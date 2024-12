Με περισσότερους από 100 συμμετέχοντες με καινοτόμες ιδέες πραγματοποιήθηκε ο φετινός Μεγάλος Τελικός του EIT Jumpstarter στην Αθήνα. Οι συμμετέχοντες παρουσίασαν περισσότερες από 50 καινοτόμες ιδέες υψηλής τεχνολογίας που διαγωνίστηκαν σε 9 κατηγορίες με την επιτροπή των εμπειρογνωμόνων να βραβεύει 27 από αυτά που θα βοηθήσουν την Ευρώπη να αντιμετωπίσει ορισμένες από τις σημαντικότερες προκλήσεις της σύγχρονης εποχής.

Ο Μεγάλος Τελικός του EIT Jumpstarter είναι η ετήσια εορταστική εκδήλωση του EIT Community αναφορικά με τη δημιουργία νέων ευρωπαϊκών start-ups και τη γέννηση καινοτόμων ιδεών. Τη φετινή χρονιά, συνολικά 52 ομάδες παρουσίασαν τις ιδέες τους σε 9 κατηγορίες – ψηφιακές τεχνολογίες, διατροφή, υγεία, ενέργεια, βιομηχανία, πρώτες ύλες, αστική κινητικότητα, New European Bauhaus και την Ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Οι συμμετέχοντες είτε συνδέθηκαν online είτε βρίσκονταν με φυσική παρουσία στις 30 Νοεμβρίου και προέρχονταν από χώρες της Κεντρικής, Ανατολικής και Νότιας Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων των Δυτικών Βαλκανίων, των χωρών της Βαλτικής και της Ουκρανίας.

Η Iliana Ivanova, Επίτροπος της ΕΕ για την Καινοτομία, την Έρευνα, τον Πολιτισμό, την Εκπαίδευση και τη Νεολαία, δήλωσε: «Το πρόγραμμα επιτάχυνσης του EIT Jumpstarter έχει βοηθήσει ανθρώπους με καινοτόμες ιδέες που βρίσκονται στα πρώτα στάδια υλοποίησης αυτών προκειμένου να τις αναπτύξουν περαιτέρω και να παρουσιάσουν νέα προϊόντα στην αγορά. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους νικητές για το βραβείο που κέρδισαν αλλά και σε όλους τους συμμετέχοντες. Οι ιδέες σας θα μας βοηθήσουν να χτίσουμε ένα καλύτερο και πιο «πράσινο» μέλλον. Είναι εντυπωσιακό επίσης να βλέπουμε την δέσμευση των συμμετεχόντων από την Ουκρανία. Όπως είναι αξιοσημείωτη και η μεγαλύτερη δραστηριοποίηση ανθρώπων από τα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς συνδυάζεται με το στόχο μας να ενισχύσουμε και να ενοποιήσουμε το ευρωπαϊκό οικοσύστημα καινοτομίας».

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τους διακεκριμένους νικητές των εννέα κατηγοριών του φετινού EIT Jumpstarter, καθένας από τους οποίους λαμβάνει το βραβείο των 10.000 €.

EIT Digital: WatchBuilt από τη Λετονία, αναπτύσσοντας ένα ολοκληρωμένο εργαλείο για τη λήψη, την επεξεργασία και την αναφορά πληροφοριών.

EIT Food: Noxtest από τη Σερβία, αναπτύσσοντας ένα διαγνωστικό πάνελ για βακτηριακή διάγνωση στα ζώα.

EIT Health: Μια άλλη ομάδα της Σερβίας, η Neo Pill, καινοτομεί μια νέα μέθοδο καθαρισμού για οδοντικά σιδεράκια. Επιπλέον, η Neo Pill κέρδισε ειδικό έπαθλο 5000 ευρώ, ως η καλύτερη ομάδα από τα Δυτικά Βαλκάνια.

EIT Raw Materials: Matvision από το Βέλγιο, προσφέροντας έξυπνα συστήματα διαλογής για τη βιομηχανία ανακύκλωσης.

EIT Urban Mobility: MeGoElectric από την Ουκρανία, που κατασκευάζει προσιτά ηλεκτρικά φορτηγά ελαφρού και μεσαίου τύπου για εταιρείες.

InnoEnergy: Powea από την Τουρκία, μια έξυπνη φόρτιση τεχνητής νοημοσύνης που προγραμματίζει τους χρόνους φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων σε ώρες εκτός αιχμής δικτύου, μειώνοντας τις εκπομπές CO2.

New European Bauhaus: Seenergy from Portugal, creating innovative products that integrate generative energy systems into everyday furniture and household items.

EIT Manufacturing: Η Fibereuse Tech από την Ιταλία, μετατρέποντας τα απόβλητα σε νέα προϊόντα υψηλής αξίας και εξαλείφοντας τις χωματερές.

"In a first-time category at EIT Jumpstarter, 'Rebuild Ukraine', the top prize went to the Ukrainian team GAPPO. They provide an AgriTech B2B SaaS solution, aligned with Global G.A.P. standards, that aids in digitalising operational reporting and compliance procedures.

Στη νέα κατηγορία του EIT Jumpstarter, με τίτλο 'Rebuild Ukraine', το πρώτο βραβείο απονεμήθηκε στην Ουκρανική ομάδα GAPPO. Παρέχουν μια λύση AgriTech B2B SaaS, συμμορφωμένη με τα πρότυπα του Global G.A.P., που βοηθά στην ψηφιοποίηση της λειτουργικής αναφοράς και των διαδικασιών συμμόρφωσης.

Η αποστολή του EIT Jumpstarter είναι να ενισχύσει την κουλτούρα της επιχειρηματικότητας, να υποστηρίξει τη δημιουργία start-up εταιρειών και να συνεισφέρει στη δημιουργία ενός ποικίλου και συμπεριληπτικού οικοσυστήματος καινοτομίας με σταθερή συνεργασία μεταξύ διαφορετικών θεματικών αλλά και διαφορετικών περιφερειών. Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από επτά Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας (Knowledge and Innovation Communities) του EIT: EIT Health, EIT Digital, EIT Raw Materials, EIT Food, EIT InnoEnergy, EIT Manufacturing και EIT Urban Mobility. Κατά κύριο λόγο, στόχος του προγράμματος είναι να δώσει σε νέους με καινοτόμες ιδέες τα εργαλεία και την τεχνογνωσία προκειμένου να αναπτύξουν τις ιδέες που έχουν σε αρχικό στάδιο, να εξασφαλίσουν την απαραίτητη χρηματοδότηση και να δημιουργήσουν βιώσιμες και κερδοφόρες επιχειρήσεις.

Από την παρουσίαση των τριών πρώτων κοινοτήτων του ΕΙΤ το 2017, το πρόγραμμα έχει βοηθήσει στη δημιουργία μίας νέας γενιάς Ευρωπαίων επιχειρηματιών με καινοτόμες ιδέες. Σήμερα, τα start-ups που έχουν προκύψει στο πλαίσιο του EIT Jumpstarter και έχουν αναπτυχθεί επιχειρηματικά απασχολούν περίπου 1000 εργαζόμενους.

Από το 2017 μέχρι το 2022, τα start-ups που «αποφοίτησαν» από το EIT Jumpstarter και πέτυχαν να εξελιχθούν σε κερδοφόρες επιχειρήσεις έχουν συγκεντρώσει το εντυπωσιακό ποσό των 56 εκατ. ευρώ σε βραβεία, επιχορηγήσεις και επενδύσεις.

Στην αρχική πρόσκληση ανταποκρίθηκαν 210 ομάδες που συμμετείχαν στην πρώτη φάση του φετινού προγράμματος: τα Online Bootcamps. Αυτά περιελάμβαναν online εκπαιδεύσεις, και παροχή συμβουλών από εξειδικευμένους μέντορες. Στην επόμενη φάση, 90 ομάδες συμμετείχαν σε προγράμματα κοινής εκπαίδευσης που έγιναν σε τοπικό επίπεδο, δημιούργησαν τα πρώτα επιχειρηματικά σχέδια τους και στη συνέχεια 52 ομάδες πέρασαν στον Μεγάλο Τελικό. Τουλάχιστον οι μισές ομάδες από τις φιναλίστ αναμένεται να προχωρήσουν με τη δημιουργία εταιρείας.

