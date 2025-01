Grant Thornton: Best Workplace for Women για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Grant Thornton συμπεριλαμβάνεται στη λίστα του Great Place to Work®, "Best Workplaces™ for Women Hellas 2024". Και η συγκεκριμένη πιστοποίηση αναδεικνύει την έμφαση που δίνει η εταιρεία στη δημιουργία ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος, το οποίο προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλες και όλους, χωρίς κανενός είδους διακρίσεις και αποκλεισμούς.