Corporate Social Responsibility Manager 2023 αναδείχθηκε η Λήδα Φουρλή

Η Λήδα Φουρλή, Διευθύντρια Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κοινωνικής Υπευθυνότητας του Ομίλου FOURLIS αναδείχθηκε Corporate Social Responsibility Manager of the Year στο πλαίσιο του θεσμού Manager of The Year 2023 που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.