» και του Διεθνούς Κέντρου για τα Εξαφανισμένα και Υπό Εκμετάλλευση Παιδιά (International Centre for Missing and Exploited Children-ICMEC), με θέμα «Καταπολέμηση της διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών στην Ελλάδα»

Συμμετοχή στην εκστρατεία 19 Ημέρες Πρόληψης ενάντια στην Κακοποίηση και Βία κατά των Παιδιών του διεθνούς Οργανισμού «Women's World Summit Foundation» για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών, με τη συμμετοχή Οργανισμών από χώρες από όλο τον κόσμο.

