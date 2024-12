Με πολλές επαφές, συνομιλίες και επιχειρηματικές συμφωνίες επέστρεψε στην Ελλάδα η εθνική αποστολή από το MWC24 Barcelona, το οποίο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις παγκοσμίως στο χώρο των ψηφιακών τεχνολογιών. Η φετινή αποστολή στο MWC24 αποτέλεσε την 11η συνεχόμενη ελληνική παρουσία και συνδιοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece), τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ) και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στην ελληνική αποστολή συμμετείχαν 37 ελληνικές καινοτόμες, τεχνολογικές εταιρείες, με περισσότερα από 120 στελέχη, που είχαν την ευκαιρία να έλθουν σε επαφή με πιθανούς πελάτες και συνεργάτες από ολόκληρο τον κόσμο, αλλά και με ενδιαφερόμενους επενδυτές. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι επαφές οδήγησαν και σε αρχικές επιχειρηματικές συμφωνίες. Στο πλαίσιο του MWC24 Barcelona, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 550 επιχειρηματικές συναντήσεις και 670 νέες επαφές στο ελληνικό περίπτερο, καθώς και μία σειρά συναντήσεων με μέλη άλλων εθνικών αποστολών (Ισπανία, Ολλανδία, Καταλονία κ.λ.π.), ως ενέργειες ενίσχυσης των διμερών σχέσεων με άλλες χώρεςκαι οικοσυστήματα καινοτομίας.

Στα εγκαίνια του ελληνικού περιπτέρου που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο το MWC24 υπήρχε ισχυρή εκπροσώπηση της πολιτείας, των φορέων καινοτομίας, καθώς και υψηλόβαθμων στελεχών της επιχειρηματικής κοινότητας. Στα εγκαίνια απεύθυναν χαιρετισμό ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κος Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κος Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο Περιφερειάρχης Αττικής, κος Νίκος Χαρδαλιάς, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, κος. Γιώργος Πιτσιλής, η Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), κα Σοφία Εφραίμογλου-Κουνενάκη, και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ), κος Μάνος Μακρομάλλης. Στην συνέχεια οι εταιρίες που συμμετείχαν έκαναν μια σύντομη παρουσίαση των λύσεων που παρουσίασαν στο MWC24.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που για 11η συνεχή χρονιά η χώρα μας συμμετέχει στοMWC, τη μεγαλύτερη έκθεση στο χώρο των τεχνολογιών αιχμής και των καινοτόμων εφαρμογών παγκοσμίως. Ακολουθώντας το όραμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για ένα ψηφιακό άλμα στο μέλλον, η Ελλάδα είναι πλέον μια χώρα που καινοτομεί, που αναβαθμίζει τις υποδομές της, που παρέχει καθημερινά πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές υπηρεσίες στους πολίτες και το «επιχειρείν» , που κάνει σταθερά βήματα προς μια πιο εξωστρεφή και φωτεινή εκδοχή της», σημείωσε κατά το χαιρετισμό του ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.

Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέφερε «Είμαστε η πρώτη χώρα στην ΕΕ που χρησιμοποιεί generative AI για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Είναι πραγματικά ενθαρρυντικό να βλέπουμε τη χώρα μας να γυρίζει σελίδα και να προχωρά προς το μέλλον, αγκαλιάζοντας την τεχνολογία. Δεν υπάρχει "μαγεία" σε όλα αυτά. Η απλή απάντηση είναι ότι τα συστήματα πρέπει να λειτουργούν και να εξυπηρετούν ουσιαστικά τις ανάγκες των πολιτών. Δεν πρόκειται για τη δημιουργία τεχνολογίας απλώς για την ύπαρξή της, ούτε για να ακολουθήσουμε απλώς τον ντόρο γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Πρόκειται για το να δίνουμε τις σωστές απαντήσεις στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών.»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, σε γραπτό του μήνυμα ανέφερε «οι προσπάθειες της κυβέρνησης για την οικοδόμηση της ψηφιακής Ελλάδας, την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών σε όλο το δημόσιο τομέα και την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών είναι συνεχείς. Αυτή η στρατηγική στόχευση, σε συνδυασμό με μια νεοφυή επιχειρηματικότητα που αφήνει το στίγμα της στο διεθνές οικοσύστημα, ενισχύουν την θέση της Ελλάδας ως αναδυόμενο περιφερειακό κόμβο δεδομένων και καινοτομίας. Η Enterprise Greece είναι περήφανη που για 11η χρονιά υποστηρίζει την εθνική συμμετοχή στο Mobile World Congress σε συνεργασία με τον ΣΕΚΕΕ και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η φετινή αποστολή απαρτίζεται από 37 δυναμικές εταιρείες που ασχολούνται από την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών έως τις υπηρεσίες επικοινωνίας αιχμής. Η συμμετοχή τους στο MWC ευελπιστούμε ότι θα βοηθήσει στην ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους και θα θέσει τις βάσεις για το επόμενο βήμα στην επιχειρηματική τους εξέλιξη».

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΚΕΕ, Μάνος Μακρομάλλης σημείωσε ότι «Η φετινή ελληνική παρουσία στο MWC24 είναι κατά γενική ομολογία η πιο πετυχημένη μέχρι σήμερα. Οι καινοτόμες τεχνολογικές εταιρίες που συμμετείχαν είχαν δυναμική παρουσία και ως επί τω πλείστων πέτυχαν σημαντικά αποτελέσματα τόσο σε επίπεδο νέων επαφών, όσον και στην επίτευξη συνεργασιώνμε εταιρείες από όλο τον κόσμο. Παράλληλα, ηενεργή συμμετοχή και υποστήριξη την πολιτείας αλλά και πολλώνφορέων καινοτομίας ήταν πιο έντονη από ποτέ ενισχύοντας σημαντικά αυτή τηδράση εξωστρέφειας και ανοίγοντας τον δρόμο για ακόμα μεγαλύτερη ελληνική παρουσία στο μέλλον».

Η εθνική αποστολή στο MWC24 είχε την υποστήριξη και την ενεργή συμμετοχή φορέων όπως της Περιφέρειας Αττικής και του Περιφερειακού Αναπτυξιακού Ταμείου, της τράπεζας EUROBANK και του EGG, του Κέντρου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ», του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece», του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Αθηνών (ΕΒΕΑ) και της Θερμοκοιτίδας Επιχειρήσεων Αθήνας (ΘΕΑ), της HELEXPO BEYOND, του NBG Seeds της Εθνικής Τράπεζας, του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, του Ευρωπαϊκού Κόμβου Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση GR digiGOV-innoHUB, καθώς και του επενδυτικό ταμείου Phaistos 5G Ventures.

Για την επιτυχημένη παρουσία της ελληνικής αποστολής στην MWC24, ήταν πολύ σημαντική η υποστήριξη από εταιρείες όπως οι Samsung Electronics Hellas και Vantage Towers, καθώς επίσης και η συνεργασία με το ευρωπαϊκό δίκτυο PRAXI Network, την Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ), τον Σύνδεσμο Εταιριών Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ) καθώς και την Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Αναδυόμενων Τεχνολογιών (HETIA).

Στη φετινή αποστολή, μεταξύ άλλων, συμμετείχαν οι εταιρείες/φορείς: Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Acromove, Aegean Solutions, Aether, Agenso, ArgoSemiconductors, , Athletes WeR, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), bespot, Dotsoft, Excelon Financial Services, Evryka, GM395, Gnomon Informatics, Grapevine, HAM Systems, Helexpo Beyond, Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων Αθήνας (ΘΕΑ), Intergo Telecom, Keyvoto, Lerna.ai, Liknoss Group, M-Stat, Modulus, Moptil, M-Sensis, NeaWallet, Neos Beyond Payments, Run4More, Safesize, Sammy, SmartRep, Tetragon, Tilematiki, Vantage Towers, Vertoyo, Ysoft.

