Nexi Payments: Περισσότερα από 270.000 POS στην Ελλάδα

Η Nexi Ελλάδος, θυγατρική του Ομίλου Nexi, του ευρωπαϊκού ηγέτη PayTech, στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής εκδήλωσης, στις 13 Μαρτίου, με θέμα “Payments and more: Unveiling New Opportunities”, παρουσίασε τη θέση της στον κλάδο, αναδεικνύοντας τις νέες ευκαιρίες που διαμορφώνονται. Συγκεκριμένα, σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον που ευνοεί την υιοθέτηση ψηφιακών πληρωμών από επιχειρήσεις και καταναλωτές, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Eugenio Tornaghi και ο Εμπορικός Διευθυντής κ. Νίκος Παπαδόγλου, παρουσίασαν το αποτύπωμα του ομίλου σε Ευρώπη και τη στρατηγική ανάπτυξη στην Ελλάδα το επόμενο διάστημα.