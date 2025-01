Η κορυφή του ελληνικού επιχειρείν έδωσε το παρών στη λαμπρή τελετή απονομής των βραβείων MANAGER OF THE YEAR, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Απονεμήθηκαν συνολικά 25 βραβεία σε κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων για τις ξεχωριστές επιδόσεις τους τη χρονιά που φεύγει στο στίβο της οικονομίας αλλά και της κοινωνίας και η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την απονομή του τίτλου MANAGER OF THE YEAR 2023 στον διευθύνοντα σύμβουλο και εκτελεστικό μέλος του ΔΣ του ομίλου Sunlight κ. Λάμπρο Μπίσαλα.

Εκατοντάδες στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου, κριτές, διαγωνιζόμενοι και βραβευθέντες συμμετείχαν στην εκδήλωση, την οποία διοργάνωσε η καινοτόμος, διεθνής εταιρεία επικοινωνίας, Slide2Open Communications.

Χαιρετισμούς απηύθυναν οι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κωστής Χατζηδάκης, Ανάπτυξης κ. Κώστας Σκρέκας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτρης Παπαστεργίου ενώ παρουσιάστρια της βραδιάς ήταν η δημοσιογράφος κα Νίκη Λυμπεράκη.

Η ελίτ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας σφράγισε με την παρουσία εκατοντάδων κορυφαίων στελεχών την εγκυρότητα του θεσμού που “μετρά” 21 χρόνια και ξεχωρίζει για το αδιάβλητο των διαδικασιών που εφαρμόζονται για την επιλογή των πρώτων μεταξύ των κορυφαίων. Την 50μελή κριτική επιτροπή απαρτίζουν καταξιωμένα ανώτερα στελέχη και εκπρόσωποι της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας ενώ πρόεδρος της Επιτροπής ήταν εφέτος για ακόμα μια φορά ο κ. Μηνάς Τάνες, ο πρώτος βραβευμένος MANAGER OF THE YEAR το 2002.

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κωστής Χατζηδάκης τόνισε: «Χωρίς την προσπάθεια των επιχειρηματιών, των στελεχών και των εργαζομένων δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη και προκοπή. Επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη συμβαδίζουν σε όλο τον κόσμο και στη χώρα μας και μέσω της επιχειρηματικότητας εξασφαλίζονται οι αναγκαίοι πόροι για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής. Πρέπει να υπογραμμίζουμε την συνεισφορά στην ανάπτυξη και την καινοτομία ορισμένων στελεχών που συμβάλουν περισσότερο από άλλους, γιατί η βράβευση λειτουργεί ως κίνητρο ώστε να υπάρχει ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα».

Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Κώστας Σκρέκας, επεσήμανε: «Ως πολίτης αυτής της χώρας που προέρχεται από το χώρο των πωλήσεων, συγχαίρω τους μάνατζερς. Σε αυτούς οφείλεται το γεγονός ότι σήμερα η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμό πολλαπλάσιο από την ΕΕ. Εμείς κάνουμε αυτά που πρέπει για να δημιουργήσουμε φιλικό περιβάλλον, περιβάλλον ασφάλειας για τον επιχειρηματία που θέλει να επενδύσει, Αλλά τίποτα δεν μπορεί να γίνει αν δεν έλθουν οι άνθρωποι της αγοράς που βάζουν το μυαλό, το όραμα, τη δουλειά».

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτρης Παπαστεργίου υπογράμμισε: «Το πολύ ισχυρό μήνυμα που προκύπτει είναι ότι ο ιδιωτικός τομέας της Ελλάδας αλλάζει χάρη σε ανθρώπους σαν εσάς, με πάθος και έμπνευση. Αλλάζει παράλληλα και ο δημόσιος τομέας. Αυτό είναι το όραμα του πρωθυπουργού που ξεκίνησε την προηγούμενη τετραετία και συνεχίζουμε εμείς με εφαρμογές όπως ο ψηφιακός βοηθός του Δημοσίου που είναι βασισμένος στην τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης. Δοκιμάστε τον για να δείτε πως θα είναι η επόμενη ημέρα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης».

Η επικεφαλής της Slide2Open Communications Δέσποινα Τραυλού ευχαρίστησε τα μέλη της κριτικής επιτροπής, κορυφαία στελέχη από όλους τους κλάδους της αγοράς και τις επιχειρηματικές λειτουργίες και λειτούργησαν ως θεματοφύλακες του θεσμού. «Αφιέρωσαν πολύ κόπο και χρόνο σε μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία. Αλλά, το σημαντικότερο είναι η ψυχή που έβαλαν», είπε. Καλωσόρισε δε τους φιναλίστ και τους νικητές της φετινής διαδικασίας στο Thought Leaders Club που λειτουργεί στο πλαίσιο του θεσμού των βραβείων με στόχο «την προαγωγή της αριστείας, της αξιοκρατίας και της ηγεσίας καθώς και την διαφύλαξη του κύρους και του αδιάβλητου του θεσμού».

Το βραβείο στον κ. Μπισάλα απένειμαν ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος της LINKAGE GREECE κ.κ. Δημήτρης Παπανικητόπουλος και Αρτέμιος Μυρόπουλος.

Στον χαιρετισμό του ο κ. Μπισάλας σημείωσε: «Βρίσκομαι εδώ γιατί εκπροσωπώ μια προσπάθεια που ξεκίνησε σε δύσκολες συνθήκες και εξελίσσεται σε μια πολύ επιτυχημένη πορεία. Κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια όλοι μαζί και καταφέραμε να φτιάξουμε μια εταιρεία που κάνει το 99 % του τζίρου στο εξωτερικό, δημιουργεί θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και υπηρετεί κάτι περισσότερο από τη μεγέθυνση και τα κέρδη. Μια εταιρεία είναι επιτυχημένη όταν έχει τη δυνατότητα να κάνει το καλό και όραμά μας είναι να κάνουμε το καλό στους πελάτες, τους προμηθευτές, την κοινωνία και τους ανθρώπους μας».

Ξεχωριστή στιγμή της βραδυάς αποτέλεσε εξάλλου ο χαιρετισμός του προέδρου της κριτικής επιτροπής κ. Μηνά Τάνε ο οποίος τόνισε: «Ο ανθρώπινος παράγοντας στην επιχείρηση είναι το κλειδί της λειτουργίας. Μηχανήματα, χρήματα και μάρκες μπορούν να βρεθούν, ο άνθρωπος τα συντονίζει όλα αυτά και δημιουργεί πλούτο. Όταν οι εργαζόμενοι πιστέψουν ότι η επιχείρηση είναι και δική τους, συμμετέχουν στη δημιουργία του πλούτου και των κερδών, δίνουν προσοχή στις εξαγωγές, σέβονται τον καταναλωτή, την ποιότητα, τους νόμους του κράτους, τότε δημιουργούνται θαύματα».

Ακολούθησαν οι απονομές των βραβείων στους κορυφαίους managers για το 2023:

01_Commercial and Sales Manager of the Year 2023

Τάνια Πανταζή, Commercial and International Business Development Director της COSMOTE e-Value.

«Αφιερώνω το βραβείο στην ομάδα με την οποία ξεπερνάμε τις προκλήσεις με πάθος, αφοσίωση και δυναμισμό».

Μαρίλια Τόμπρα, Country Director της SEPHORA Greece.

«Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους όσοι συνέβαλαν, μέσα και έξω από την εταιρεία».

Τα βραβεία απένειμαν ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας και η Αγγελίνα Μιχαηλίδου, Γενική Διευθύντρια και Partner της Response η οποία τόνισε:

«Ο θεσμός του Manager of the Year συνεχίζει με πανηγυρικό τρόπο την παράδοση της αριστείας. Η αναβίωση είναι εξαιρετικά σημαντική και επαυξημένη καθώς αναγνωρίζει 24 εξειδικεύσεις στην αγορά. Υπάρχει ισχυρή γυναικεία παρουσία, οι γυναίκες δουλεύουν συστηματικά αρκετά χρόνια στις επιχειρήσεις και είναι καιρός να δημιουργήσουμε καινούργια παραδείγματα στην κορυφή».

02_Corporate Affairs and Communication Manager of the Year 2023

Ντέπυ Τζιμέα, Corporate Communications & Sustainability Executive Director του ομίλου ΟΤΕ. «Ευχαριστώ τη διοργάνωση, το θεσμό και τους κριτές για ένα βραβείο που σφραγίζει τη διαδρομή μου».

Το βραβείο απένειμε ο Χάρης Βαφειάς Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Βαφειά που περιλαμβάνει τρεις εισηγμένες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης εταιρείες: «Μακάρι να συνεχιστεί ο θεσμός και η Ελλάδα το 2024 να πάει καλύτερα. Να φύγουν τα γραφειοκρατικά εμπόδια και να γίνει γρηγορότερη η απονομή της δικαιοσύνης που αποτελεί τεράστιο πρόβλημα για τη χώρα και τις επιχειρήσεις».

03_Corporate Social Responsibility – CSR Manager of the Year 2023

Λήδα Φουρλή, Sustainable Development and CSR Director του Fourlis Group.

«Είναι ένα πολύ σημαντικό βραβείο για εμένα. Ο όμιλος Φουρλή βάζει πάντοτε τον άνθρωπο και τη βιώσιμη ανάπτυξη στο επίκεντρο».

Το βραβείο απένειμε η Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών – ΕΒΕΑ και του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών: «Το ΕΒΕΑ είναι δίπλα στις επιχειρήσεις, με έμφαση τις μικρομεσαίες. Έχουμε τόσες γυναίκες που παίρνουν βραβεία που ίσως στο μέλλον χρειαστεί αντίστροφη ποσόστωση!»

04_Customer Management Manager of the Year 2023

Γεώργιος Καλογρίδης, Διευθυντής Customer Experience της Volton Ελληνική Ενεργειακή: «Οι δυνατές ομάδες φέρνουν το αποτέλεσμα. Πριν ένα χρόνο αποφασίσαμε να αλλάξουμε την εμπειρία εξυπηρέτησης των πελατών. Σήμερα νιώθω μεγάλη χαρά που τα καταφέραμε».

Το βραβείο απένειμε η Έλενα Μαθιού Rose, μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής των Βραβείων, Partner της Guruservices.Biz και Εμπορική Διευθύντρια Ανατ. Ευρώπης του Ομίλου Push: «Γιορτάζουμε μαζί την αριστεία στη διαχείριση πελατών, που είναι η στιγμή της αλήθειας για κάθε οργανισμό».

05 ESG – Environmental, Social and Governance Manager of the Year 2023

Ντέπυ Τζιμέα, Corporate Communications & Sustainability Executive Director του ομίλου ΟΤΕ.: «Το βραβείο επιβραβεύει το όραμα της εταιρείας πριν το 2010 που οργάνωσε την προστασία της ανθρώπινης ζωής».

Καλλιόπη Χιώτη, Chief Marketing and ESG Officer της Temenos. «Είμαι υπερήφανη που κάνω μια δουλειά που έχει σκοπό, κάτι που κάνει μεγάλη διαφορά στον κόσμο».

Το βραβείο απένειμε ο Κωνσταντίνος Οικονόμου, CEO του Ομίλου Marine Tours: «Το ESG δεν είναι απλά κανονιστικό πλαίσιο στο οποίο πρέπει να πειθαρχούμε αλλά μπορεί να γίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα».

06_Ethics and Compliance Manager of the Year 2023

Αργύρης Οικονόμου, Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών και Εταιρικής Διακυβέρνησης της ΔΕΗ. «Στη ΔΕΗ υποστηρίζουμε τον μεγαλύτερο μετασχηματισμό στην ιστορία του ελληνικού κράτους. Η βράβευσή μου αντανακλά την βράβευση της επιχείρησης».

Το βραβείο απένειμε ο Άγγελος Ρούπας Πανταλέων, Founder της Second Wind & Partners: «Τα τελευταία χρόνια η ηθική διάσταση γίνεται ολοένα πιο σημαντική. Σωστός μάνατζερ είναι εκείνος που ξέρει να βρίσκει τις χρυσές τομές».

07_Finance & Accounting Manager of the Year 2023

Νίκος Λεκάκης, Chief Financial Officer του METROPOLITAN GENERAL: «Αισιοδοξούμε να πετύχουμε περισσότερα, σκοπεύουμε να ετοιμάσουμε πολλά ακόμη».

Το βραβείο απένειμαν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης και η κα Μαρία Κολοκυθά, Αντιπρόεδρος του ΣΔΑΔΕ – Συνδέσμου Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδας, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού INTERSPORT Ελλάδας & Κύπρου, Regional Business Partner INTERSPORT Ελλάδας, Κύπρο, Ρουμανίας και Βουλγαρίας.

08_Health & Safety Manager of the Year 2023

Αστέριος Λιάλιος, Διευθυντής Υγιεινής, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων του Διυλιστηρίου Ελευσίνας της Hellenic Petroleum. «Ο χώρος της ασφάλειας δεν χωράει πανηγυρισμούς. Γι αυτό είναι σημαντικό να γιορτάζουμε τις μικρές νίκες».

Το βραβείο απένειμε η Ρένα Μπαρδάνη, Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.): «Το βραβείο είναι μια ευκαιρία να προβληθούν όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτόν τον τομέα που κάνουν σημαντική δουλειά, αλλά συνήθως στο παρασκήνιο».

09_HUMAN RESOURCES Manager of the Year 2023

Έλενα Παπαδοπούλου, Chief Human Resources Officer του Ομίλου ΟΤΕ: «Κάναμε ένα συναρπαστικό ταξίδι μετασχηματισμού τα τελευταία 11 χρόνια, με σημαντικές προκλήσεις, επιτυχίες και αποτυχίες».

Εύη Χατζηϊωάννου, Γενική Διευθύντρια Στρατηγικής και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Εθνικής Τράπεζας και του Ομίλου: «Νιώθω πολύ υπερήφανη. Τίποτα δεν είναι δεδομένο, χρειάζεται σκληρή δουλειά και πάθος».

Το βραβείο απένειμε η Αναστασία Μακαριγάκη, Founding Partner και εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. της FurtherUP – HR : «Ο θεσμός των βραβείων φέρνει όλους τους κλάδους μαζί και αναδεικνύει τον συναγωνισμό».

10_Digital Transformation Manager of the Year 2023

Πάνος Γκίκας, Group Digital Transformation Officer της GEK TERNA. Το βραβείο παρέλαβε αντ’ αυτού ο κ. Βιδαλάκης ο οποίος σημείωσε την μεγάλη τιμή για τον ίδιο και τον οργανισμό.

Το βραβείο απένειμαν ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και η Marketing Transformation Director της Temenos, Δήμητρα Καραχάλιου η οποία ανέφερε: «Τιμούμε τον άνθρωπο μάνατζερ που επiτυγχάνει μαζί με την ομάδα του τους στόχους».

11_Information and Communication Manager of the Year 2023

Δρ Ματθαίος Μαχαίρας, CIO της METROSTAR MANAGEMENT CORP.: «Οι μάνατζερς δίνουμε το καύσιμο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Η ναυτιλία είναι ένας παραδοσιακός κλάδος ο οποίος όμως πλέον ηγείται της τεχνολογίας».

Το βραβείο απένειμε ο Aleksandar Preradovic, General Manager & Πρόεδρος για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα της Dell Technologies. «Έχουμε δει μεγάλα βήματα στην Ελλάδα τους τελευταίους δώδεκα μήνες».

12_Legal Manager of the Year 2023

Αργύρης Οικονόμου, Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών και Εταιρικής Διακυβέρνησης της ΔΕΗ: «Το βραβείο είναι αποτέλεσμα της επιτυχίας την οποία δεν προβάλλουμε πολύ, και της δουλειάς μιας πολύ μεγάλης ομάδας».

Το βραβείο απένειμε η Πέννυ Κοντογεώργου, e-business & ICT Law Expert και Partner στην νομική εταιρεία Zoulovits Kontogeorgou Law Firm: «Στην εποχή του Artificial Intelligence και του Machine Learning χρειάζεται ως δικηγόροι, άνθρωποι και επιστήμονες να κάνουμε reverse engineering».

13_Manufacturing and Production Manager of the Year 2023

Άρης Καζάνας, Production Manager της Europa Profil Aluminium: «Ευχαριστώ την κριτική επιτροπή, την ομάδα μου και τη διοίκηση της εταιρείς».

Το βραβείο απένειμε η Άννα Καμαρίδη, Πρόεδρος του ICC Women Hellas και Αντιπρόεδρος ΔΣ της Kamaridis GlobalWire Group: «Η καρδιά της παραγωγής είναι οι διευθυντές παραγωγής. Με την αφοσίωση και την καινοτομία οδηγούν στην επιχειρηματική αριστεία».

14_Marketing Manager of the Year 2023

Μαρία Φουντά, Γενική Διευθύντρια Μάρκετινγκ Ν/Α Ευρώπης της Google: «Η ομάδα μας έχει κάνει φανταστικά πράγματα στην Ελλάδα σε συνεργασία με φορείς, επιχειρήσεις και ανθρώπους».

Το βραβείο απένειμε o Αλέξανδρος Θάνος, Εντεταλμένος Σύμβουλος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. «Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι το βασικό ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα. Είναι σημαντικό ότι σήμερα βραβεύονται πρόσωπα και ομάδες».

15_Operations Manager of the Year 2023

Χρήστος Χασαπόπουλος, Διευθυντής Λειτουργίας Σταθμών Ηλεκτροπαραγωγής Βορείου Ελλάδος της ΗΛΕΚΤΩΡ. «Είμαι 15 χρόνια στην εταιρεία, ευχαριστώ την ομάδα μου».

Το βραβείο απένειμε o Κίμων Μαλαταράς, Corporate Affairs, Sustainability & ESG Executive: «Μπορεί να πηγαίνουμε προς το Artificial Intelligence, αλλά οι άνθρωποι έκαναν και θα συνεχίσουν να κάνουν τη δουλειά».

16_Project Manager of the Year 2023

Νικόλαος Μανιάς, Επικεφαλής Διεθνών Έργων (International Projects) της Alumil. «Μετά το 2011 και την οικονομική κρίση η εταιρεία αντιμετώπισε μεγάλα προβλήματα. Με όλη την διοικητική ομάδα περάσαμε πολλές κρίσεις, γίναμε οικογένεια και καταφέραμε να βάλουμε την εταιρεία ξανά στο σωστό δρόμο».

Το βραβείο απένειμε η Ελισάβετ Κάλμπαρη, νευροψυχολόγος, μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής των Βραβείων, ιδρύτρια της Self Balance: «Έχει μεγάλη σημασία να συνεργάζονται άνθρωποι και να πετυχαίνουν στόχους».

17_R&D Manager of the Year 2023

Φίλιππος Δομαζινάκης, R&D Manager της Alumil: «Το μυστικό της επιτυχίας είναι να πηγαίνεις με χαρά στη δουλειά. Η οικογένεια της Alumil μας έχει δώσει τις προϋποθέσεις γι αυτό».

Το βραβείο απένειμε η Πόπη Σκαγιά, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Σκαγιάς Α.Ε.: «Η καινοτομία είναι η καρδιά της εταιρείας. Από εκεί ξεκινούν όλα, πριν γίνει το προϊόν και βγει στην αγορά».

18_Security and Cybersecurity Manager of the Year 2023

Γιώργος Παπακυριακόπουλος, Chief Information Security Officer της Skroutz: «Η κυβερνοασφάλεια θα είναι ίσως ο πιο σημαντικός κλάδος την επόμενη δεκαετία. Στην Ελλάδα έχουμε εξαιρετικούς επαγγελματίες που τους αναζητούν στο εξωτερικό, έχουμε την ευκαιρία να γίνουμε σημείο αναφοράς για την Ευρώπη».

Το βραβείο απένειμε η Γιώτα Παπαρίδου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας : «Ο κλάδος της ψηφιακής τεχνολογίας είναι υποδομή για όλους τους παραγωγικούς κλάδους. Μας επέτρεψε να λειτουργούμε και να επικοινωνούμε την περίοδο του κορονοϊού. Σε αυτό το περιβάλλον χρειαζόμαστε ασφάλεια».

19_Supply Chain & Logistics Manager of the Year 2023

Ελευθέριος Ζησιμάτος, Γενικός Διευθυντής Εφοδιαστικής Αλυσίδας της Μετρό ΑΕΒΕ. : «Ξεκινήσαμε ένα ταξίδι μετασχηματισμού πριν από 8 χρόνια. Το ταξίδι συνεχίζεται, έχουμε να κάνουμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα στο μέλλον».

Το βραβείο απένειμε η Ελένη Μπίτσιου, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Logistics, Εμπορική Διευθύντρια, και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Synergy: « Ο θεσμός επιβραβεύει την αξιοσύνη, ανθρώπους που συνδυάζουν ταλέντο, υπομονή, όραμα και πείσμα. Ο Logistics Manager είναι ο μαέστρος που διορθώνει τις παραφωνίες και διαχειρίζεται την ομάδα και το τέμπο».

20_Trade Marketing Manager of the Year 2023

Σοφία Μηνά, Trade Marketing Manager της KYKNOS Canning SA. «Ο ρόλος της μητέρας με βοήθησε στη δουλειά μου. Ευχαριστώ την ομάδα και την οικογένειά μου».

Το βραβείο απένειμε ο Κωνσταντίνος Κουβαράς, General Manager Greek Cluster Bacardi στάθηκε στη συνεργασία της εταιρείας με την Αθηναϊκή Ζυθοποιία.

21_International Manager of the Year 2023

Καλλιόπη Χιώτη, Chief Marketing and ESG Officer της Temenos: «Οι Έλληνες δεν πρέπει να επιτρέπουμε σε κανέναν να μας μειώνει».

Το βραβείο απένειμε η Ειρήνη Βενιάμη Μάνγκου, Αντιπρόεδρος του ICC Women Hellas, Principal BeWise: «Είμαι πολύ χαρούμενη για το γεγονός ότι βραβεύτηκαν τόσες πολλές γυναίκες».

22_NGO Manager of the Year 2023

Παναγιώτης Πασχαλάκης, Πρόεδρος - Ιδρυτής - Manager της SAFE WATER SPORTS: «Το βραβείο ανήκει στους συνεργάτες μου που δουλεύουν πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο Οργανισμός αποτελεί παράδειγμα συνεργασίας του ιδιωτικού με το δημόσιο τομέα».

Το βραβείο απένειμε ο Καθηγητής Κώστας Συνολάκης, καθηγ. Αστικού Περιβάλλοντος και Αεροδιαστημικής μηχανικής στο University of Southern California και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών: «Υπάρχει μια ομοιότητα ανάμεσα στους μάνατζερς και τις NGO: όλοι εσείς προσπαθείτε να αλλάξετε τον κόσμο από κάτω προς τα πάνω».

23_Humanitarian Manager of the Year 2023

Αχιλλέας Τσάλτας, Πρόεδρος The Democracy & Culture Foundation. «Η ομάδα εργάζεται πάρα πολύ σκληρά για την εξέλιξη και τη στήριξη της δημοκρατίας».

Το βραβείο απένειμε η διευθύντρια υπηρεσιών εσωτερικού και εξωτερικού του ΕΟΤ Άντζελα Βαρελά.

24_Startup Manager of the Year 2023

Μαρία Γιασσά Διευθύνουσα Σύμβουλος SeaOrama IKE, Senior Marketing Manager at Swedish Club: «Είναι επιτακτικό να έλθουν νέοι άνθρωποι στο ναυτιλιακό κλάδο και να συνεχιστεί η μέχρι σήμερα εξαιρετική πορεία».

Το βραβείο απένειμε ο Λεωνίδας Δημητριάδης Ευγενίδης, Πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου και Πρεσβευτής του ΙΜΟ στην Ελλάδα: «Είναι συγκινητικό να βλέπουμε ότι αν θέλουμε, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Τα πάντα είναι ο ανθρώπινος παράγοντας».

