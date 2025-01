Ο επιτυχημένος θεσμός MANAGER OF THE YEAR, που ενώνει όλους τους κλάδους της αγοράς και όλες τις επιχειρηματικές λειτουργίες, επιστρέφει ανανεωμένος και ενδυναμωμένος για να τιμήσει τον επαγγελματία που έχει τις δεξιότητες και το χάρισμα να ηγείται, να εμπνέει, να παρακινεί, να φέρνει απτά και σημαντικά αποτελέσματα με ανθρώπινο πρόσωπο και να αναπτύσσει τους managers της επόμενης μέρας.



Κριτές του βραβείου είναι 50 ανώτερα στελέχη και εκπρόσωποι της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας. Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής είναι για ακόμα μια φορά ο κύριος Μηνάς Τάνες, ο πρώτος βραβευμένος MANAGER OF THE YEAR το 2002.



Τα βραβεία Manager of the Year 2023 τελούν υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, του ΣΕΒ, της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, του ΕΒΕΑ, του ΣΕΠΕ, του ΣΕΤΕ, του ΞΕΕ, του ΕΕΝΕ, του ICC Hellas, του ICC Women Hellas και πολλών άλλων φορέων.



Στην τελετή απονομής θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της Κυβέρνησης και θεσμικών φορέων καθώς και περισσότερα από 550 στελέχη της επιχειρηματικής αγοράς.



Παρουσιάστρια της εκδήλωσης θα είναι η δημοσιογράφος Νίκη Λυμπεράκη. Tην ανανέωση και συνέχιση του θεσμού του βραβείου υπογράφει η Δέσποινα Τραυλού και η Slide2Open Communications, μια καινοτόμος, διεθνής εταιρεία επικοινωνίας, με μακρά εμπειρία στη διοργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων σε συνεργασία με τους Financial Times, την Ναυτεμπορική και άλλους φορείς και ΜΜΕ.