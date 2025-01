Παγκόσμια συνεργασία Aquaman and the Lost Kingdom με το SmartThings

Η κυκλοφορία της ταινίας Aquaman and the Lost Kingdom αυτόν τον Δεκέμβριο πρόκειται να είναι ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά γεγονότα της χρονιάς. Λίγο πριν από την κυκλοφορία της ταινίας, η Samsung Electronics Co, Ltd ανακοινώνει την αποκλειστική συνεργασία της με την Warner Bros. Pictures. Η συνεργασία της εορταστικής περιόδου αποτελείται από δύο φάσεις: ένα παγκόσμιο retail activation και ένα ευρωπαϊκό digital activation, το Aquaman's SmartThings Kingdom.