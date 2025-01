Για έβδομη συνεχή χρονιά, το Found.ation, με την υποστήριξη του ευρωπαϊκού οργανισμού EIT Digital (τμήμα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας), παρουσιάζει το Digital Transformation in Greece Report, που αποκαλύπτει ενδιαφέρουσες πτυχές σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό στις ελληνικές επιχειρήσεις.

Το Digital Transformation in Greece 2023/2024, σύμφωνα με ανακοίνωση, αποτελεί πρωτότυπη μελέτη του Found.ation, που φέτος υλοποιείται με την υποστήριξη των Dialectica, Retail Innovation Hub by Cardlink, Procify by Grapevine.Digital και Up Hellas.

Το report βασίζεται σε έρευνα με τη συμμετοχή 100 διοικητικών στελεχών μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων από διαφορετικούς κλάδους. Εξετάζει τον βαθμό στον οποίο εταιρείες και μεγάλοι οργανισμοί του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στην Ελλάδα έχουν υιοθετήσει διαδικασίες ψηφιακού μετασχηματισμού, αλλά και τους προβληματισμούς και τις δυσκολίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Επίσης, περιλαμβάνει άρθρα γνώμης από στελέχη εταιρειών, όπως οι Cardlink, Grapevine.Digital, Up Hellas, Microsoft, Korr, αλλά και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, ο οποίος αναδεικνύει την ψηφιακή πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην Ελλάδα, καθώς και του δημάρχου Νάξου και μικρών Κυκλάδων, Δημήτρη Λιανού.

Μερικά από τα ευρήματα της έρευνας:

Το 74% των διευθυντών χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης κυρίως για να εργαστούν ταχύτερα ή να αποκτήσουν νέες ιδέες, ενώ μόνο το 2% βρίσκει την τεχνητή νοημοσύνη τρομακτική ή απειλητική για τη θέση εργασίας τους.

Λιγότεροι από τους μισούς (43%) πιστεύουν πως το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας τους έχει καλή κατανόηση των ψηφιακών τάσεων και τεχνολογιών.

Οι ελληνικές εταιρείες αναγνωρίζουν τη σημασία των αναδυόμενων τεχνολογιών, αλλά η έλλειψη ενός Διοικητικού Συμβουλίου με όραμα ή ενός ειδικού ρόλου που να ηγείται των προσπαθειών μετασχηματισμού συχνά καθυστερεί την πρόοδο. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι επτά στις δέκα εταιρείες δεν διαθέτουν ρόλο CIO (Chief Innovation Officer).

Τρεις από τους τέσσερις βασικούς τρόπους προώθησης της καινοτομίας σε έναν οργανισμό θεωρείται ότι προέρχονται από το εσωτερικό του (προγράμματα ανάπτυξης ιδεών από τους εργαζομένους, εσωτερικά εργαστήρια, τμήματα καινοτομίας). Οι συνεργασίες με startups και ακαδημαϊκή κοινότητα βρίσκονται στην τρίτη θέση.

Το 30% των ερωτηθέντων πιστεύoυν ότι οι δεξιότητες που σχετίζονται με την καινοτομία (αναλυτική/σχεδιαστική σκέψη, CX, επίλυση προβλημάτων) θα πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα για τους υπαλλήλους τους. Οι δεξιότητες που συνδέονται με την παραγωγικότητα βρίσκονται στη δεύτερη θέση.

Περισσότερα από τα μισά διευθυντικά στελέχη (53%) θεωρούν ότι η αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού τους είναι πιο σημαντική προτεραιότητα από την ψηφιοποίηση λειτουργιών.

Οι 2 τεχνολογίες που οι ελληνικές εταιρείες θεωρούν ότι θα τις βοηθήσουν να προοδεύσουν πιο γρήγορα το 2024 είναι οι ΑΙ/Machine Learning και Big Data Analytics.

Η δυσκολία εύρεσης ικανού ανθρώπινου δυναμικού χαρακτηρίζεται ως ο δεύτερος πιο σημαντικός παράγοντας ρίσκου για την ανάπτυξη μιας εταιρείας στα επόμενα 5-10 χρόνια. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η οικονομική αστάθεια.

73% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι το υβριδικό σύστημα εργασίας βελτιώνει την παραγωγικότητα ή την επηρεάζει ελάχιστα.

Οι προτάσεις του Found.ation για το 2024:

Οι νέες τεχνολογίες και η ψηφιακή μετάβαση έχουν ήδη αλλάξει τα δεδομένα τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Οι επιχειρήσεις στρέφονται στην υιοθέτηση αναδυόμενων τεχνολογιών όπως το ΑΙ (και ιδιαίτερα το Generative AI), που επηρεάζει τη δομή, τη λειτουργία και τις ESG στρατηγικές τους. Προκειμένου να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά το ΑΙ και οι νέες τεχνολογίες συνολικά, πρέπει οι εργαζόμενοι σε όλες τις βαθμίδες να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, καθώς και να αλλάξει η οργανωτική δομή και η κουλτούρα των επιχειρήσεων.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εστιάσουν τις προσπάθειές τους στο να γίνουν πιο προσαρμοστικές (Adaptive Organization), με βασικά χαρακτηριστικά την αξιοποίηση της τεχνολογίας (#tech_powered), την ανθρωποκεντρικότητα (#people_driven), την επιδραστικότητα (#impactful) και την καινοτομία (#open_to_innovation). Κάθε εταιρεία πρέπει να αναγνωρίσει τη σημασία της συνεχούς μάθησης και να παρέχει άφθονες ευκαιρίες στους εργαζομένους να βελτιώνουν τις δεξιότητές τους και να ενημερώνονται για τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία. Οι επιτυχημένες επιχειρήσεις του μέλλοντος πρέπει να χαρακτηρίζονται από προσαρμοστικότητα, ευελιξία και καινοτομία.

Το αποτύπωμα των επιχειρήσεων είναι επίσης καθοριστικής σημασίας και, μέσω της καινοτομίας, μπορεί να παραχθεί αξία για τις ίδιες, τους εργαζομένους τους και το οικοσύστημα συνολικά. Το Open Innovation είναι ένας μηχανισμός που επιτρέπει στους οργανισμούς να παράγουν επιτυχημένα προϊόντα και υπηρεσίες, είτε χρησιμοποιώντας τους δικούς τους πόρους είτε χτίζοντας ουσιαστικές συνεργασίες με το ευρύτερο οικοσύστημα. Κατά συνέπεια, η καινοτομία μπορεί να ανακαλυφθεί, να αποκτηθεί, να δημιουργηθεί ή να συνδημιουργηθεί, ανάλογα με το τι ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες κάθε εταιρείας.

«Στην παγκόσμια αρένα των σύγχρονων επιχειρήσεων, η ανοικτή καινοτομία έχει αναδειχθεί σε ισχυρό μοχλό μετασχηματισμού, ενθαρρύνοντας εταιρείες να κοιτάξουν πέρα από τα εσωτερικά τους όρια. Αυτή η συνεργατική προσέγγιση αναγνωρίζει ότι πολύτιμες γνώσεις, μεθοδολογικές ανακαλύψεις και εντελώς νέα προϊόντα μπορούν να προέλθουν από διάφορες πηγές, όχι μόνο από το εσωτερικό αλλά και εκτός του οργανισμού.» αναφέρει ο Φίλιππος Ζακόπουλος, Managing Partner του Found.ation.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr