Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας συντονιστής Φορέας του EcoFashionEU

Με τη συμμετοχή κρατικών φορέων, μικρομεσαίων επιχειρήσεων χειροτεχνίας, ανεξάρτητων χειροτεχνών/ισσών και πολιτιστικών ιδρυμάτων και οργανισμών, πραγματοποιήθηκε χθες 04-12-2023 η πρώτη δράση διάχυσης και αναπτυξιακής συνεργασίας που διοργάνωσε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας – Συντονιστής Φορέας του έργου “EcoFashionEU Promoting the sustainability of small and medium textile and fashion manufacturers”.